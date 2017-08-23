Столичный водитель разъезжает по Киеву с наклейкой "ДНР" на номерах, - журналист Цаплиенко. ФОТО
В Киеве замечен автомобиль с наклейкой террористической организации "ДНР" на номерных знаках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Андрей Цаплиенко на Facebook.
"Стартуем в командировку на Донбасс. На Большой Житомирской небольшая пробка. И - wtf! - впереди себя вижу "фолькс" с номерами "ДНР", - пишет он.
"Серия киевская, но вместо сине-желтого флажка - мрачный триколор и двухголовая курица. Останавливаем водителя. Все с тем же вопросом: "What the f*ck?!" Он равнодушно пожимает плечами: "Та не знаю, хлопці. Питайте того, хто це повісив". Похоже, уже в курсе, что с номером какая-то фигня", - рассказал Цаплиенко.
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"Еще раз рассмотрели номер. Действительно, курица на трехцветном фоне аккуратно наклеена поверх украинского флага. Допускаю, что по столице бродит какой-нибудь любитель "русского мира", который с бодуна мнит себя партизаном в тылу врага и таким образом хочет испортить хунте День Флага", - отметил журналист.
"Удивляет равнодушие водителя, который выехал на улицу, заметив "дэнээрскую" нашлепку, но так и не сняв ее", - добавил он.
(Фото со страницы Andriy Tsaplienko)
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нифига! сам водила и повесил! а теперь под дурачка прикидывается...
напишите тому придурку на лбу "идиЁтЪ".. и посмотрите - начнет стирать надпись или будет ходить и отмазываться
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Слава Українi!
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нифига! сам водила и повесил! а теперь под дурачка прикидывается...
напишите тому придурку на лбу "идиЁтЪ".. и посмотрите - начнет стирать надпись или будет ходить и отмазываться
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а, это же торговые партнёры ....
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300 каждому!
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А вы про наклеечки.
Фууу....
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Поэтому сепары, вата, рыги, рашисты, представители "русского мира" не трогаются по указанию украинофоба Порошенко, а прессуются исключительно патриоты Украины, добровольцы, волонтёры.
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Кстати, три дня назад, сидя в баре, завел разговор с айзером с санкт-пидербурга, так тот сказал, что ни ногой назад, типа на расии злые и озлобленые люди. Хотя, айзера очень часто говорят не правду.
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Да тут таких 90%...
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Он спокойно среагировал.
А что, он тут же должен был забиться в истеричных конвульсиях?
Глупцы, вы бы сняли аккуратно наклейку и в пакетик, вдруг там пальчики.
Не додумались, нэдолуги аджэтоговарти?
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