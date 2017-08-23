 Полицейские Харьковщины, вымогавшие у бизнесмена $10 тыс., задержаны в столице. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, 21 августа, находясь на патрулировании в Красноградском районе Харьковской области, майор и старший сержант полиции остановили автомобиль под управлением жителя Киева. Проверив документы водителя, полицейские решили осмотреть его машину, где якобы нашли запрещенное вещество.
Угрожая мужчине уголовной ответственностью и лишением свободы на длительный срок, полицейские потребовали у него за улаживание этого вопроса 10 тыс. долларов США. Получив согласие, они оставили свой служебный автомобиль и на автомобиле потерпевшего отправились в столицу забирать деньги, которые мужчина обещал снять с банковского счета.
По дороге в Киев бизнесмен смог сообщить своим коллегам о противоправных действиях полицейских.
Подозреваемые задержаны. Злоумышленники полностью признают свою вину и дают показания.
(Фото прокуратуры Киева)
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Есть у кого-то, что кто-то сел? Кухарок, которых посадили за воровство помоев не принимаю.
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кто етіх підоров допустіл до служби, тот і должен наравнє снімі сідеть, ібо підораси наверняка заносілі денежкі наверх...
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Кого пэтины мощнорэформированыесуды посадили? Смешные вы какаопридурки)))))))))))))))))))
Попадайсь,
не попадась,
а спасет нас БПП!
Не в рифму, но правда!))
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уебалаударила по всем слоям преступной сферы
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Може краще розкажеш про досягнення міністра МВС який вже "працює" чотири роки...
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