 Налоговики в Запорожье пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров более чем на полмиллиона гривен. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что гражданин Украины получал из Одесской области алкогольные напитки, ввезенные в страну вне таможенного контроля и без акцизных марок. В дальнейшем он реализовывал их путем размещения соответствующих объявлений в сети Интернет.
В результате обысков, проведенных по местам хранения и продажи алкоголя, было обнаружено и изъято более тысячи литров незаконно ввезенного в страну фальсифицированного алкоголя на сумму более полумиллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Но конопелька все равно дороже потянула.
По любому, конкурэты сдали.
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