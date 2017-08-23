 В зоне АТО будут вещать "Армия FM", "Радио М" и "Тризуб ФМ". ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, в Донецкой и Луганской областях будут вещать ООО "Телерадиокомпания "Возможность", Славянск ("Радио М"), Центральная радиостудия Министерства обороны, Киев ("Армия FM") и ООО "Телерадиокомпания "Тризуб ФМ", Запорожье ("Тризуб ФМ").
"Радио М" будет вещать в Краматорске на частоте 87,5 МГц и Покровске - 103,7 МГц.
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"Армия FM" будет транслироваться в трех городах Луганской области: Кременной - на частоте 103,0 МГц, Старобельске (Подгоровке) - 102,6 МГц, Счастье - 104,4 МГц.
"Тризуб ФМ" будет вещать в Сартане Донецкой области на частоте 90,0 МГц.
Объем вещания на всех указанных частотах - 24 часа в сутки. Лицензии выданы сроком на 7 лет.
(Инфографика Нацсовета телерадиовещания)
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