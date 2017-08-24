 В Ужгороде начали праздновать День Независимости Украины в шесть часов утра. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в 6.00 ужгородцы вместе с заслуженным академическим Закарпатским народным хором встретили восход солнца "Молитвой за Украину".
Торжественный концерт-молитву хор исполнил на площади Народной. После молитвы прозвучали украинские народные песни, духовные произведения. Приглашенные на мероприятие представители различных религиозных конфессий исполнили молитву за мир в Украине.
Четвертый год подряд такой праздничной программой город приветствует всю страну. Руководство города и области, торжественно одетые в вышиванки ужгородцы, встречают восход солнца под профессиональное исполнение народных песен и духовных произведений.
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Зі святом вас,любі українці!
Пишаюся тим,що я належу до цього славного народу!
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