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 Политика Украины, Общество
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 В Ужгороде начали праздновать День Независимости Украины в шесть часов утра. ФОТОрепортаж

Ужгород стал первым городом в Украине в котором начались мероприятия по празднования Дня Независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в 6.00 ужгородцы вместе с заслуженным академическим Закарпатским народным хором встретили восход солнца "Молитвой за Украину".

В Ужгороде начали праздновать День Независимости Украины в шесть часов утра 01


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Торжественный концерт-молитву хор исполнил на площади Народной. После молитвы прозвучали украинские народные песни, духовные произведения. Приглашенные на мероприятие представители различных религиозных конфессий исполнили молитву за мир в Украине.В Ужгороде начали праздновать День Независимости Украины в шесть часов утра 02

Четвертый год подряд такой праздничной программой город приветствует всю страну. Руководство города и области, торжественно одетые в вышиванки ужгородцы, встречают восход солнца под профессиональное исполнение народных песен и духовных произведений.В Ужгороде начали праздновать День Независимости Украины в шесть часов утра 03

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В Ужгороді є чим відзначити День Незалежності, тому далі цілий день буде свято.
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Хто що любить, там вина повно і якість хіба порівняти з півднем Одеської області.
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Хто рано встає-тому Бог дає.
Зі святом вас,любі українці!
Пишаюся тим,що я належу до цього славного народу!
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Рашисты - боты из Суботова сцыкуны редкостные, они могут только тявкать и сцаться.
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святкувати українці добре вміють ,при тому всіх національностей
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Ужгороде начали праздновать День Независимости Украины в шесть часов утра. ФОТОрепортаж
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