 Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину. ФОТО

В Софии Киевской состоялось торжественное мероприятие "Молитва за Украину", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Сегодня за мир и благополучие в нашей стране помолился Президент Петр Порошенко с женой Мариной, секретарь СНБО Александр Турчинов, глава АП Игорь Райнин, спикер парламента Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко и представители разных конфессий.
Мероприятие началось с исполнения хором "Отче наш", слово взял Патриарх Филарет, митрополит Онуфрий, за ними продолжили представители других конфессий.
Закончился молебен молитвой "Боже великий единый, нам Украину храни".
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Кем были бы сегодня Петр Порошенко или Ринат Ахметов, если бы не независимость?
Первый возглавлял бы райком партии, второй бы сидел в тюрьме...
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Один хитрый, а второй стукнутый по голове...
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клички из боевиков и вышли, за бабло хозяев-бандитов
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тоже слава ?
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они как узнали, что шобляк занял места уже и не пытались
в храм пройти ?
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