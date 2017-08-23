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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (22908) Парубий (1553) флаг (792)

 В Раде открыли портал, где хранится сине-желтый флаг, впервые внесенный в зал парламента в августе 1991 года. ФОТОрепортаж

В Верховной Раде Украины в День Государственного Флага Украины состоялась церемония открытия почетного портала в котором будет храниться Флаг Независимости.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ВР.

В сообщении отмечается: "Председатель Верховной Рады Украины Парубий, обращаясь к участникам торжества, заявил, что получил "высокую честь отрыть почетный портал в котором теперь будет храниться наша государственная реликвия - Знамя Независимости - главный флаг страны".

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В своем выступлении Председатель Парламента отметил, что 26 лет назад этот флаг был торжественно внесен в сессионный зал Верховной Рады Украины в том числе присутствовавшими сегодня на церемонии народными депутатами Украины первого созыва - Николаем Поровским, Иваном Зайцем, Ярославом Кендзьором, Игорем Деркачем, Владимиром Крыжанивским. В этот день была провозглашена независимость Украины. Государство, за которое боролись поколения украинцев было восстановлено. Это было историческое событие, которое ждали миллионы украинцев. И этот флаг в зале украинского парламента обозначил восстановление независимого Украинского Государства.

Сине-желтый стяг - это святое знамя борьбы за независимость Украины. Это символ тысячелетней традиции украинского государства.

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В битвах на Синих Водах, под Грюнвальдом и Оршей хоругви наших рыцарей были синего и золотого цвета.

Под этим флагом боролись Украинские сечевые стрельцы, воины Армии УНР и ЗУНР. 29 апреля 1918 сине-желтые флаги на своих кораблях подняли моряки Черноморского флота в Крыму. С этим флагом в руках давали отпор захватчикам украинские повстанцы 20-х годов на Приднепровье, запорожцы Карпатской Украины и воины Украинской повстанческой армии.

В этом году исполняется 25 лет возвращения в Украину боевого знамени Третьей Железной Дивизии Армии УНР - малинового полотнища с вышитым сине-желтым флагом и лозунгом: "За освобождение Украины". В День Независимости этот флаг на параде торжественно будут нести современные украинские воины.

Как в древности наши предки защищали от захватчиков украинскую землю, так и сегодня их наследники, современные защитники Украины, жертвенно защищают родную Отчизну от смертельного врага - России.

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Как и сотни лет назад, главным вопросом для украинцев является защита и утверждение независимого суверенного украинского государства. И именно по этому критерию историей будут оцениваться наше время, нашу жизнь и наши поступки.

Наш национальный флаг всегда был знаменем освобождения: освобождение нации, освобождение государства, и сейчас является флагом освобождения оккупированных российским захватчиком украинских земель.

Сине-желтое знамя было есть и будет знаменем Победы. Украинской победы.

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Из здания Верховной Рады Украины, как и из нашей жизни исчезли коммунистические тоталитарные символы. В наших домах и здесь, в здании Парламента, навсегда утверждается Украинский дух.

"Отныне Флаг Независимости - главный флаг страны, наша национальная святыня, займет свое достойное место здесь, на почетном месте в Верховной Раде Украины. Сине-желтый стяг - это символ достоинства и единства украинцев во всем мире ", - сказал Председатель Верховной Рады.

Парубий поздравил всех с Днем Государственного Флага Украины".

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В Раде открыли портал, где хранится сине-желтый флаг, впервые внесенный в зал парламента в августе 1991 года 01

В Раде открыли портал, где хранится сине-желтый флаг, впервые внесенный в зал парламента в августе 1991 года 02

В Раде открыли портал, где хранится сине-желтый флаг, впервые внесенный в зал парламента в августе 1991 года 03







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Мда... РомантизЬму тогда было больше. И настоящие патриоты встречались временами в Раде. И тех перебили в скором времени.
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В Раде открыли портал, где хранится сине-желтый флаг, впервые внесенный в зал парламента в августе 1991 года - Цензор.НЕТ 1639В Раде открыли портал, где хранится сине-желтый флаг, впервые внесенный в зал парламента в августе 1991 года - Цензор.НЕТ 1639
Гордитесь ордьінцьі убийцьі своей тряпкой,а к нам не лезьте!Слава Украине!


В Раде открыли портал, где хранится сине-желтый флаг, впервые внесенный в зал парламента в августе 1991 года - Цензор.НЕТ 1639
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Хранят... как вспомню как его заносили, аж ком к горлу подходит!
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Нет, тогда, вот главное сейчас в обморок не падайте, уже изобрели телевизор.
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Нифига себе, в те времена уже телевизоры были.
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телевизоры да, а вот если бы ты мобилку достал
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тебяб сочли за иностранца или мажора.... так как мобилки появились еще в середине 80х
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а я референдум помню. Аж не верилось тогда: как это - независимость? теперь понятно, что просто так ничего не дается.
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и ведь в Украине пошел РЕФЕРЕНДУМ. Где БОЛЬШИНСТВО было за выход из СССР. А вот Путин пытается на ВСЕ ЭТО НАПЛЕВАТЬ и сделать как он хочет. И ведь раися то сама осталась как ЗОМБИ .... ни в СССР не осталась но и референдум не провела и вышла из СССР не законно. Поэтому и пытаются МЕРТВЕЦА-СССР реанимировать ЗОМБИ
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Сами виноваты. У нас там был очень серьезный задел в лет десять, пока рашка пьяная разлагалась, могли и в НАТО вступить и еще много чего. Прос.али - скажем честно. А теперь уж конечно, с кровью добываем, раз не смогли как страны Балтии.
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Красиво, чтобы на весь экран, вообще классно было бы.
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Кажись, это только на публику. Государство они свое не любят, а значит и флагом могут запросто подтереться.
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флаг - это символ государства. грабишь государство - то и флаг до одного места. не надо розовых фантиков.
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Этих тварей черви съедят, а этот флаг будут показывать нашим пра-правнукам...
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Лучше бы портал депортации, всех депутан в одной капсуле.
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В этой Зраде можно оставить человек 10-15, остальных на свалку.
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из какой фракции?и если так, то может все же досрочные выборы?)
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Вне принадлежности к фракциям, как техническую группу для разработки законопроектов. Оставить тех, кто действительно уже умеет это делать, а не просто ставят их фамилии в списке разработчиков. Поверь, их имена совсем не на слуху . А в Раду должны зайти большинством юристы и экономисты. Только международники. Может ещё какое-то небольшое число гуманитариев МИДовского направления. Если бы я знала, что такая утопия сейчас возможна, поверь, что первая бы сейчас стояла на Майдане с плакатом. А выборы ради выборов.........глупая потеря времени.
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Главное НЕЧИСТЬ опизда.ционно-рыговскую на расстояние вытянутой руки не подпускать к СВЯТОМУ!!!
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Надеюсь до девственниц в тогах ходящих вокруг и бросающих лепестки орхидей и воскуривающих фамиам еще не додумались?
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картой кацапии сов. молот заменить - и делов то!
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А этот герб убрали на щите, или он до сих пор есть.
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В Раде только один портал. За колонной в сессионном зале. Хранитель портала - Добкин.
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Що то народа маловато . Думал ли Заяц и Крижанивский тогда , что вместо них появятся такие морды Розенблата и будут бестыдно Рвачами и решалами работать.
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Вот-вот, я о том же. О Чорновиле и вовсе молчу...((( В 90-е все могло повернуться как в Польше или в Чехии, у нужное русло, но увы... откинуло нас кучмистами.
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""Отныне Флаг Независимости - главный флаг страны, наша национальная святыня, займет свое достойное место здесь, на почетном месте в Верховной Раде Украины. Сине-желтый стяг - это символ достоинства и единства украинцев во всем мире ", - сказал Председатель Верховной Рады"

Серьезно? Ну и в чем отличие от того, что вещает росия?
Как по мне, самое гланое это люди, а не тысячная история флага, который зачем-то понадобилось заключить в портал. Можете банить.
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а всегда ли должны быть коренные отличия?есть же ведь какие то общие понятия, характерные для любой страны, и даже для кацапии
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це чергова перемога, но что то мне подсказывает, что портал с четырех кусков оргстекла стоил налогоплательщикам не меньше 0,5 млн.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Раде открыли портал, где хранится сине-желтый флаг, впервые внесенный в зал парламента в августе 1991 года. ФОТОрепортаж
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