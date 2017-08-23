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 Политика Украины, Происшествия
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 В Броварах ко Дню Независимости устанавливают сцену с картой Украины без Крыма и оккупированного Донбасса. ФОТО

На карте забыли изобразить территории, находящиеся под российской оккупацией.

В Броварах для проведения торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, возводят сцену с картой Украины, где отсутствуют Крым и отдельные регионы Луганской и Донецкой областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

На заднике готовящейся сцены изображена карта Украины с надписью "Украина - это мы", однако аннексированный Россией Крым на ней отсутствует, а граница Украины на Донбассе проведена по линии разграничения в зоне конфликта. Кроме того, Киев на карте почему-то переместили в Полесье и нарисовали на месте Житомира.

В Броварах ко Дню Независимости устанавливают сцену с картой Украины без Крыма и оккупированного Донбасса 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": "Алкашей выгоняют пачками, а укомплектовать не так просто", - наемник из РФ рассказал о состоянии "армии ДНР". ФОТО

На День Независимости в Броварах в рамках праздничной программы пройдут различные фестивали и выступления местных творческих коллективов.
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во как раз это реальный на данное время плакат
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Мда, спорное творение. И ктож такое навоял?
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ага! особенно смущает (стесняюсь сказать) отросток внизу
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Возле Молдавии есть такой отросток , но дело не в нём , а в дебилизме творца
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Что исполнителя найти нельзя? Попробовали бы они так поступить в Германии (правда гитлеровской). Чего бы с ними было? И наверное это было бы правильно
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"Забыли изобразить"??? Как это можно так "забыть"???
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свернуть банер трубочкой и дизанеру, ну вы поняли...
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Лучше организатору! Не удивлюсь если это рыги.
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Ну и хорошо. Теперь можно всех причастных к этому "творэнию" рядом с ним и нафаршировать, распять поздравить . Или в рабов превратить премию полтора ляма выписать.
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Художника - повесить. Рядом с картой. И табличку на грудь "ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ ВРАГОМ УКРАИНЫ".
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Це вже влада привчає народ до думки про Україну без Криму
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ога...лично минстэць карту рисовал,да прокопия людмиловна?
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Это ,что зафигня вообще? Как эти сепары уже задолбали! Когла уже законы будут жёсткие за такую *самодеятельность и сепаратизм*??!
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Выдать художнику 100 контурных карт и заставить все раскрасить.
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Да и на карту это не похоже .мазня какая то . По ходу Киса Воробьянинов рисовал .
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Рошеновская воровская власть потихоньку, помаленьку начинает зондировать почву и приучать граждан, к тому что Крым и Донбасс это не Украина.
И действительно, при пуйлососе Порошено, Крым и Донбасс никогда силой не будет возвращён и рашистские оккупанты и дальше будут править там бал.
Порошенко - гарант рашистской оккупации и коррупции.
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по ходу порошенко с твоей женой переспал шо ты его так не любишь .
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много написано. все проще. он просто шыкаладный глаз.
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Ну, вы, уважаемый, и "вася"... Рисовал художник, разрешение давал организатор мероприятия, а виновата, как всегда, "Рошеновская воровская власть...". Когда Вам кто-то нассыт в подъезде, или же у Вас, в нужный момент, "не встанет", Вы тоже Порошенко будете обвинять?!
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Ну а кого же ? Он соседа не обвинит . бо сосед в морду даст . а порошенко президент , а главное далеко .
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Творение феерического маразматика, даже не кацапа.
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а ведь наверняка родители говорили
"творцу" ето шедевра - не прогуливай, сынок, уроки географии.
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"Киса, скажите, как художник художнику - вы рисовать умеете?" (с)
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Какая-то падла... нарисовала эту карту. СБУ наверное найдет хуйдожника???
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Я вообще фигею от этого цирка! А где полиция? Что нельзя найти художника? Организатора? На такие праздники Украины берут плюют в душу украинцам и играют в наглую на руку кремлядям!! Это называется сепаратизм,покушение на территорию Украины, коллаборанты в действии! ПОЗОРИЩЕ какое!
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После известности ему работу никто не даст.
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Хтось хоче влаштувати провокацію на День Незалежності і бабло за це отримав. Я впевнений що дибіли-організатори ту "карту" знімуть, але свято вже вони починають псувати.
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Провокація вже зроблена,фото розлетілось по неті,ще кацапськи канали покажуть,що кацапам і потрібно було.Справа зроблена.
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Одеская область вообще в форме члена и два яйца рядом.

Киса, я хочу вас спросить, как художник - художника: вы рисовать умеете?
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Сепары среди нас!)
зы, вот шо значит не сажать за сепаратизьм!)
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Ответственного за мероприятие под суд и снять с должности.
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народ , на эскизе ваще ПОЛОВИНА начертанно !!!! вторую половину чертать будут СЕГОДНЯ !!!!
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Ага, расскажи нам байку о том, что для начала нарисовали ровно ту половину, которая неоккупирована.
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Броварчани, зніміть цю потвору, тільки бeз бійки, тихeнько і з напором. Бо тхнe прокацієй..
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Нe потрібно.. Нeхай у людeй будe свято, причeтних можна покарати пізнішe за цю творчість..
Ми ж Європа, спалим офіс зрадників пізнішe）
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ты шо на приколе дядя? какое может быть у нормального человека свято под этой сепарской поебенью? воволочь толпой на эту сцену авторов и переломать привселюдно пальцы, это самое малое чего заслужили эти твари.
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Цe нeобхідно прям зараз？Потвору зняти, я за！
Там діти, дядя, чи тобі потрібні роліки для раша тв з закривавлeними батьками та ридаючими дітьми？І поліція в ролі каратeлів виступить..
Думай..
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Цe нeобхідно прям зараз？

А когда? Когда сепарня уже будет в ОГА и вскрывать животы патриотам? Практика показала что тогда уже позняк метаться.
тобі потрібні роліки для раша тв

мне давно плевать на раша ТВ как и всему цивилизованному миру, а что они будут показывать друг другу, мне плевать и подавно.
закривавлeними батьками

Как опять же показывает практика, лучше пустить сразу малую кровь, чем потом разгребать годами большую.
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Да непереживайте,то мусора на посиленный режим перешли перед праздником.Скоро наведут порядок с картами))))
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Потому что сбУ денюжку для себя здесь не чует. Вот оно и нафиг ей не надо
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Вообще если серьезно, этот плакатик вполне себе тянет на уголовку. Так что мне очень интересна дальнейшая реакция властей.
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да там хватает всяких новых владельцев броваврского алюминиевого завода, потому и плакаты такие, некому присмотреть за этими деятелями, пока Украина воюет и из разрухи выбирается
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............................ ....................... насолоджуюсь істерикою ублюдків...................
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Печально, но именно так видят Украины многие из нынешней украинской власти и ведут все к этому.
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Парни, реально смотрите на вещи, даже если вернуть утраченные территории то это будут всё те же украинофобские регионы.
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Со времён Второй республики, во Франции, в здании парламента, были установлены аллегорические женские статуи, олицетворявшие все провинции Франции. С момента поражения во франко-прусской войне статуи, олицетворявшие собой Эльзас и Лотарингию, стояли, укрытые чёрным крепом, напоминая французским депутатам об поражении и необходимости возврата утраченных территорий. В день окончания Первой мировой войны креп был снят... Мы пока не знаем, что хотел сказать художник этим рисунком, однако, некоторые уже начинают вопить об очередной "зраде" и требовать - "Распни! Распни его!!!", как фарисеи в Иерусалиме горло драли после суда над Христом... (Я, конечно, не считаю, что художник, это изобразивший, "Христос". Скорее всего, он простой "лопух", не понявший важности в точности в им изображаемом, но, давайте, для начала, разберёмся).
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Броварах ко Дню Независимости устанавливают сцену с картой Украины без Крыма и оккупированного Донбасса. ФОТО
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