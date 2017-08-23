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Все про:история (1384) памятник (2204) Харьков (4373)

 Памятник кошевому атаману Сирко установили в Харькове. ФОТОрепортаж

В Харькове, у выхода станции метро "Исторический музей", открыт памятник кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, автор композиции, скульптор Александр Ридный к фигуре казака добавил флаг с родовым гербом Сирко и пушку на деревянном лафете. Почти семиметровый памятник, который смотрит на реку и панораму города, установлен на месте, где, по свидетельству историков, возвышалась башня первой Харьковской крепости.

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(Фото Харьковского горсовета)
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А могилу его затопили вместе с десятками сёл, когда строили ДнепроГЭС.
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А на могиле Сирка была надпись на кресте: «Кто будет семь лет перед Пасхой выносить по три заполы земли на мою могилу, то будет иметь такую силу, как я, и будет знать столько, сколько и я».
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Вроде. Но говорят, что у останков, которые перезахоранивали, обе руки целые были, а ему перед захоронением отрубили правую, согласно его завещанию.
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Одной руки таки не было, говорят, что её похитили
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К огромному разочарованию кацапоисториков "русский город" Харьков, основали украинские козаки...
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Предки кубанских казаков - тоже украинцы. К раше ни имеющие НИКАКОГО отношения.
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Классный памятник. Побольше бы таких, а не совковых истуканов.
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Сірко у Харкові - то добре!

Хотя для атомных взрывов пердаков за поребриком нужно было бы Выговскому или Сагайдачному поставить.
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Сирко родом из казацкой слободы Мерефы Слободской Украины (Харьковской области). Это по одной из версий.
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Мерефа була заснована лише в 1658 році, тоді як Іван Сірко народився між 1605-1610 роками. Більшість дослідників вважає, що Сірко народився в містечку Мурафа в Східному Поділлі. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2060537257554651&set=gm.1122119881256945&type=3&theater
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Как не странно, он был среди тех, кто "способствовал" установке памятника (так написано на соответствующей табличке)
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За переказами, вже народження Івана Сірка було незвичайним - хлопчик народився з зубами, чим налякав всіх присутніх! Батько спробував виправити ситуацію, заявивши, що Іван «зубами буде гризти ворогів». Але це мало заспокоїло селян. До дитини ставилися з побоюванням, і в якійсь мірі це було виправдано, тому що він з дитинства проявляв незвичайні здібності, які згодом стали просто надприродніми. Згідно народних оповідей кажуть, що отаман запорізьких козаків Іван Сірко:
Не програв жодного бою
Підписав знаменитий лист запорожців турецькому султану
Брав участь у взятті фортеці Дюнкерк під час Тридцятирічної війни
Після смерті отамана козаки перемагали ворогів, виставляючи вперед його відрізану руку
У 1812 році руку Івана Сірка тричі обнесли навколо зайнятої французами Москви, і доля війни була вирішена ( вот это, конечно, зря)
Його називали перевертнем і характерником, а турки - Урус-шайтаном.

Джерело: http://spadok.org.ua/charakternytstvo/ivan-sirko-velykyy-charakternyk-kozatskoyi-ukrayiny
© СПАДЩИНА ПРЕДКІВ
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Так він і в правду був переаертнем, тому й прозвали його Сірком.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПамятник кошевому атаману Сирко установили в Харькове. ФОТОрепортаж
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