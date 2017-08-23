 У наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, к распространению наркотиков были причастны пять человек. Их задержание проходило одновременно на территории Херсонской и Запорожской областей.
По месту жительства фигурантов было проведено 11 обысков. У злоумышленников изъято 60 кг расфасованной и готовой к сбыту марихуаны на общую сумму более 2 миллионов гривен, а также большое количество наличности, полученной от продажи наркотиков.
Кроме того, оперативники обнаружили наркоплантации, на которых участники группировки выращивали элитные сорта конопли. Помещения были оснащены всем необходимым оборудованием.
Организатором преступной группы оказался житель Дагестана (Россия). Злоумышленники постоянно меняли телефоны и автомобили. Во время переговоров с клиентами они использовали кодовые слова. Марихуану продавали только большими партиями и исключительно проверенным клиентам.
Открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
(Фото полиции Херсонской области)
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Збс. себе подарочек полицаи устроили (с завистью)
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Вы где такие цены видели?
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только большими партиями и исключительно проверенным клиент
а как же попалились?
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