 В 2017 году за независимость Украины проголосовали бы 70% граждан, - опрос КМИС. ДИАГРАММА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).
Таким образом, в этом референдуме приняли бы участие 78% населения, и 90% из них проголосовали бы за независимость, 10% - против.
Опрос проводился с 19 по 28 мая 2017 года. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% - для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.
(Диаграмма КМИС)
1955 74
57% россиян считают плохими отношения с США, - опрос. ДИАГРАММА(67)
63% украинцев недовольны своим влиянием на местную власть, - опрос(64)
Только 17% россиян хотят видеть "ДНР" и "ЛНР" в составе РФ, - опрос. ТАБЛИЦА(86)
Трамп имеет самый низкий показатель работы из всех президентов США за последние 70 лет. ИНФОГРАФИКА(78)
"Для абсолютного большинства украинцев независимость – пустой звук", – Касьянов(0)
71,5% украинцев не планируют посещать ЕС в ближайшее время в основном из-за материальных проблем, – опрос(107)
43% россиян считают, что сталинские репрессии были нужны для порядка в стране, - опрос(266)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Правильно сказал Степан Бандера:Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб.
Ответить
а что для вас понад усе?, готовы жить впроголодь ради державы? или её правителей, их интересов, амбиций, пожертвовать жизнью ради этого, тогда чего вы не в АТО а на форуме?)
Ответить
и как не крути ..
Ответить
И про АТО-пасть свою заткните.Мой брат там был,в отличии от вас,умеющего только гадить на форумах.
Ответить
страну,как Польша или хотя бы Румыния
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
І це ж не враховуючи Криму і ОРДЛО - з ними цифри були б взагалі феєричними ...
Ответить
Ответить
Ответить
Більш ніж впевнений,що в основному це комуняки в третьому поколінні!!!
Ответить
Ответить
Встречала здесь в Великобритании пару молодых латышей (лет по 25), которые хотят в совок и хвалят его как будто они там жили - вот такие личности мне не понятны, наверняка и в Украине такие есть.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Со времен премьерства Яценюка олигархи массово не платят налоги - СМИ
https://iamir.info/49866-pri-jacenjuke-i-grojsmane-oligarhi-massovo-ne-platili-nalogi--smi
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Заодно и привет винницким парням ПВО из "Зверобоя" за тёплый прием, носки, рыбу и брагу( из песни слов не выкинешь) Январь 15-го, сектор М
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Али, так кто и кого в этой стране обидел?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Встане славна мати Україна щаслива і вільна,
Від Кубані аж до Сяну-річки одна, нероздільна.
Щезнуть межі, що помежували чужі між собою,
Згорне мати до себе всі діти теплою рукою.
«Діти ж мої, діти нещасливі, блудні сиротята,
Годі ж бо вам в сусід на услузі свій вік коротати!
Піднімайтесь на святеє діло, на щирую дружбу,
Та щоби ви чесно послужил для матері Україні службу.
Чи ще ж то ви мало наслужились москві ?
Чи ще ж то ви мало наточились братерської крові?
Пора, діти, добра поглядати для власної хати,
Щоб ґаздою, не слугою перед світом стати!»
Ответить
Ответить
Ответить
Коррупция, большое расслоение общества на бедных и богатых, низкий уровень жизни, низкие социальные стандарты, которые с каждым годом уменьшаются и особенно в этом приуспела нынешняя власть, отстранение власти от проблем государства, народа, все это формирует соответствующее отношение граждан к государству.
Отсюда и безразличное отношение части граждан к такому государству, а некоторые в нем уже разочаровались.
Ответить
Ответить