 "Алкашей выгоняют пачками, а укомплектовать не так просто", - наемник из РФ рассказал о состоянии "армии ДНР". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Четвертая власть" со ссылкой на данные, опубликованные блогером Иваном Жеведем.
Так, на своей страничке в социальных сетях наемник из РФ Александр Иванов, который воюет на Донбассе, общается с другими россиянами и рассказывает им о подразделениях террористов "ДНР".
По его словам, в 9-й бригаде "алкашей выгоняют пачками, а укомплектовать не так просто". Его слова подтверждает другой наемник и жалуется на то, что другие "достойные" уезжают, посмотрев на этот цирк".
Кроме того, по словам террориста, в 7-й бригаде, сформированной из местных жителей, которые не любят приезжих россиян, процветают межнациональные распри. Когда в разговор вмешивается еще один житель РФ Карим Джабар, другой террорист Александр Павельев поясняет ему, что "7-ка - "укропская бригада".
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