 В Луганской области пассажирский поезд протаранил грузовик. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала на своей странице в соцсети пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
Инцидент произошел в среду, 23 августа, в 7 утра, на регулируемом железнодорожном переезде в районе города Кременная.
В результате аварии никто не пострадал. Полицейские на месте происшествия выяснили, что 23-летний водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где как раз в то время ехал поезд.
Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителю грузовика придется разъяснять правоохранителям, почему его не остановил ни запрещающий сигнал светофора, ни опущенный шлагбаум.
709 5
"Человек, берущий на себя ответственность, в момент ДТП за рулем не был. Управлял ли машиной Дыминский - пока не установлено", - Луценко. ВИДЕО(64)
Пьяный водитель, пытаясь убежать от полицейских на Киевщине, сломал патрульному ногу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(43)
Назначена экспертиза биоматериалов, - Геращенко о ДТП с участием автомобиля бизнесмена Дыминского(90)
Галицкий райсуд арестовал охранника бизнесмена Дыминского по подозрению в смертельном ДТП(136)
Димінський втік в Женеву(0)
Пьянство наемников РФ на Донбассе: нетрезвый боевик сел за руль - в результате ДТП погибли "командиры"(117)
Пьяный водитель спровоцировал на Киевщине ДТП, в котором погибла 3-летняя девочка. ФОТОрепортаж(30)
У него все самое лучшее - магазины в самых шикарных местах городов, машины. И ничего, что в нашей стране дети копилки несут к волонтерам - империя Рошен не должна страдать из-за каких-то там, подумаешь, боевых действий!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить