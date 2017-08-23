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Все про:НАТО (5691) опрос (1567) членство в НАТО (160) КМИС (35)

 41% украинцев выступают за членство в НАТО, 32% - против, - опрос КМИС. ДИАГРАММА

нато

Если бы референдум по вопросу вступления Украины в НАТО проводился в мае 2017 года, 41% граждан Украины проголосовали бы за членство, 32% - против, 27% не определились или не стали бы участвовать в таком референдуме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Таким образом, если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в мае и в голосовании приняли участие все определившиеся, явка составила бы около 73%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 56% - за вступление Украины в НАТО, 44% - против.

В западных областях 65% проголосовали бы за вступление в НАТО, 14% - против, 21% - не определились. В центральных областях 40% готовы проголосовать за вступление в НАТО, 23% - против, 37% - не определились. В южных областях 24% выступают за вступление в НАТО, 56% - против, 20% - не определились. В восточных областях 29% жителей поддерживают вступление в НАТО, 43% - против, 28% - не определились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двери НАТО открыты для Украины, но нужно провести много реформ, - Столтенберг

Опрос проводился с 19 по 28 мая 2017 года. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% - для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.


41% украинцев выступают за членство в НАТО, 32% - против, - опрос КМИС 01

(Диаграмма КМИС)
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Огромно ещё количество ватников среди населения. Самое печальное, что в опросе не принимали участия миллионы украинцев, которые УЖЕ в странах членах НАТО работают...
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Сколько же еще много совков и ваты,аж зашкаливает! На что надеяться эти 32%, на Россию? На то что, если начнется большая война, российские снаряды и пули будут их облетать, потому что они как бы "свои", "не укры"? На то, что Россия, кроме горя и беды, может еще принести в Украину "хорошую жизнь"? На то, что предательством своей Родины можно построить себе свою личную хорошую и обеспеченную жизнь?
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Они не любили НАТО.

Росія продовжує горіти: У Волгограді згоріла вражаюча кількість будинків
http://patrioty.org.ua/other/rosiia-prodovzhuie-hority-u-volhohradi-zghorila-vrazhaiucha-kilkist-budynkiv-188714.html
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як на мене, то цей КМІС підрозділ путінського Левада-центр
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Не, ну и против НАТО - это ещё не значит, что любители Хуйла и мордора. Наверное часть относительно "разумных" типа за нейтралитет. Немного оптимизьму)
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Может пусть НАТО вступит к нам? Просто нужно нам напасть на Германию и сразу сдаться им ,а не полякам,потому что Польша нас не поймёт.
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Тех, кто против или не определились, надо отправить на фронт.
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я бы наверное не воздержалась а проголосовала за, гуртом і батька легше бити,
наверное
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В обозримом будущем, кроме горя и беды, Россия ничего больше не принесет Украине. На это настроено все российское общество. Они хотят мести,чтобы мы приползли к ним на коленях, чтобы они еще могли поизмываться над нами. Дороги назад уже нет ни для кого. Путь Украина выбрала-только вперед. А кто хочет в Россию, мы держать не будем- чемодан-вокзал -Россия.
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ага і 31% це ті що ходять на вибори, а 41 % - ні (патаму что, а смисл? всьо уже рєшилі за нас)
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НАТО и в целом политикам Запада нужно понять, что нельзя допустить обеднения Украины с россией через военный захват россии с молчаливого согласия Запада или по договоренности украинских олигархических кланов через минские договорняки, ибо через бизнес политику Запада через дешевые ресурсы россии ....
Дело в том что россия без Украины не кто, и звать ее не как! А объедении их и получится гремучая смесь. Это доказано историей и самостоятельными успехами Украины в науке, разных там технологиях, и тем что сейчас имеет россия благодаря Украине и украинцам .
Будьте бдительны. !
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32% - против збирають чумайдани на вокзал і чухають в срану рашку, нехай там вилизують зад свому царьку хуйлу ботоксному.
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Какой смысл в таких опросах, если воюющую страну с кучей аннексированных территорий туда не возьмут? До 2014г надо было...
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Печально другое, а что такое НАТО? Ведь почему то про НАТО только опросы... Почему, про НАТО не идут передачи! Только кацапня мифы рассказывают. Для совка НАТО это империализм, зло!
А что про НАТО знает бабуся? Или пацан, внук поварихи, или продавщицы, которую крышевал легавый, или номенклатурщика? Создаётся такое впечатление, что и порох, и кабмин, и прочая шваль, против НАТО, в утеху хуйлу! Да ещё, этот кацап рева!
По мне, с НАТО надо было начинать, а потом всё остальное!!!
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Отака фігня на четвертому році війни. Оце і є найбільша небезпека, що тритина населення досі не сприймає Рашу як ворога. Хоч в Раші українців вважають ворогами усі 80%. Наше бидло буде прозрівати вже у вогні.
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Цензор.НЕТФотоОбщество41% украинцев выступают за членство в НАТО, 32% - против, - опрос КМИС. ДИАГРАММА
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