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Все про:независимость (230) опрос (1565) КМИС (33)

 В 2017 году за независимость Украины проголосовали бы 70% граждан, - опрос КМИС. ДИАГРАММА

Если бы референдум о независимости Украины проходил в мае 2017 года, за независимость проголосовали бы 70% граждан Украины, против - 8%, 22% - не определились или не стали бы участвовать в референдуме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Таким образом, в этом референдуме приняли бы участие 78% населения, и 90% из них проголосовали бы за независимость, 10% - против.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не согласен с тем, что Украина - независимая страна, - экс-премьер Канады Кэмпбелл

Опрос проводился с 19 по 28 мая 2017 года. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% - для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.


В 2017 году за независимость Украины проголосовали бы 70% граждан, - опрос КМИС 01
(Диаграмма КМИС)
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Не украинцы, а сепары, живущие на нашей территории! А там разный народишко!
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учитывая что на Зап.Украине за независимость проголосовало бы 90-95 проц.,то получим процентов 15 против и 35-40 которым пох. по центру и востоку Украины. очень много швали
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много на себя берёте.. но дело ваше, там написано - 22% не определились, хотя эта статистика и опросы.. 22 % в прострации, и тому есть причины, прошло немало время с момента провозглашения независимости, четверть века, а покращень нема, политики всё это время воду варят, не забывая про свою выгоду, есть от чего растеряться и разочароваться не так ли?
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В чём не определились?Жить в ярме СССРа и получать сухарь с барского стола от мышебратьев ,это для них стабильность и предел мечтаний?Такие и побежали референдить в Крыму и на Донбассе.
Правильно сказал Степан Бандера:Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб.
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"Україна понад усе" ) но для большинства людей понад усе другое, и это не всегда деньги,
а что для вас понад усе?, готовы жить впроголодь ради державы? или её правителей, их интересов, амбиций, пожертвовать жизнью ради этого, тогда чего вы не в АТО а на форуме?)
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Вы про большинство людей тут не расписывайтесь,говорите за тех шкур продажных,адвокатом которых вы тут выступаете и сами явно к ним относитесь.А впроголодь я жила,меня этим не испугать,продаваться за кусок вонючей колбасы не побегу.
И про АТО-пасть свою заткните.Мой брат там был,в отличии от вас,умеющего только гадить на форумах.
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Если без эмоций просто посчитать,когда УССР отделилась от СССР было 52 млн,теперь около 42, с учётом выехавших на заработки не более 35, медицины нет,образования нет,пенсия 60$, вот и результат опроса,миллионы вымерли или уехали- это не говорит,что Совок был супер,это говорит,что Украина не смогла и не захотела построить нормальную
страну,как Польша или хотя бы Румыния
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Сколько же ещё много ваты и лишнехромосомных в Украине. Диву даёшься. Сейчас, во время войны, фактически за независимость Украины, в стране находится 8 % откровенных врагов Украины и 22% латентных.
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И это еще без долбасюр и крысчан! М-да, поразительных результатов добился за три года агент из Липецка с позывным Кондитер. Хуйло будет доволен
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В 1991 году проводилась и статистика голосования по национальностям. Угадайте нацию отдавшую в % отношении наибольшее и наименьшее количество голосов.
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Бля,сколько ватанов у нас,а еще удивляемся почему плохо живем.
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А може все від того , що ТА незалежність , за яку голосували в 1991 - й досі не настала ?
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В 91-му на це були свої причини. Розрекламували що у нас все є, а мацква забирає. Далі, з Афгана йшли гроби і люди не хотіли посилати своїх дітей на чужу війну. І Чорнобиль вніс свою лєпту.
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Питання - чому ЗАРАЗ ця цифра менше ...?
І це ж не враховуючи Криму і ОРДЛО - з ними цифри були б взагалі феєричними ...
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Тому що зараз реальна цифра. Як би не причини перераховані мною, то в 91-му не було б і половини.
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Самое прикольное в ситуации: большая часть ватников, скулящих за СыСыСэРом на референдуме 1991 года голосовала за независимость Украины （и соответственно за развал Совка）
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Все просто - майже кожен третій НЕ українець.
Більш ніж впевнений,що в основному це комуняки в третьому поколінні!!!
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Куевые цифры. Одно радует - максимум из желающих жить в СССР это полудохлые совкостарушки. Каждый таких знает и видит каждый день в депресивных районах.
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Моей маме 71 год и она НЕ хочет назад в СССР!
Встречала здесь в Великобритании пару молодых латышей (лет по 25), которые хотят в совок и хвалят его как будто они там жили - вот такие личности мне не понятны, наверняка и в Украине такие есть.
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Результат правления шоколадного барыги налицо. Как он уже всем надоел! Валил бы куда-нибудь. Брехун, вор и трус.
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добре сказано, але якщо така свобода дає можливість 1-2% населення жиріти, а 70% - зводити ледве кінці з кінцями, то рано чи пізно у людей не подібні лозунги почнуть в мозгах кипіти, а лють.
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Щось й досі не кипить ... хоча вже давно час .
Со времен премьерства Яценюка олигархи массово не платят налоги - СМИ
https://iamir.info/49866-pri-jacenjuke-i-grojsmane-oligarhi-massovo-ne-platili-nalogi--smi
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в 1991 за независимость в Украине проголосовало 90,32 % избирателей, однако - ru.wikipedia.org/wiki/Всеукраинский_референдум_(1991)
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армия большая и очень многие, даже штатные, в АТО не были. ПВО, тому пример.
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Зона АТО большая, и да, одни пвошники штаб сектора охраняли, другие почти на ноле сидели. Знакомый и так многословием не отличался, но после Дебальцево щипцами слово не вытянеш. И тоже ПВО. Не стоит зря наежать.
Заодно и привет винницким парням ПВО из "Зверобоя" за тёплый прием, носки, рыбу и брагу( из песни слов не выкинешь) Январь 15-го, сектор М
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Не стройте иллюзий ,30% это приподьездное старое дерьмо на последнем издыхании. Петька здесь реально непричем.
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нет, тут можно Пецю похвалить. Благодаря его реформам, им недолго осталось!
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дядьки, которые с утра и до ночи режутся в карты, домино у подъездов и невзначай на ночь оставляют пустые пузыри из-под водки?
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не, ну они же думают что вернутся в СиСИСеР с нынешними магазинами. Они же не собираются в 7 утра занимать очередь под галантерейным, что бы вдуть флакончик "Тройного" одеколона.
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думаю что 8% генетические - завезенные кацапы, ну а 22% пенсы, мечтающие о возвращении вкладов СССР и т.д. В общем, цвет нации!
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Но пенсионеров действительно обидели. Так, что работа правительства налицо.
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Не хочу никого обижать, но кто их обидел? Они, в свое время получили на халяву жилье, многие их дети получили тоже. Они и их дети нахаляву выучились. Именно они, были причиной не проведения пенсионной, медицинской, земельной и прочих реформ. Они всегда влияли на состав ВРУ, приводя туда исключительно уродов. Именно они, а не нынешняя молодежь. профукали и сдали за бесценок свои заводы, корабли и пароходы. Именно они разворовали колхозы и совхозы. Они "уходят" и что это поколение после себя оставляет? Грядущий крах медицины? Уничтоженное образование? Войну? Подыхающий в конвульсиях Пенсионный фонд? Что на халяву получили мы, а наши дети?
Али, так кто и кого в этой стране обидел?
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В Україні живе 17% так званих "руССкіх", та ще кмуняки, які затаїлися і чекають путіна.
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пенсы хотят вернуть не совок, а молодость)) глупо, конечно.
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угу, как в анекдоте. Внучек спрашивает дедушку, деда, а при ком было лучше жить, при Сталине или сейчас? Конечно что при Сталине. Почему ужасается внук? Как почему? У меня куй стоял!
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для начала им надо мозги усохшие увеличить
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Как мы с такими лозунгами будем потом зачищать Донбасс и Крым от этих продажных уродов?
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Пришло время референдума о вступлении в НАТО.Кацапы любят мнение народа.
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время референдума упущено. Вступать надо было когда Ющенко предлагал в 2008. Теперь, это крайне тяжелая задача.
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Iван Франко - «Розвивайся ти, високий дубе…»
Встане славна мати Україна щаслива і вільна,
Від Кубані аж до Сяну-річки одна, нероздільна.
Щезнуть межі, що помежували чужі між собою,
Згорне мати до себе всі діти теплою рукою.
«Діти ж мої, діти нещасливі, блудні сиротята,
Годі ж бо вам в сусід на услузі свій вік коротати!
Піднімайтесь на святеє діло, на щирую дружбу,
Та щоби ви чесно послужил для матері Україні службу.
Чи ще ж то ви мало наслужились москві ?
Чи ще ж то ви мало наточились братерської крові?
Пора, діти, добра поглядати для власної хати,
Щоб ґаздою, не слугою перед світом стати!»
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А можно имена тех 22%? Не со зла, просто так....для СБУ
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Данный соцопрос свидетельствует, что что-то не так в нашем королевстве.
Коррупция, большое расслоение общества на бедных и богатых, низкий уровень жизни, низкие социальные стандарты, которые с каждым годом уменьшаются и особенно в этом приуспела нынешняя власть, отстранение власти от проблем государства, народа, все это формирует соответствующее отношение граждан к государству.
Отсюда и безразличное отношение части граждан к такому государству, а некоторые в нем уже разочаровались.
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Независимость это понятие относительное. Вот у Украины и украинцев независимости и не наблюдается.Зависят от всего.От мвф,даст кредит или не даст,который отдавать грядущим поколениям.От решений госдепа и Трампа,перед которыми стелется петро ляксеич,заглядывая им в рот. От европы.Вы думаете не зависим от раши?.Зависим.еще и как.Иначе какого хрена бегаем требуя закрыть северные и южные потоки,а шоб русский газ в европу шел по украинской гтс за оплату.Украинский народ ко всему прочему зависим окуительно и от местных алигархов,которые дерут его как сидорову козу через высокие тарифы и налоги.Короче пукты зависимости можно перечислять бесконечно.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ 2017 году за независимость Украины проголосовали бы 70% граждан, - опрос КМИС. ДИАГРАММА
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