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Все про:авария (1166) Киев (17959) вода (38)

 "Гейзер" выше 4-го этажа: в столице прорвало водопровод. ФОТОрепортаж

В Киеве произошел прорыв трубопровода.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на ул. Нежинской в Соломенском районе случился прорыв трубы. Гейзер с горячей водой бьет выше 4-го этажа. Глина и песок размыты на десятки метров вокруг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 домов и торговый центр в столице обесточены из-за аварии, - "Киевэнерго"

Гейзер выше 4-го этажа: в столице прорвало водопровод 01Гейзер выше 4-го этажа: в столице прорвало водопровод 02Гейзер выше 4-го этажа: в столице прорвало водопровод 03

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горячая вода зато есть .хоть и на улице , но всё таки .
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а бойлер купить религия не позволяет ? ну мойся холодной
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Каналізація , андруша смицький - це ваше, скрєпноє.
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Спокойно ! Это всего лишь праздничный гейзер-фонтан!
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Последний день двухнедельного "тестирования" - водопроводчики решили все-таки "поддать напору"...
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Централизованная горячая вода - это всё таки дурость несусветная. ИМХО.
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и центральное отопление такое же тупое говно. зато всяким жирнорылам из ЖКХ удобно с такого бабло воровать
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красиво. і не треба в Долину гейзерів на Камчатку перти
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Трубопроводы небось еще при гонимой советской власти ложили, нынешние босы страны все более в свои имения бабло влаживают.....
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так только твоя галимая советская власть и проводила централизованную горячую воду и отопление.в нормальных странах-все индивидуально.
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в Дании, к примеру, около половины тепловой энергии все же вырабатывается на ТЭЦ. Извини, забыл, Дания - не Европа....
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Сейчас крымчане с вёдрами подтянутся...
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Это в честь приезда Матиоса фонтан запустили?
Интересно, кто будет оплачивать сей " банкет".
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Не угадал, у меня частный дом, индивидуальное отопление и нагрев воды, дом, замечу в Одессе.
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а так ты живёшь по принципу - моя хата скраю .- тогда сс тобой всё ясно .
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ну так придумали же формулу что счетчики в квартирах то-таке ото..,а расходы за потери теперь будут раскидывать на абонентов. кушайте,не обляпайтесь.
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То Шо б не казали Шо в Києві води гарячої немає...
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просто они злые на учителей.....и знают, что в школу уже ходить не будут !
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30% кацапов понятия не имеют,что такое коммунальные удобства,поэтому гадят на ведро,затем это добро выливают через окна на улицу прохожим,которые таким образом принимают душ...а тут на улице в Киеве среди белого дня бесплатная сауна
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Что то на день раньше времени Виталька решил салют запустить...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Гейзер" выше 4-го этажа: в столице прорвало водопровод. ФОТОрепортаж
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