 Памятник кошевому атаману Сирко установили в Харькове. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, автор композиции, скульптор Александр Ридный к фигуре казака добавил флаг с родовым гербом Сирко и пушку на деревянном лафете. Почти семиметровый памятник, который смотрит на реку и панораму города, установлен на месте, где, по свидетельству историков, возвышалась башня первой Харьковской крепости.
(Фото Харьковского горсовета)
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Хотя для атомных взрывов пердаков за поребриком нужно было бы Выговскому или Сагайдачному поставить.
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Не програв жодного бою
Підписав знаменитий лист запорожців турецькому султану
Брав участь у взятті фортеці Дюнкерк під час Тридцятирічної війни
Після смерті отамана козаки перемагали ворогів, виставляючи вперед його відрізану руку
У 1812 році руку Івана Сірка тричі обнесли навколо зайнятої французами Москви, і доля війни була вирішена ( вот это, конечно, зря)
Його називали перевертнем і характерником, а турки - Урус-шайтаном.
Джерело: http://spadok.org.ua/charakternytstvo/ivan-sirko-velykyy-charakternyk-kozatskoyi-ukrayiny
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