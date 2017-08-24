 Застреленный в центре Киева человек оказался иностранцем, - полиция прокомментировала происшествие. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-офицера ГУ НП Киева, Оксаны Блищик, происшествие произошло в Печерском районе. Вероятно, злоумышленники скрылись на автомобиле "Фольксваген".
"В 23:30 полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена: это - гражданин другого государства, 1988 г. р." - сказано в сообщении.
По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев, осматривают прилегающую к месту совершения преступления территорию для выявления камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент совершения убийства.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в столице введен план "перехват".
7338 44
Неизвестные расстреляли человека в центре Киева. ВИДЕО(285)
Под Апелляционным судом Киева состоится митинг в поддержку наказания убийц Небесной сотни(13)
Пьяный мужчина из ревности избил свою сожительницу и надругался над ней. Женщина скончалась в больнице, - ГУ НП в г.Киеве(41)
Чемпион мира из РФ Драчев убит во время драки в Хабаровске. ВИДЕО(197)
Наверное, МАФовики до последнего надеялись на свою "крышу"(0)
Есть признаки того, что готовятся выпустить из СИЗО подозреваемого в организации похищения Вербицкого, - Игорь Луценко. ВИДЕО(16)
В Запорожье раскрыто убийство 16-летней девушки, тело которой было забетонировано, - Князев. ФОТО(104)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Во время усиления работы полиции в День независимости, расстреливают в центре Киева, где видеокамеры на каждом шагу, человека.
Такому в 90-х годах бандюкам и не снилось.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Якщо такі злочини не будуть розриватьсь за добу, то Україна втратить в репутації і матиме рейтинг безпеки як у Сомалі
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить