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 Памятный знак героям Небесной сотни открыли в центре Житомира. ФОТО

В центре Житомира, на площади Королева, торжественно открыли памятный знак Героям Небесной Сотни.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, участие в открытии приняли семьи погибших, вице-премьер-министр Геннадий Зубко, глава ОГА Игорь Гундич, глава облсовета Владимир Ширма, городской голова Сергей Сухомлин, общественность, духовенство, жители города.

После открытия знака на фасаде Житомирской ОГА и облсовета впервые зажгли символическую сине-желтую подсветку.

Памятный знак изготовлен из кортеновой стали - так называемого вечного металла.

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Памятный знак героям Небесной сотни открыли в центре Житомира 01

(Фото УНИАН)
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А то что Порошенко тормозит расследование и никого не посадили ,тоже памятник- олигархам
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