EN|RU|UK
Темы дня: ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов
 Общество
  1026  20
Все про:конопля (99) наркотики (1575) Херсонщина (758) марихуана (100)

 У наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

В Херсонской и Запорожской областях изъята крупная партия марихуаны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, к распространению наркотиков были причастны пять человек. Их задержание проходило одновременно на территории Херсонской и Запорожской областей.

По месту жительства фигурантов было проведено 11 обысков. У злоумышленников изъято 60 кг расфасованной и готовой к сбыту марихуаны на общую сумму более 2 миллионов гривен, а также большое количество наличности, полученной от продажи наркотиков.

Кроме того, оперативники обнаружили наркоплантации, на которых участники группировки выращивали элитные сорта конопли. Помещения были оснащены всем необходимым оборудованием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Славянска хранил 5 кг марихуаны в 15 банках. ФОТОрепортаж


Организатором преступной группы оказался житель Дагестана (Россия). Злоумышленники постоянно меняли телефоны и автомобили. Во время переговоров с клиентами они использовали кодовые слова. Марихуану продавали только большими партиями и исключительно проверенным клиентам.

Открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.


У наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн 01У наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн 02У наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн 03У наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн 04У наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн 05У наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн 06У наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн 07У наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн 08

(Фото полиции Херсонской области)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
НУ не всех ...как то... кое кого и не надо. Наркоторговцев- пожалуй,да
 показать весь комментарий
Ответить
 
взял в руки коноплю-растрелять всю семью и всех родственников. гады проклятые . капиталисты проклятые. )
 показать весь комментарий
Ответить
 
подскажите, а где можно купить сей конфискат?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот вряд ли. А аналогичный---В Донецке и Луганске
 показать весь комментарий
Ответить
 
очевидно, УСБУ Херсонской и Запорожской областей. Обращайтесь )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сцуко и как раз под выходные.
Збс. себе подарочек полицаи устроили (с завистью)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да. Порше, куча нала и ещё мешок канабиса! День Независимости пройдёт весело и с хорошим аппетитом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Расфасована для крупно-оптовой закупки.) Лучше бы с водкой, пивом и табаком так боролись, как с травой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, хрен вам. Должно быть все это легально и без таких акцизов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, а нашим доблесным хранителям закона никогда не приходило в голову, проверить некоторые аптеки, на наличие такого продукта в продаже? !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нравятся мне азиатские тигры с их отношением к наркоте! И никто их не давит санкциями за смертные казни!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А если выращивать и в Нидерданды экпортировать, тоже нельзя?
 показать весь комментарий
Ответить
 
2 млн гривен / 60 тысяч грамм = 33.3(3) гривен за грамм.
Вы где такие цены видели?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Марихуану продавали

только большими партиями и исключительно проверенным клиент

а как же попалились?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоУ наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти