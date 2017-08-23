 В Броварах ко Дню Независимости устанавливают сцену с картой Украины без Крыма и оккупированного Донбасса. ФОТО

В Броварах для проведения торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, возводят сцену с картой Украины, где отсутствуют Крым и отдельные регионы Луганской и Донецкой областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.
На заднике готовящейся сцены изображена карта Украины с надписью "Украина - это мы", однако аннексированный Россией Крым на ней отсутствует, а граница Украины на Донбассе проведена по линии разграничения в зоне конфликта. Кроме того, Киев на карте почему-то переместили в Полесье и нарисовали на месте Житомира.
На День Независимости в Броварах в рамках праздничной программы пройдут различные фестивали и выступления местных творческих коллективов.
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нафаршировать, распятьпоздравить . Или в рабов превратитьпремию полтора ляма выписать.
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И действительно, при пуйлососе Порошено, Крым и Донбасс никогда силой не будет возвращён и рашистские оккупанты и дальше будут править там бал.
Порошенко - гарант рашистской оккупации и коррупции.
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"творцу" ето шедевра - не прогуливай, сынок, уроки географии.
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Киса, я хочу вас спросить, как художник - художника: вы рисовать умеете?
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зы, вот шо значит не сажать за сепаратизьм!)
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Это еще почему?
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Ми ж Європа, спалим офіс зрадників пізнішe）
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Там діти, дядя, чи тобі потрібні роліки для раша тв з закривавлeними батьками та ридаючими дітьми？І поліція в ролі каратeлів виступить..
Думай..
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А когда? Когда сепарня уже будет в ОГА и вскрывать животы патриотам? Практика показала что тогда уже позняк метаться.
тобі потрібні роліки для раша тв
мне давно плевать на раша ТВ как и всему цивилизованному миру, а что они будут показывать друг другу, мне плевать и подавно.
закривавлeними батьками
Как опять же показывает практика, лучше пустить сразу малую кровь, чем потом разгребать годами большую.
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