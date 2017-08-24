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Все про:Киев (17967) Нацполиция (8486) убийство (5146)

 Застреленный в центре Киева человек оказался иностранцем, - полиция прокомментировала происшествие. ФОТОрепортаж

В столице введен план "перехват".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-офицера ГУ НП Киева, Оксаны Блищик, происшествие произошло в Печерском районе. Вероятно, злоумышленники скрылись на автомобиле "Фольксваген".

"В 23:30 полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена: это - гражданин другого государства, 1988 г. р." - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные расстреляли человека в центре Киева. ВИДЕО

По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев, осматривают прилегающую к месту совершения преступления территорию для выявления камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент совершения убийства.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в столице введен план "перехват".

Застреленный в центре Киева человек оказался иностранцем, - полиция прокомментировала происшествие 01

Застреленный в центре Киева человек оказался иностранцем, - полиция прокомментировала происшествие 02

Застреленный в центре Киева человек оказался иностранцем, - полиция прокомментировала происшествие 03

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росіяни - це мешканці басейну Росі, а кацапи - це московити, що мешкають в басейні ріки Москва
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Оказался иностранцем. Значит при нем были какие-то документы. Какой страны иностранец?
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грызун лаврушник - криминальный авторитет ?
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Это п.......ц !
Во время усиления работы полиции в День независимости, расстреливают в центре Киева, где видеокамеры на каждом шагу, человека.

Такому в 90-х годах бандюкам и не снилось.
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Остынь. Кацапа шлёпнули, туда ему и дорога. Нехай щастить!
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Треба вчитись стріляти кацапів тихенько, без розголосу на всю країну .
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Мужчина, которого в ночь на четверг расстреляли из автомата возле одного из торговых центров в Киеве, оказался 53-летним уроженцем России, сообщила заместитель начальника департамента коммуникации столичной полиции Яна Неруш
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так палучаетца двоих кацапов зажмурили, 1988 г.р.и 53-х летнего))
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в рашасми это будет звучать как- "В полночь на День Независимости Украины,в центре Киева бандеровцы,хунта и фашисты,под пристальным наблюдением пиндосов,принесли в жертву рускоговорящего молодого парня,с криками "Цю пуляку,в москаляку" .По неподтвержденым данным громче всех кричал Обама,также рядом нашли визитку Яроша."
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и вызывал русоконсула, к единому которому осталось доверие
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Поздоровлення з Днем Незалежності від ФСБ.
Якщо такі злочини не будуть розриватьсь за добу, то Україна втратить в репутації і матиме рейтинг безпеки як у Сомалі
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Неужели казламордого кацапа завалили ? И видно он либо он фашист )(уйла или террорист -деверсант кремлёвских фашистов. Если это так то туда ему и дорога.
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Очень печально, когда гибнет человек....Но, если застреленный - это парашинский актёришка Пореченков или пропагандист Соловьёв, или рассейский священник Охлабыстин , или им подобные тёмные сущности, то тогда это убийство во благо, это очень хорошее и нужное убийство, и спасибо его совершившему... Если бы с пулей во лбу валялся бы путин... Я был бы самым счастливым человеком....
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Предлагаю не искать убийцу кремлёвского диверсанта.....Разве только, для вручения государственной награды....
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... как "показывает практика" в Украине валят как раз вменяемых россиян, можно сказать "по заявкам кремля" ....
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Путин должен валяться с трубой в жопе, пуля во лбу- слишком благородно для Хуйла
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Цікаво,вмене в одного враження відсутності поліції й СБУ? Треш..
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До кожного кацапа сбушника класти? Нехай щастить, хай вдома сидять .
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РАБссиянец обосранец,потому и вой крыс Путлерских на всех ветках...
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Если козломордый то это хорошая примета,зонтик можно не брать
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убілі русскава убілі айяяй ні за што ні пра што замачілі!
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Читайте кацапчики, читайте, це вам Крим з Донбасом вилазить, далі буде більше ....
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ЗАКРИТИ ГРАНИЦІ ПОРА ...ВЖЕ ДАВНО І НЕГРАНИСЯ ДОСТА, НАС В ДОНБАСІ УБИВАЮТЬ ,А ВСЯКА МАФІЯ КАЦАПСЬКА ПРИГРІТА І СВОБІДНО ХОДИТЬ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ ТІЛЬКИ ПОРЯТУНОК ВІД САРАНЧІ.
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Черговий кавказець. Туди йому й дорога.
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Логический вывод - раз за все время с 2013г. ни одного свиносабаку не утилизировали, не трудно догадаться, что именно свиносабаки зачищают себе пространство для хлева
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Я так понимаю, что русские в Украине смирились с тем что их называют "кацапами" и не считают за людей. Они делают вид, что зто к ним не относится, как люди чистящие "парашу" не считают себя опущенными....Ведь кому-то нужно этим заниматься....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗастреленный в центре Киева человек оказался иностранцем, - полиция прокомментировала происшествие. ФОТОрепортаж
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