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 Общество
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Все про:воровство (600) Киев (17961) мошенничество (718) обмен валюты (24)

 Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки. ФОТОрепортаж

В Киеве задержаны организаторы фальшивого пункта обмена валют, которые пытались украсть 10 тыс. долларов у клиентки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, мужчины арендовали площадь в торговом центре в Дарницком районе и обустроили помещения с дополнительным незаметным выходом. Там появилась вывеска "Обмен валют" и график работы, копии "лицензий" и "свидетельств о регистрации", несколько рекламных щитов рядом с помещением. "Кассир" занял свое место.

Первый клиент - 30-летняя киевлянка - передала в окошко 10 тыс. долларов США, кассир пересчитал их и якобы отправился за гривнями. Через несколько минут ожидания киевлянка занервничала. В это время в офис зашли правоохранители и привели "кассира". Мошенник с долларами в сумке пытался убежать, но его остановили у выхода из торгового центра. Кроме того, оперативники задержали его сообщника, который наблюдал за ситуацией на улице.

Установлено, что в роли кассира был 24-летний киевлянин, которого ранее неоднократно задерживали за хулиганство и мошенничество. На улице караулил и помогал сообщнику с телефонными звонками 26-летний житель столицы.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

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Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки 01Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки 02Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки 03Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки 04Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки 05Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки 06Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки 07Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки 08Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки 09

(Фото полиции Киева)
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А лица не показывают, чтоб никто их не узнал? Менты баранов постригут, а жертвам скажут, что нипаймали..
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Лица не показывают, потому что до суда они только подозреваемые.
До какого возраста ты дожил, не зная этого?
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Судя по овалу черепа явные даунбаские переселенцы-кормильцы!
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Установлено, что в роли кассира был 24-летний киевлянин, которого ранее неоднократно задерживали за хулиганство и мошенничество. На улице караулил и помогал сообщнику с телефонными звонками 26-летний житель столицы. Источник: https://censor.net.ua/p452827
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Не понял, у вас в обменниках в ходу валюта страны-агрессора??? П...ц.
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Ну как в ходу... Чтоб лугандоны и дамбасюки, которые приехали за укрофожиздкой пенсией, могли поменять гривны на фубли, которые ходят в "независимых государтвах" Луганде и Домбабве.
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Цензор.НЕТФотоОбществоОрганизаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки. ФОТОрепортаж
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