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Все про:Одесса (5858) памятник (2210) декоммунизация (433)

 В Одессе повалили бюст маршалу Жукову. ФОТО

Кто именно разрушил памятник пока неизвестно.

Как передает Цензор.НЕТ, в Одессе неизвестные повалили бюст маршалу Советского Союза Жукову. Об этом сообщил на свой странице лидер местного "Правого сектора" Сергей Стерненко.

По его словам, памятник повалили "неизвестные патриоты".

Подробности происшествия пока неизвестны. Полиция также не дала официальную оценку происшествию.

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В Одессе повалили бюст маршалу Жукову 01

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декомунізація.
Ще потрібно провести деофедалізацію та деолігархізацію.
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Ще багато чого треба провести. Але ж суспільство в Україні поки неготове.
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Жуков: «Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!»
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Жуков: "Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!"
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"Кто именно разрушил памятник пока неизвестно", - сам упал от старости.
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Правильно и сделали! Мяснику не место в нашей стране. На Засрашке пусть его ставят.
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Это что ж памятник "Катафалку", а именно так называли Жукова на фронтах, до сих пор стоял в Одессе? Невероятно...
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Жуков это типичный лишнехромосомный мясник, по кличке катафалк.
За лето 41-го года Вермахт разгромил РККА. Миллионы солдат и офицеров попало в плен, примерно миллион погибло и столько же пропало без вести.
Приказ Жукова: Бойцы, сдавшиеся в плен, по возвращению подлежат расстрелу. Семьи тех, кто сдался врагу разыскать и расстрелять.
К своим солдатам относился, как к расходному материалу.
Соотношение сил на советской западной границе 22 июня 1941.
Германия: 166 дивизий, Танки 4 171 (тяжелых танков нет вообще), самолеты 4 846
СССР: 190 дивизий, Танки 15 687 из них 1475 (Т-34), самолеты 10743
Берлинская операция - силы сторон 1945 год
Германия - 766 000 человек
СССР - 2 500 000
Штурм Берлина - силы сторон
Германия - 85 000 (солдат, полиции, гитлерюгента и ополченцев)
СССР - 1 500 000
1 июня 1941 года численность Красной Армии В 1941 году Красная Армия потеряла 6.290.000 единиц стрелкового оружия. ("ВИЖ" 1991 No 4) Этого оружия было бы вполне достаточно чтобы вооружить весь Вермахт.
Красная Армия за тот же период потеряла 20500 танков. Этого могло хватить на укомплектование пять таких армий, как Вермахт. и все остальные армии планеты Причем танками такого качества, каких ни в одной из этих стран не было.Неужели начальник Генерального штаба Жуков за весь этот позор не несет ответственности?
Битва за Киев Жуков приказал бросить на штурм хорошо подготовленной немецкой обороны войска, только доукомплектованы мужчинами от, 15 до 55 лет, согнанных из окрестных украинских сел. Пулями в спину заградотряды гнали этих необученных украинцев в одну атаку за другой. В течение 24 дней этой преступное кровопускание было уничтожено 770 тыс. В июне 1946 было начато расследование по так называемому «трофейном делу». В материалах собраны свидетельства, что Жуков вывозил из Германии Значительные количества мебели, произведений искусства, различное другое трофейное имущество записка Г. К. Жукова на имя секретаря ЦК ВКП (б) А. А. Жданова ... "Я признаю себя очень виноватыми в том, что НЕ сдал всё это ненужное мне барахло куда-либо на склад, я уверен, что я ещё нужен буду Родине, великому вождю т.Сталину"
Ядерные Учения были подготовлены и проведены под руководством Жукова Тоцкий полигон, испытания над людьми - 45 тысяч солдат стали инвалидами и умирали от болезней
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Убрать все ретрансляторы зикурата на Красной площади, времено,для самоуничтожения.Потом другие поставят.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Одессе повалили бюст маршалу Жукову. ФОТО
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