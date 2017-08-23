 Правоохранители обезвредили взрывчатку, найденную под пешеходным мостом на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном в Facebook.
Сообщается, что на "горячую линию" Управления СБ Украины в Ивано-Франковской области поступило сообщение от местного жителя о подозрительном предмете под пешеходным мостом в областном центре через реку Быстрицу-Солотвинскую в селе Загвиздя.
Следственно-оперативная группа правоохранителей, которая выехала на место происшествия, обнаружила предмет, похожий на тротиловую шашку с взрывным механизмом. Взрывотехники обезвредили опасную находку на месте, взорвав ее.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будет назначен ряд экспертиз и установлены обстоятельства происшествия.
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