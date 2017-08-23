 В Раде открыли портал, где хранится сине-желтый флаг, впервые внесенный в зал парламента в августе 1991 года. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ВР.
В сообщении отмечается: "Председатель Верховной Рады Украины Парубий, обращаясь к участникам торжества, заявил, что получил "высокую честь отрыть почетный портал в котором теперь будет храниться наша государственная реликвия - Знамя Независимости - главный флаг страны".
В своем выступлении Председатель Парламента отметил, что 26 лет назад этот флаг был торжественно внесен в сессионный зал Верховной Рады Украины в том числе присутствовавшими сегодня на церемонии народными депутатами Украины первого созыва - Николаем Поровским, Иваном Зайцем, Ярославом Кендзьором, Игорем Деркачем, Владимиром Крыжанивским. В этот день была провозглашена независимость Украины. Государство, за которое боролись поколения украинцев было восстановлено. Это было историческое событие, которое ждали миллионы украинцев. И этот флаг в зале украинского парламента обозначил восстановление независимого Украинского Государства.
Сине-желтый стяг - это святое знамя борьбы за независимость Украины. Это символ тысячелетней традиции украинского государства.
В битвах на Синих Водах, под Грюнвальдом и Оршей хоругви наших рыцарей были синего и золотого цвета.
Под этим флагом боролись Украинские сечевые стрельцы, воины Армии УНР и ЗУНР. 29 апреля 1918 сине-желтые флаги на своих кораблях подняли моряки Черноморского флота в Крыму. С этим флагом в руках давали отпор захватчикам украинские повстанцы 20-х годов на Приднепровье, запорожцы Карпатской Украины и воины Украинской повстанческой армии.
В этом году исполняется 25 лет возвращения в Украину боевого знамени Третьей Железной Дивизии Армии УНР - малинового полотнища с вышитым сине-желтым флагом и лозунгом: "За освобождение Украины". В День Независимости этот флаг на параде торжественно будут нести современные украинские воины.
Как в древности наши предки защищали от захватчиков украинскую землю, так и сегодня их наследники, современные защитники Украины, жертвенно защищают родную Отчизну от смертельного врага - России.
Как и сотни лет назад, главным вопросом для украинцев является защита и утверждение независимого суверенного украинского государства. И именно по этому критерию историей будут оцениваться наше время, нашу жизнь и наши поступки.
Наш национальный флаг всегда был знаменем освобождения: освобождение нации, освобождение государства, и сейчас является флагом освобождения оккупированных российским захватчиком украинских земель.
Сине-желтое знамя было есть и будет знаменем Победы. Украинской победы.
Из здания Верховной Рады Украины, как и из нашей жизни исчезли коммунистические тоталитарные символы. В наших домах и здесь, в здании Парламента, навсегда утверждается Украинский дух.
"Отныне Флаг Независимости - главный флаг страны, наша национальная святыня, займет свое достойное место здесь, на почетном месте в Верховной Раде Украины. Сине-желтый стяг - это символ достоинства и единства украинцев во всем мире ", - сказал Председатель Верховной Рады.
Парубий поздравил всех с Днем Государственного Флага Украины".
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Я буду предлагать начать новую сессию Рады с реформы образования, - Парубий(48)
Никогда ранее правящая коалиция в Раде не снимала неприкосновенность с членов коалиции, - Парубий(33)
Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября. ФОТОрепортаж(64)
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Чи треба віза в країну мрій, де спікерує Парубій?(0)
Нужно наработать механизм возмещения через суд убытков от агрессии в Крыму и на Донбассе со стороны России и причастных лиц, - Парубий(19)
НАТО играет ключевую роль в мобилизации мирового сообщества для поддержки Украины, – Парубий(73)
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Гордитесь ордьінцьі убийцьі своей тряпкой,а к нам не лезьте!Слава Украине!
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Серьезно? Ну и в чем отличие от того, что вещает росия?
Как по мне, самое гланое это люди, а не тысячная история флага, который зачем-то понадобилось заключить в портал. Можете банить.
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