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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрывчатка (746) мост (409) СБУ (14777) Ивано-Франковская область (308)

 Правоохранители обезвредили взрывчатку, найденную под пешеходным мостом на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Ивано-Франковске взрывное устройство под пешеходным мостом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что на "горячую линию" Управления СБ Украины в Ивано-Франковской области поступило сообщение от местного жителя о подозрительном предмете под пешеходным мостом в областном центре через реку Быстрицу-Солотвинскую в селе Загвиздя.

Правоохранители обезвредили взрывчатку, найденную под пешеходным мостом на Ивано-Франковщине, - СБУ 01

Следственно-оперативная группа правоохранителей, которая выехала на место происшествия, обнаружила предмет, похожий на тротиловую шашку с взрывным механизмом. Взрывотехники обезвредили опасную находку на месте, взорвав ее.

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Правоохранители обезвредили взрывчатку, найденную под пешеходным мостом на Ивано-Франковщине, - СБУ 02

Решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будет назначен ряд экспертиз и установлены обстоятельства происшествия.


Правоохранители обезвредили взрывчатку, найденную под пешеходным мостом на Ивано-Франковщине, - СБУ 03

Правоохранители обезвредили взрывчатку, найденную под пешеходным мостом на Ивано-Франковщине, - СБУ 04
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Сказки, в стиле распятого младенца.
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вывсеврети, где подтверждение на парашатудей
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Украинцы будьте осторожны !кацапы могут пойти на все а потом скажут что это правый сектор или ещё кто нибудь !!! от хуйла и его банды нужно ждать любых сюрпризов, особенно на день Независимости Украины !!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители обезвредили взрывчатку, найденную под пешеходным мостом на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
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