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Все про:ДТП (6021) Луганщина (4136) поезд (683)

 В Луганской области пассажирский поезд протаранил грузовик. ФОТОрепортаж

В Луганской области грузовик марки "Mercedes Benz 814D" столкнулся с локомотивом пассажирского поезда "Лисичанск – Харьков".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала на своей странице в соцсети пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

В Луганской области пассажирский поезд протаранил грузовик 01

Инцидент произошел в среду, 23 августа, в 7 утра, на регулируемом железнодорожном переезде в районе города Кременная. В Луганской области пассажирский поезд протаранил грузовик 02

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В результате аварии никто не пострадал. Полицейские на месте происшествия выяснили, что 23-летний водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где как раз в то время ехал поезд.

В Луганской области пассажирский поезд протаранил грузовик 03

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителю грузовика придется разъяснять правоохранителям, почему его не остановил ни запрещающий сигнал светофора, ни опущенный шлагбаум.

В Луганской области пассажирский поезд протаранил грузовик 04


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что на фото об этом говорит? Задрипанный грузовичок. Будет Порох о такие мараться....
У него все самое лучшее - магазины в самых шикарных местах городов, машины. И ничего, что в нашей стране дети копилки несут к волонтерам - империя Рошен не должна страдать из-за каких-то там, подумаешь, боевых действий!
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к нам в село и соседние села как раз похожий грузовик раз в 3 дня и привозит такую роженку
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Луганской области пассажирский поезд протаранил грузовик. ФОТОрепортаж
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