 В Броварах ко Дню Независимости устанавливают сцену с картой Украины без Крыма и оккупированного Донбасса. ФОТО

В Броварах для проведения торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, возводят сцену с картой Украины, где отсутствуют Крым и отдельные регионы Луганской и Донецкой областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua На заднике готовящейся сцены изображена карта Украины с надписью "Украина - это мы", однако аннексированный Россией Крым на ней отсутствует, а граница Украины на Донбассе проведена по линии разграничения в зоне конфликта. Кроме того, Киев на карте почему-то переместили в Полесье и нарисовали на месте Житомира.

На День Независимости в Броварах в рамках праздничной программы пройдут различные фестивали и выступления местных творческих коллективов.