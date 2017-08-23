EN|RU|UK
Темы дня: ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов
 Общество
  2459  27
Материалы по теме:
Все про:взятка (4407) вымогательство (320) Киев (17959) Нацполиция (8482)

 Полицейские Харьковщины, вымогавшие у бизнесмена $10 тыс., задержаны в столице. ФОТО

В Киеве задержали двух сотрудников полиции Харьковщины, которые вымогали деньги у столичного бизнесмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, 21 августа, находясь на патрулировании в Красноградском районе Харьковской области, майор и старший сержант полиции остановили автомобиль под управлением жителя Киева. Проверив документы водителя, полицейские решили осмотреть его машину, где якобы нашли запрещенное вещество.

Угрожая мужчине уголовной ответственностью и лишением свободы на длительный срок, полицейские потребовали у него за улаживание этого вопроса 10 тыс. долларов США. Получив согласие, они оставили свой служебный автомобиль и на автомобиле потерпевшего отправились в столицу забирать деньги, которые мужчина обещал снять с банковского счета.

По дороге в Киев бизнесмен смог сообщить своим коллегам о противоправных действиях полицейских.

Подозреваемые задержаны. Злоумышленники полностью признают свою вину и дают показания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники на Херсонщине требовали от предпринимателей взятки за орошение полей. ФОТОрепортаж

Полицейские Харьковщины, вымогавшие у бизнесмена $10 тыс., задержаны в столице 01Полицейские Харьковщины, вымогавшие у бизнесмена $10 тыс., задержаны в столице 02

(Фото прокуратуры Киева)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
задержали подобных уже на целую колонию.
Есть у кого-то, что кто-то сел? Кухарок, которых посадили за воровство помоев не принимаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Արսեն Բորիսի Ավագով - армяшка, рожденный в совковом азербане, разве может быть патриотом Украины? Цеховик, он и с министерским портфелем - цеховик
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та я не у нормальных спрашивал, у шыколадных недоумков я интересовался)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
наверное і переаттестовалі іх на отлічно???
кто етіх підоров допустіл до служби, тот і должен наравнє снімі сідеть, ібо підораси наверняка заносілі денежкі наверх...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одно из двух - все или отупели, или обнаглели вкрай. Даже чувство страха напрочь атрофировалось. Хотя прекрасно знают, что любой из них сейчас может попасться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А, сесть могут?
Кого пэтины мощнорэформированыесуды посадили? Смешные вы какаопридурки)))))))))))))))))))
Попадайсь,
не попадась,
а спасет нас БПП!
Не в рифму, но правда!))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну попались, а хто їх посадить? Вийдуть завтра і далі будуть працювати в "реформованій" поліції... Таких прикладів тисячі по всій Україні... Так чого їм боятись???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну работать-то не будут, а вот условным точно отделаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему условным? Ведь мощ реформ уебала ударила по всем слоям преступной сферы
 показать весь комментарий
Ответить
 
давай вернемся к бриллиантовым или бе-бе-бе крепить за рюкзаки будем
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Апять аваковцы . Шикарная рехформа от барыги в погонах.
Полицейские Харьковщины, вымогавшие у бизнесмена $10 тыс., задержаны в столице - Цензор.НЕТ 4902
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Один танк,который не стреляет доставить в столицу-давить подобных ублюдков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во-первых,кацапы займитесь своими проблемами,у вас их выше крыши и вы их никогда не решите,потому что вы кацапы.Общество,которое без малого 100 лет было заточено на воровство в одночасье не переделать.Главное,чтобы было желание это сделать.У кацапов его никогда не было и не будет.Главное,чтобы боярышник не подорожал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти видав такий спітч про кацапів, бо "реформовані" копи вимагають гроші у громадян?
Може краще розкажеш про досягнення міністра МВС який вже "працює" чотири роки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
roman(у) rastaman(у).Я с тобой боярышник на брудершафт не пил,чтобы ты со мной на ты.А изменений в системе не видит только тот,который этого не хочет видеть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так рыба с головы гниет - если о депутатах-взяточниках кино крутят в Верховном Совете, то почему удивляемся, что рядовые граждане взятки берут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
10к -260к гривнами -50 зарплат токаря ! Они берегов не видят ? Или дебилов понабирали ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ты думаешь какие откаты за принятие нужных законов в Верховном Совете, а в Кабмине, а в НБУ? Что ж, полицейские хуже, не люди, что ли.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
не, дураком был, когда в милиции работал, сейчас хер бы туда пошел, пускай Яценюк и Порошенко вместе с Ревой порядок охраняют....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему ? Сейчас бы в """"НОВОЙ ПАЛИЦИИ"""" по 10к с напарником за дежурство имел бы ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мусара в былые времена штукарь бы сняли ... А где ГЫГ на всю голову , пусть объяснит , це пэрэмоха , чи зрада ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоОбществоПолицейские Харьковщины, вымогавшие у бизнесмена $10 тыс., задержаны в столице. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти