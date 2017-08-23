 У валютчика в Ривном украли 800 тыс. грн и $6 тыс.. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице Макарова двое неизвестных, разбив стекло в Volkswagen Т4, завладели сумкой с примерно 800 тыс. грн и более 6 тыс. долларов. После этого они скрылись на своем автомобиле.
45-летний водитель, которому принадлежат похищенные деньги, находился в салоне и не пострадал. Он занимается обменом валюты недалеко от места преступления.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины.
(Фото полиции Ривненской области)
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Родственник в свое время держал ломбард, года два все шло как по маслу, в один вечер вынесли все, и вещи на хранении и деньги, еле вывернулся от проблем, больших проблем.
Продал все чтобы рассчитаться.
Одна дамочка , пока муж был в рейсе , сдала раритетное кольцо, ручной работы, муж подарил, его понятно вынесли со всем скарбом, вообщем рассказывать , что было дальше долго и страшно, слава Богу жив остался и семья цела.
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