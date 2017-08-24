 Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину. ФОТО

В Софии Киевской состоялось торжественное мероприятие "Молитва за Украину", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Сегодня за мир и благополучие в нашей стране помолился Президент Петр Порошенко с женой Мариной, секретарь СНБО Александр Турчинов, глава АП Игорь Райнин, спикер парламента Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко и представители разных конфессий.

Мероприятие началось с исполнения хором "Отче наш", слово взял Патриарх Филарет, митрополит Онуфрий, за ними продолжили представители других конфессий.Закончился молебен молитвой "Боже великий единый, нам Украину храни".