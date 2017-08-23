 Памятный знак героям Небесной сотни открыли в центре Житомира. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, участие в открытии приняли семьи погибших, вице-премьер-министр Геннадий Зубко, глава ОГА Игорь Гундич, глава облсовета Владимир Ширма, городской голова Сергей Сухомлин, общественность, духовенство, жители города.
После открытия знака на фасаде Житомирской ОГА и облсовета впервые зажгли символическую сине-желтую подсветку.
Памятный знак изготовлен из кортеновой стали - так называемого вечного металла.
(Фото УНИАН)
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