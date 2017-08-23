 Налоговики в Ивано-Франковской области задержали партию сигарет, которую собирались незаконно переправить через границу. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 было установлено, что по территории области осуществляется незаконная транспортировка сигарет с целью их дальнейшего незаконного перемещения через границу. В одном из сел области был остановлен автомобиль ГАЗ под управлением и в сопровождении группы лиц, граждан Украины, который двигался в направлении границы.
В ходе осмотра транспортного средства было обнаружено и изъято более 29,2 тысяч пачек сигарет стоимостью более 700 тысяч гривен неизвестного происхождения, которые были оклеены марками акцизного налога неустановленного образца. Также изъят автомобиль. Общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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То же и с сигаретами.
Так повысьте в законе цену на сигареты до евроуровня и никто их в эвропу не повезет контробандой.
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