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 Политика Украины
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Все про:День независимости (739) Порошенко (13619) молитва (95)

 Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину. ФОТО

За мир и благополучие в нашей стране помолились в том числе руководители государства.

В Софии Киевской состоялось торжественное мероприятие "Молитва за Украину", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Сегодня за мир и благополучие в нашей стране помолился Президент Петр Порошенко с женой Мариной, секретарь СНБО Александр Турчинов, глава АП Игорь Райнин, спикер парламента Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко и представители разных конфессий.

Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Мероприятие началось с исполнения хором "Отче наш", слово взял Патриарх Филарет, митрополит Онуфрий, за ними продолжили представители других конфессий.

Закончился молебен молитвой "Боже великий единый, нам Украину храни".
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200 000 "жебраків" лише 2 місяця вже скористалися безвізом.
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я живу в реальному світі..а не у світі шоколадного марення..і не бачу нічого дивного, що народ тікає від покращення по-новому прямо сьогодні..
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http://24tv.ua/nezavisimost_ukrainyi_stala_zolotyim_dnom_nashih_deputatov_n856232

Кем были бы сегодня Петр Порошенко или Ринат Ахметов, если бы не независимость?

Первый возглавлял бы райком партии, второй бы сидел в тюрьме...
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Обратила внимание, что кричат о вере в основном , те кто с ура пасется на Цензоре, хоть бы сами в церковь сходили и помолились за Украину, так нет же времени , надо ядом брызгать , испоганить праздник.
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И еще ксенофобьі как правило из РПЦ и ее филиала УПЦ МП.
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Сейчас Порошенко по всем каналах идёт. Но сколько лажжжжж . Сразу кинулось в глаза вокрух пложади - чёрные люди.
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Сын в Сингапур съездил, молится чтобы и дальше было всё в шоколаде.
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Порошенко богатый,потому чтотнарод бедный,но не все видят связь
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Два типичных укГаинских личика.
Один хитрый, а второй стукнутый по голове...
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та да, ловко пэця в оборот боксёрчика взял, хотя мне кажется
клички из боевиков и вышли, за бабло хозяев-бандитов
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обожнюю БЕЗСИЛЬНЕ скиглення ватних гіен на Пороха! )))))))) Слава Україні! Пороху СЛАВА !!!
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скушай рошенку, хорошо стараешься за соевого олигарха !
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дуже полюбляю продукцію Рошена- реально найкращі солодощі в Україні хоча шо тобі казати- твоя пайка, пляшка бояри за зміну ))))))))))
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а про ублюдка онухрия вы что скажете ?
тоже слава ?
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Парень, ты сегодня заработал на целый тортик!
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це все шо висрала твоя едина ізвіліна, ватаноід? )))))))
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интересно, мусора верующих дубьем отгоняли от церкви, или
они как узнали, что шобляк занял места уже и не пытались
в храм пройти ?
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Юдеї "щиросердно" моляться за Україну в православному храмі. Яке блюзнірство!
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а той отприсок в футбоці з написом рашка теж був??
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко с семьей принял участие в молитве за Украину. ФОТО
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