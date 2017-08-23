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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1652) Запорожье (1588) ГФС (3167)

 Налоговики в Запорожье пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров более чем на полмиллиона гривен. ФОТОрепортаж

В Запорожье сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой пресекли продажу через Интернет алкогольных напитков, которые были ввезены на территорию Украины вне таможенного контроля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Спецоперация на спиртзаводах: изъято продукции более чем на 360 млн грн, - Белан. ФОТОрепортаж

В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что гражданин Украины получал из Одесской области алкогольные напитки, ввезенные в страну вне таможенного контроля и без акцизных марок. В дальнейшем он реализовывал их путем размещения соответствующих объявлений в сети Интернет.

В результате обысков, проведенных по местам хранения и продажи алкоголя, было обнаружено и изъято более тысячи литров незаконно ввезенного в страну фальсифицированного алкоголя на сумму более полумиллиона гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Налоговики в Запорожье пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров более чем на полмиллиона гривен 01

Налоговики в Запорожье пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров более чем на полмиллиона гривен 02

Налоговики в Запорожье пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров более чем на полмиллиона гривен 03


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Видимо из Приднестровья ввез этот алкоголь.
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jelzin - это в помять о российском алкаше, или просто совпадение?
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КРУТО!
Но конопелька все равно дороже потянула.
По любому, конкурэты сдали.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Запорожье пресекли незаконную торговлю алкоголем через Интернет, изъято товаров более чем на полмиллиона гривен. ФОТОрепортаж
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