 Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, мужчины арендовали площадь в торговом центре в Дарницком районе и обустроили помещения с дополнительным незаметным выходом. Там появилась вывеска "Обмен валют" и график работы, копии "лицензий" и "свидетельств о регистрации", несколько рекламных щитов рядом с помещением. "Кассир" занял свое место.
Первый клиент - 30-летняя киевлянка - передала в окошко 10 тыс. долларов США, кассир пересчитал их и якобы отправился за гривнями. Через несколько минут ожидания киевлянка занервничала. В это время в офис зашли правоохранители и привели "кассира". Мошенник с долларами в сумке пытался убежать, но его остановили у выхода из торгового центра. Кроме того, оперативники задержали его сообщника, который наблюдал за ситуацией на улице.
Установлено, что в роли кассира был 24-летний киевлянин, которого ранее неоднократно задерживали за хулиганство и мошенничество. На улице караулил и помогал сообщнику с телефонными звонками 26-летний житель столицы.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
(Фото полиции Киева)
1912 12
Судья выманил у предпринимателя $16 тыс., пообещав помощь в принятии нужных решений, - ГПУ(27)
Россиянин, незаконно проживающий в Украине, задержан в Краматорске за кражу(11)
9-летний мальчик отдал 130 тыс. грн мошенникам в Славянске(51)
Российские правоохранители заподозрили бомжа в злоупотреблении служебным положением и отправили его под домашний арест(52)
Вечный "ремонт" трассы Киев-Одесса: почему в Украине нет хороших дорог(0)
У почтальона на Харьковщине украли 43 тысячи гривен, предназначенные для выплаты пенсий(50)
ГПУ одобрила запрос США о выдаче подозреваемого в мошенничестве Халупского, - Луценко. ФОТО(14)
Ответить
До какого возраста ты дожил, не зная этого?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить