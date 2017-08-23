 41% украинцев выступают за членство в НАТО, 32% - против, - опрос КМИС. ДИАГРАММА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).
Таким образом, если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в мае и в голосовании приняли участие все определившиеся, явка составила бы около 73%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 56% - за вступление Украины в НАТО, 44% - против.
В западных областях 65% проголосовали бы за вступление в НАТО, 14% - против, 21% - не определились. В центральных областях 40% готовы проголосовать за вступление в НАТО, 23% - против, 37% - не определились. В южных областях 24% выступают за вступление в НАТО, 56% - против, 20% - не определились. В восточных областях 29% жителей поддерживают вступление в НАТО, 43% - против, 28% - не определились.
Опрос проводился с 19 по 28 мая 2017 года. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% - для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.
(Диаграмма КМИС)
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57% россиян считают плохими отношения с США, - опрос. ДИАГРАММА(67)
Большинство американцев считают, что Россия является угрозой для США, - опрос(81)
65% россиян говорят о кризисе в стране, - опрос(112)
63% украинцев недовольны своим влиянием на местную власть, - опрос(64)
НАТО на параде ко Дню независимости Украины(0)
Трамп имеет самый низкий показатель работы из всех президентов США за последние 70 лет. ИНФОГРАФИКА(78)
71,5% украинцев не планируют посещать ЕС в ближайшее время в основном из-за материальных проблем, – опрос(107)
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заказуха.
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Росія продовжує горіти: У Волгограді згоріла вражаюча кількість будинків
http://patrioty.org.ua/other/rosiia-prodovzhuie-hority-u-volhohradi-zghorila-vrazhaiucha-kilkist-budynkiv-188714.html
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наверное
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Дело в том что россия без Украины не кто, и звать ее не как! А объедении их и получится гремучая смесь. Это доказано историей и самостоятельными успехами Украины в науке, разных там технологиях, и тем что сейчас имеет россия благодаря Украине и украинцам .
Будьте бдительны. !
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А что про НАТО знает бабуся? Или пацан, внук поварихи, или продавщицы, которую крышевал легавый, или номенклатурщика? Создаётся такое впечатление, что и порох, и кабмин, и прочая шваль, против НАТО, в утеху хуйлу! Да ещё, этот кацап рева!
По мне, с НАТО надо было начинать, а потом всё остальное!!!
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