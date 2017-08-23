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 Политика Украины
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Все про:визит (2256) США (13279) Мэттис Джеймс (36)

 Делегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Киев. ФОТОрепортаж

Делегация США во главе с министром обороны Джеймсом Мэттисом в среду вечером прибыла в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", самолет главы оборонного ведомства США Дж. Мэттиса прибыл в Международный аэропорт "Борисполь".

У трапа главу Пентагона встречали представители посольства США в Украине во главе с послом Мари Йованович. После непродолжительного обмена приветствиями дипломаты и Дж.Мэттис сели в стоящие на взлетной полосе возле приземлившегося самолета автомобили и уехали из аэропорта.

Также читайте: Переговоры с главой Пентагона будут иметь чрезвычайно важное значение для укрепления обороноспособности Украины, - Порошенко

Запланировано, что в четверг, 24 августа, глава Пентагона примет участие в параде по случаю Дня Независимости на Майдане Независимости, после чего состоится его встреча с главой Украинского государства Петром Порошенко. Церемония встречи состоится в 12.00 возле здания администрации президента, в 12.50 будет сделано заявление для прессы.

Кроме того, состоится встреча Дж. Мэттиса с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Как сообщалось, вместе с главой американского оборонного ведомства столицу Украины посетит специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

Также читайте: Глава Пентагона о целях визита в Киев: Хочу подтвердить партнерство, а также нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Делегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Киев 01

Делегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Киев 02

Делегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Киев 03

Делегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Киев 04


Фото - твиттер Посольства США в Украине
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С прибытием. Пару самолетов Джавелинов с собой взяли?))) Чтоб кацапов жарить
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Это всё фантазии. А факт остаётся фактом, что только одна Литва даёт оружие Украине.
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тебе хочется,шоб две литвы давали? кому госдеп поручил-те и дают
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Мэттис, смотри там, чтоб все ок было.
Не жди когда за оружие спросят - сам предлагай.
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Інспекційна перевірка............
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инспекционная была в минске...суркова на русскость проверяли .
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Суркову рассказали, что их ожидает за асада, талибан, плотвозахерастов, ына, мадуро и т.д.
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Из текста следует, что гостей встречали только американские дипломаты... Неужели такое возможно, чтобы у трапа самолета не было представителей Украины?
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"из текста следует...." читать надо .....не только заголовки бл
"

Запланировано, что в четверг, 24 августа, глава Пентагона примет участие в параде по случаю Дня Независимости на Майдане Независимости, после чего состоится его встреча с главой Украинского государства Петром Порошенко. Церемония встречи состоится в 12.00 возле здания администрации президента, в 12.50 будет сделано заявление для прессы. Источник: https://censor.net.ua/n452823
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ты бросай эти совковые стереотипы-встречать у трапа,ковровая дорожка,шамкающий брежнев с поцелуями в десны... встречает посол,он и организовывает все встречи
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У американцев свои правила и протокола, его встретили свои люди и без лишних церемоний. Я вот ничуть не сомневаюсь, шо Пэтро не выслал бы представителей к трапу, но видать Мэттис не поддержал такую инициативу, а он глава Пентагона, а не Джимми Вокер с Луизианы
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Каждый день ездят .
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Дак кто к вам кроме ганДодонов ездит, ватка?
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там ,почему то подселение не работает два дерьма и там ужиться не могут.
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Ну в принципе, неплохо даже, если подселить под кремлёвскую стену. Там вроде кучи дерьма между собой уживаются.
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Ласкаво просимо до України,колиски Европейскої цивілізації!
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Колыбели, неуч , коляска в сесесере , коляска для идиотов со сломанной психикой.
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Колиска- колыбель, коляска для инвалидов , не способных к обучению, типа тебя.
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колыска это качалка а коляска это каталка .
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так тебе и говорят колыска- колыбель , а не каталка.
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у вас на параша, таки да, тачка.
у вас все -тачка, что машина, что коляска.
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Ну хоть не выгребной ямы, как россосия, и то дело.
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Нужно им уже резиденцию здесь иметь. Межигорье подойдет как нельзя лучше.
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Бо заслужили... А заздрити негарно, якцап. Чи, мамка твоя тебе не навчила гарих манер?
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ну когда украинскую землю отдадут за виртуальные долги мвф тогда расскажешь кто чего заслужил .
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У троллей перехватило дыхание. Ну вот оно, этот теперь уж точно чёрную метку привёз.
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Говорить будет смысл, когда уедет и что-то скажет.
Но, посмотрев на все это, как бы не послал пэтю!
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Посмотрев на что?

На форум зрадоёбов он вряд ли зайдёт.
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Значит никого никуда не пошлёт. Потому как Мэттису о пэте рассказывают не зрадоёбы и не минстецьки, а различные разведслужбы и аналитические агентства США.
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а ты меньше ,за Петю переживай ,ты за себя от вовиных заморочек бойся.
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болеешь? Ну то ничо, иди в рэформовану пэтей больничку и лечись. Только не цепони бутулизм, а то у пэти после реформ не осталось вакцин, а так бинт и зеленка еще остались
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болен ,и причём серьёзно ты ,вон ,как даже печатая картавишь ,не только каша в голове ,но и в остатках изьеденных пропагандой мыслях. Сочувствую ,но не жалею.
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За поребрика опять страшные звуки и ужасная вонь доносится......даже не хочу смотреть на ночь на северную часть небосвода
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:D
я бы сказал-"зловоние" с болот мокшанских
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А после обеда - развлекаться! Монтажную пену уже приготовили и с десяток сепаропенсионерок-эпиллептичек отловили.
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Еще только приехал, еще ничего не произнес, тем более ничем не помог, а пэтины дрессированые собачки уже с вытянутыми язычками тут лижут и лижут!
Это стадо баранов породы "пэтя" еще хуже конченных кацапов. Тьфупля
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Джеймс - приехал как американский прагматик и оценщик. Оценить невесту и показать, что свадьба либо будет либо перенесется во времени. Обольщаться не стоит. Это некая ревизия и посыл. Стоит ли вкладывать деньги и дальше в это мероприятие или не стоит и так далее. Такие и оттуда - имеют наметанный глаз и спецы не только в сфере ВС. Остальное? Покажет некоторое время. Да либо ...
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Outstanding oxymoron in all his beautynes . Fu...g muscowit ... Filthy clown- scomorokh from Kremlin's stable. Get out from here to China.
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Welcome, mr Mattis to Ukraine. USA the best friend of Ukraine and we ae happy to host you today on our soil.
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Хорошие гости на День Независимости (если не ошибаюсь 9 стран-представителей НАТО).........И
вспомнился "парад" в мАцкве 9 мая.......)(уйло и под)(уйловники.......
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Малюсенькая корректировочка: если не ошибаюсь, 9 стран-представителей НАТО также(!) будут присутствовать на праздновании Дня Независимости
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сша ввели новые санкции против россии и китая,сообщает Вашингтон пост.Дело касается 10 компаний и 6 юридических лиц которые сотрудничали с северной кореей в области вооружений.
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Пуканы тимошенковских путинцев уже в хлам, а что будет во время парада?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДелегация США во главе с министром обороны Мэттисом прибыла в Киев. ФОТОрепортаж
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