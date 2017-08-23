 Делегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Киев. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", самолет главы оборонного ведомства США Дж. Мэттиса прибыл в Международный аэропорт "Борисполь".
У трапа главу Пентагона встречали представители посольства США в Украине во главе с послом Мари Йованович. После непродолжительного обмена приветствиями дипломаты и Дж.Мэттис сели в стоящие на взлетной полосе возле приземлившегося самолета автомобили и уехали из аэропорта.
Запланировано, что в четверг, 24 августа, глава Пентагона примет участие в параде по случаю Дня Независимости на Майдане Независимости, после чего состоится его встреча с главой Украинского государства Петром Порошенко. Церемония встречи состоится в 12.00 возле здания администрации президента, в 12.50 будет сделано заявление для прессы.
Кроме того, состоится встреча Дж. Мэттиса с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
Как сообщалось, вместе с главой американского оборонного ведомства столицу Украины посетит специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.
Фото - твиттер Посольства США в Украине
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https://www.youtube.com/watch?v=-6DnTJBsSyo
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Не жди когда за оружие спросят - сам предлагай.
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Запланировано, что в четверг, 24 августа, глава Пентагона примет участие в параде по случаю Дня Независимости на Майдане Независимости, после чего состоится его встреча с главой Украинского государства Петром Порошенко. Церемония встречи состоится в 12.00 возле здания администрации президента, в 12.50 будет сделано заявление для прессы. Источник: https://censor.net.ua/n452823
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у вас все -тачка, что машина, что коляска.
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Но, посмотрев на все это, как бы не послал пэтю!
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На форум зрадоёбов он вряд ли зайдёт.
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я бы сказал-"зловоние" с болот мокшанских
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Это стадо баранов породы "пэтя" еще хуже конченных кацапов. Тьфупля
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вспомнился "парад" в мАцкве 9 мая.......)(уйло и под)(уйловники.......
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