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 Политика Украины, Общество
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 "Алкашей выгоняют пачками, а укомплектовать не так просто", - наемник из РФ рассказал о состоянии "армии ДНР". ФОТО

В бандах "ДНР" процветает алкоголизм и межэтнические распри.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Четвертая власть" со ссылкой на данные, опубликованные блогером Иваном Жеведем.

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Так, на своей страничке в социальных сетях наемник из РФ Александр Иванов, который воюет на Донбассе, общается с другими россиянами и рассказывает им о подразделениях террористов "ДНР".

По его словам, в 9-й бригаде "алкашей выгоняют пачками, а укомплектовать не так просто". Его слова подтверждает другой наемник и жалуется на то, что другие "достойные" уезжают, посмотрев на этот цирк".

Алкашей выгоняют пачками, а укомплектовать не так просто, - наемник из РФ рассказал о состоянии армии ДНР 01

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Кроме того, по словам террориста, в 7-й бригаде, сформированной из местных жителей, которые не любят приезжих россиян, процветают межнациональные распри. Когда в разговор вмешивается еще один житель РФ Карим Джабар, другой террорист Александр Павельев поясняет ему, что "7-ка - "укропская бригада".

Алкашей выгоняют пачками, а укомплектовать не так просто, - наемник из РФ рассказал о состоянии армии ДНР 02
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что 7-ки...что 9-ки...всем вам лежать кормом для червей 200-ми
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Русофобы русофобствуют, и русофобствуют русофобы русофобски...
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оказивается мониторить сепарские сайти иногда полезно
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Там на форумах есть многа фкуснай иды. Хотя это на любителя.
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Мивамніверим.Вивсевреті.Мижебратья.Мижеадіннарот.
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Угу... Оказывается даже ЛНР и ДНР не один нарот если они не могут вместе объедениться. Говорт что между етими злокачественными образованиями шмонают сильнее чем на украинской подконтрольной территории.
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"межэтнические распри" : между народностями луганды и народностями даунбабвэ - пропасть .
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В какую лучше..... тебе, урод, лучше сразу лечь в гроб и застрелиться... так сказать, сделать монтаж, чтобы твоя мамка-шаромойка потом не искала тебя по помойкам украинским, где тебя черви будут дожирать, а сразу устроила грандиозные поминки и упилась в усмерть со всеми соседями.....
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Какая укропская?Они малороссы или лугандоновцы!
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Нелюди, просто нелюди. Или как он сами себя называют даунбаситы. Мы же их называем ордиловцами.
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алкошня на алкошню жалуется алкашей выгоняя, ордила орды достойна, за что боролись на то и напоролись
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да там по ходу "свадьба в малиновке" отдыхает
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Там каждый день срусских в жены берут Свадьбе в Малиновке такое и не снилось
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я смотрю эти ватоголовые винторогие кацапы ещё те эстэты
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блеющим по совку со всей Украины там полно.... которые воюют против Украина за мечту о совке, там из Винницы, Жмтомира и прочих городов дебилов хватает...
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Где вы видили россиян не пьющих. Это у них национальное, наследственное, отличительная черта, его нельзя потерять, отобрать. Если его отобрать, то это будет не россиянин. А когда они выпьют тогда естественно начинаеся мордобой и не важно, на какой основе. Одним словой русские или просто русские свиньи.
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от того не легше кто алкаш или нет убивает воинов ВСУ
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Там в рашке ещё 4М укропов, цирка надолго хватит.
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Русские едут спасать к укропап русских от укропов, вот только там русские совсем не русские, а укропские и.... боже упаси, а спасать русских там где укропия должны укропские...Бля. у меня конгнитивный диссонанс наступает. Совсем запутали меня русские витязи
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Странно, что до сих пор ВСУ с этими алкашами и наркоманами не может справится.
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Так справлялась прекрасно,ватан, причем практически одними украинскими добровольцами с автоматами и тонны понаехавшего кацапского мяса с кацапскими же кураторами, которые эту говноросссию создали, не помогли, пришлось паРашную, шакалью армию вводить без знаков отличия, чтобы это недоразумение на старте не загнулось.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Алкашей выгоняют пачками, а укомплектовать не так просто", - наемник из РФ рассказал о состоянии "армии ДНР". ФОТО
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