EN|RU|UK
Темы дня: ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов
 Общество
  13148  81
Материалы по теме:
Все про:авто (4529) Киев (17959) терроризм (20534) водители (604)

 Столичный водитель разъезжает по Киеву с наклейкой "ДНР" на номерах, - журналист Цаплиенко. ФОТО

В Киеве замечен автомобиль с наклейкой террористической организации "ДНР" на номерных знаках.


Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Андрей Цаплиенко на Facebook.

"Стартуем в командировку на Донбасс. На Большой Житомирской небольшая пробка. И - wtf! - впереди себя вижу "фолькс" с номерами "ДНР", - пишет он.

"Серия киевская, но вместо сине-желтого флажка - мрачный триколор и двухголовая курица. Останавливаем водителя. Все с тем же вопросом: "What the f*ck?!" Он равнодушно пожимает плечами: "Та не знаю, хлопці. Питайте того, хто це повісив". Похоже, уже в курсе, что с номером какая-то фигня", - рассказал Цаплиенко.

Читайте также: Машину с "номерами" террористического формирования "ЛНР" задержали в Беларуси. ФОТО

"Еще раз рассмотрели номер. Действительно, курица на трехцветном фоне аккуратно наклеена поверх украинского флага. Допускаю, что по столице бродит какой-нибудь любитель "русского мира", который с бодуна мнит себя партизаном в тылу врага и таким образом хочет испортить хунте День Флага", - отметил журналист.

"Удивляет равнодушие водителя, который выехал на улицу, заметив "дэнээрскую" нашлепку, но так и не сняв ее", - добавил он.


Столичный водитель разъезжает по Киеву с наклейкой ДНР на номерах, - журналист Цаплиенко 01

(Фото со страницы Andriy Tsaplienko)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Анекдот про штирлица и парашют в реальности
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Удивляет равнодушие водителя, который выехал на улицу, заметив "дэнээрскую" нашлепку, но так и не сняв ее", - добавил он.

нифига! сам водила и повесил! а теперь под дурачка прикидывается...
напишите тому придурку на лбу "идиЁтЪ".. и посмотрите - начнет стирать надпись или будет ходить и отмазываться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 2014-м был свидетелем, как такой вот "любитель "русского мира", в Чернигове, с "колорадкой" на внешней антенне, "поймал" стеклянную бутылку пива в заднее стекло автомобиля... И даже не остановился. "Понял", за что, "врезал по газам" и смылся... Так и там надо было... "Не доходит через голову, дойдёт через руки и ноги...".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помню еще задолго до Майдана мне на антенну внешнюю ленту колорадскую кто то повесил пока я в магазин ходил, так я ее заметил только когда уже на дачу приехал. Это было по моему 9 мая. Запомнилось потому, что когда я уже в село заехал то возле памятника неизвестному солдату митинг был.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Сумах в марте-апреле 2014 даже придумали развлечение: если видишь колорадку на зеркале - положи кирпич на торпеду, не открывая машины...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иной раз вызывает искреннее удивление тот факт, что свинорылая русня по сей день искренне верит в то, что она впереди планеты всей. Тут нельзя не отметить, что данное мнение не является абсолютно ложным. По крайней мере в сфере оказания сексуальных услуг орального характера русачьё занимает лидирующую позицию. Конкуренцию расии могут составить разьве что Северная Корея, некоторые страны Востока и племена Африки. Однако, даже в окружении столь могучих и опытных конкурентов, обрыганый руське мужыг, вдохновенно и виртуозно насвистывающий трелли на дудке волосянке - грандиозный гигант в упомянутой сфере сервиса. И действительно - по прошествии трёх с половиной лет уже тяжело себе представить кацапа без толстого чеченского хуя во рту. Сродни неграм и рэпу, кацап и глубокий отсос стали абсолютным и неразделимым целым. Стоит ли говорить, что такой стереотип сильно раздражает народы Снежного Бантустана. И, всё же, нет предела руской смекалке. Там, где растерялся и ушёл в тень такой великан, как Ким Чен Ын, расея продемонстрировала невероятное чудо творческой мысли и изобрела сажание на бутылку. Хуй сосать? Это для неудачников. Теперь каждый русак знает как он может продемонстрировать вяличие и могущество земли узкой. Сел на бутылку - руский богатырь. Отказался - ты что, не руский? Вломил по еблу за предложение - бандера недобитый. И самое главное - чем длинней и толще горлышко бутылки, тем могучей и славнее расея-матушка, и тем богатыристей богатырь. Но не встала ещё с колен страна среп - истинные подвиги, вроде сажения на 50-ти литровый пузырь вискаря всё ещё в переди. Освоенна только бутыль шампанского, и то - кое как. Лишь немногие, истинно могучие руские люди способны протолкнуть в своё очко такое величие. Но не стоит отчаиваться - работа, кропотливая и тяжёлая, идёт денно и нощьно. Сотни тысяч благородных Иванов раз за разом садятся на бутылки, расшыряя анал для более великих подвигов. И потому мы верим, что не только в суровом искусстве глубокого горла, но и в тонком и изощрённом навыке широкого дупла, русский человек скоро займёт по праву заслуженное первое место.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для кого и зачем пишутся эти упражнения в сексульно-ориентированных текстах? ни аргументов, ни фактов, срам один. вот для чего, конкретно этот, извиняюсь, бред писан? неужели это подарок для патриотов Украины ко Дню независимости? тогда он точно из Ольгино. кошмар какой-то...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я тебя и других украинцев от низкопробной, если не сказать порнографической, писанины защитить хочу. напиши что-нибудь хорошее про Украину и всем будет приятно. а ты какое-то убожество (и про кого?! про россиян! мама мия...) на цензор притащил. не интересут это никого. только тебя и тех кто тебе лайки ставит. развалится раша завтра или сперва десять лет гнить будет - нам какое дело? пусть они там за поребриком кувыркаются. а ты должен стараться в Украине лучше сделать, а не фигней страдать по "братьям". они твои помои даже не заметят. а вот мы заметим. в общем, кончай флудить. пиши по делу.
Слава Українi!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
слухай, умнік, не дави на сумління.якщо це тебе зачепило значить все вірно написано.Кожний сам розбереться для себе сам що і як читати і оцінювати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если встречу такого пидара, начищу его свинное рыло!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ответ не верный - по фарам, лобовому стеклу, а только потом по рылу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На отмазку похоже, если знал, то только дебил бы оставил наклейку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я видел эту машину, сперва решил что показалось. Будь тогда пешеходом с удовольствием резанул бы шины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иллюстрация к выражению "хоть горшком назови, только в печь не ставь".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо соседям этого идиота ночью взять баллончик с краской и написать на машине крупными буквами "Я - ДЕБИЛ"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Удивляет равнодушие водителя, который выехал на улицу, заметив "дэнээрскую" нашлепку, но так и не сняв ее", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/p452815

нифига! сам водила и повесил! а теперь под дурачка прикидывается...
напишите тому придурку на лбу "идиЁтЪ".. и посмотрите - начнет стирать надпись или будет ходить и отмазываться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну может чувак на чьем то месте запарковался,или с соседями поссорился!???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПыСы,такой флажек это реально самоубийство,и машина на СТО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если видел - хотя бы дерьмом заляпал, а потом ехал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо, неужели никого нет, шоб достойно с почестями встретить ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тупорылый кацап Фукин в каждой теме тролит. В спам, кацарылого сразу! А
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И тем не менее почему то он не сгорел вместе с хозяином а до сих пор ездит. Главное день независимости отметить вот только желательно не в последний раз. Глядя на такие наклейки терзают смутные сомненья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В полицию надо было звонить и в СБУ,водила быстро бы всё вспомнил.Заодно и проверили бы,что это за чмо и откуда тут появилось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фото номеров есть. База ГАИ. И "привет Андрей"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А за какие заслуги получает жалование сбу и реформированая мусорка если их надо носом тыкать туда кто даже не скрываясь ложит член на всех во время войны и к дню независимости. ГАНЬБА ВСЕМ СРАНЫМ (СИЛОВИКАМ)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
объявить вне закона, за голову водителя 100 гривен премии и машина в придачу
а, это же торговые партнёры ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
По Украине ездит тысячи мерседесов , бентли , мазерати на сотни миллионов долларов .За рулём которых судьи , президенты , премьеры , прокуроры благодаря которым и образовалось это днр .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в точку ! Уверен . что это видели многие и всем похх. внутренние возмущение и все . с заметочкой если бы . то - дал в рыло . обляпал говном . пробил шины . Дело в - то ! Приезжайте в Одессу . Кривой Рог . Запорожье и поговорите за Украину и парашу . услышите много интересного
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Его "равнодушие" быстро испарится, если впаять штраф за "грязный номер".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас террористы и их жополизы по столице ходят не прячась. И СБУ их в упор не видит.
А вы про наклеечки.
Фууу....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сепары, рашисты-террористы это опора режима Порошенко. Без них он не будет существовать.
Поэтому сепары, вата, рыги, рашисты, представители "русского мира" не трогаются по указанию украинофоба Порошенко, а прессуются исключительно патриоты Украины, добровольцы, волонтёры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
какой же ты дебил.. господи... тебя надо стерилизовать. и не потому что ты про порошенко так написал. а потому что дебилы не должны размножаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
та шо ви -торговые партнёры,,, только бизнес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
водиле-бебилёнку нужно было эту наклейку переклеить на лоб,чтобы ему в следующий раз было не пофигу,кто и что клеит на его машину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ватное быдло из Донецка окопалось в Киеве давно, приобретя недвижимость, транспорт, обзавелись бизнесом и чувствуют себя превосходно. Скорее и этот дебил - из ностальгирующего даунбасского скотобыдла, да еще и со справкой переселенца, дающей право на ежемесячную материальную помощь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мене як львів`янина це абсолютно не дивує. Київ це розсадник різного роду "сепарів" починаючи від різного роду офісів і закінчуючи владними кабінетами. Недавно був в Києві відвідав 5 офісів різних фірм починаючи від "Нової пошти" і закінчуючи адвокатською конторою - в ЖОДНІЙ не почув ні одного слова українською мовою. Вже коли робив зауваження дехто зовсім неохоче переходив на українську. Це просто ГАНЬБА і саме звідси і починається сепаратизм! У Львові автомобіль з такими номерами просто згорів би!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
вот из за такого бреда и начинается сепаратизм
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та расскажи .А блядское семейство Балог почему ещё ходит по земле? А контрабандисты тысячами дворцы строят .депутат Ланьо контрабандист почему ещё живой? Вот это всё и есть враги Украины .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А наші журналісти! На екран говорять гарною українською, а поза ним - москалять показово.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
откуда они взялись, раньше ж не было вообще такого? не надоело друг друга чпокать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Балонным ключом по лобовому а лучше по всем стеклам и будет внимательнее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Соседи или недоброжелатели пошутили. Сам грешен . Одномусоседу-сепару в 15 году к заднему дворнику на вазовской точиле колорадку привязал. Обосрался ватник по-взрослому. Больше про "пукин введи" и не зарекался
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это жестоко. ведь могли его откуярить как старое помойное ведро.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На войне, как на войне. Донецкие урлы за ленточку в цвет флага Украины подростка убили. Кого жалеть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А где ж ты ее взял, чтобы привязать, болезный. По стеклам и фарам - это понятно. А колорадка то совсем другое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эй, писаки, а вы сами то каждый раз пред началом движения машину вокруг обходите и внешний осмотр проводите, что водилу клеймите？То, что какая то плять наклейку повесила －это одно, но чего сразу водилу клеймить？
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен, я так подумал, такое вполне может быть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Читать умеешь? Водитель знал, что что-то с номером не так. Значит видел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто так бы не повесили! Возможно, просто обозначили козлика дэнэровского, которых сейчас не мало шляется по улицам и дорогам Украины!
Кстати, три дня назад, сидя в баре, завел разговор с айзером с санкт-пидербурга, так тот сказал, что ни ногой назад, типа на расии злые и озлобленые люди. Хотя, айзера очень часто говорят не правду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не нацик, но...с азерами много имел дела. Им поверить －себя обмануть. А факт того, что кто то прикольнулся с ватнега, оправдывающего сепаратизм, вполне может быть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я фігею, щоб повісити ото лайно його треба мати під рукою .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А що Зозуля? Відреагував? Типа план перехват и все такое. Тут вчерась Зорян со Шкиряком истерили из-за матерной надписи на стене ВРУ,хоть парад отменяй, а сегодня такое!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да нормально, они же ведь "сторона" и торговые партнеры. Все таки жаль что по Киеву градами не лупили, может хоть так олигофрения бы прошла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну так что? нельзя было мусоров вызвать и протокол оформить? тут тупо нарушение - перекрытие номера какой то куйней. В чем проблема?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто вызвать полицию и пусть бы выписала протокол этому водиле что дурака включил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Удивляет равнодушие водителя, который выехал на улицу, заметив "дэнээрскую" нашлепку, но так и не сняв ее

Да тут таких 90%...
 показать весь комментарий
Ответить
 
я только если дальше города еду (или раз в неделю )проверяю наличие номеров, неработающих лампочек. мог тот водитель и не заметить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Любой дурак понимает что какое-то чмо наклейку навесило ничего не подозревающему водиле.
Он спокойно среагировал.
А что, он тут же должен был забиться в истеричных конвульсиях?
Глупцы, вы бы сняли аккуратно наклейку и в пакетик, вдруг там пальчики.
Не додумались, нэдолуги аджэтоговарти?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоСтоличный водитель разъезжает по Киеву с наклейкой "ДНР" на номерах, - журналист Цаплиенко. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти