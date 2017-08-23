EN|RU|UK
Темы дня: ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов
 Общество
  607  8
Все про:конкурс (739) Нацсовет_ТРВ (339) радио (230) Донбасс (15839)

 В зоне АТО будут вещать "Армия FM", "Радио М" и "Тризуб ФМ". ИНФОГРАФИКА

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подвел итоги конкурса на вещание с использованием свободных радиоканалов на территории проведения Антитеррористической операции (АТО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, в Донецкой и Луганской областях будут вещать ООО "Телерадиокомпания "Возможность", Славянск ("Радио М"), Центральная радиостудия Министерства обороны, Киев ("Армия FM") и ООО "Телерадиокомпания "Тризуб ФМ", Запорожье ("Тризуб ФМ").

"Радио М" будет вещать в Краматорске на частоте 87,5 МГц и Покровске - 103,7 МГц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая вышка на Луганщине будет давать сигнал в оккупированные Луганск и Алчевск

"Армия FM" будет транслироваться в трех городах Луганской области: Кременной - на частоте 103,0 МГц, Старобельске (Подгоровке) - 102,6 МГц, Счастье - 104,4 МГц.

"Тризуб ФМ" будет вещать в Сартане Донецкой области на частоте 90,0 МГц.

Объем вещания на всех указанных частотах - 24 часа в сутки. Лицензии выданы сроком на 7 лет.


В зоне АТО будут вещать Армия FM, Радио М и Тризуб ФМ 01

(Инфографика Нацсовета телерадиовещания)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ага! І всі ватафони почнуть слухати тільки ці станції 25 годин на добу ,без перерви на сон!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Їх слухатимуть наші військові, а дамбасянам пофігу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трансляція це - дуже добре..................... Питання в тому, чи їх там хтось слухатиме.............
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоВ зоне АТО будут вещать "Армия FM", "Радио М" и "Тризуб ФМ". ИНФОГРАФИКА
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти