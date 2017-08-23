 "Гейзер" выше 4-го этажа: в столице прорвало водопровод. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на ул. Нежинской в Соломенском районе случился прорыв трубы. Гейзер с горячей водой бьет выше 4-го этажа. Глина и песок размыты на десятки метров вокруг.
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Интересно, кто будет оплачивать сей " банкет".
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