 Участник боевых действий в Чечне совершил тройное убийство на российском заводе "ГАЗ". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Нижний Новгород.
Трагедия произошла в третьем литейном цехе во время рабочей смены, около 7 часов утра, сообщил источник на предприятии. В социальных сетях сотрудники ГАЗа пишут, что подозреваемый 1976 года рождения. В то же время, по информации агентства, которое ссылается на сообщения сотрудников завода в соцсетях, конфликт произошел из-за того, что мужчине сообщили об увольнении. Также отмечается, что нападавший был участником боевых действий в Чечне.
В ходе задержания подозреваемый, угрожая предметом похожим на нож, попытался на них напасть. Тогда полицейские применили табельное оружие, предварительно сделав предупредительный выстрел в воздух. Но мужчина не собирался сдаваться. Тогда его ранили. Подозреваемый был доставлен в лечебное учреждение.
"Примерно в 6:20 в среду мужчина нанес смертельное ножевое ранение своей знакомой - лаборанту предприятия. Затем он убил еще двух случайных свидетелей преступления", - рассказала представитель Следкома РФ.
После совершения преступления мужчина пытался скрыться и ранил еще двух сотрудников предприятия. Сам преступник был подстрелен в плечо и ягодицы, он доставлен в больницу, где находится под охраной.
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а....у тебя же топор...
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"Я не буду жить на коленях!"
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А где канонично-скрепное :-"Можем повторить!"...
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чи як мед то ложкою?)
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https://www.youtube.com/watch?v=QzTOlF-ZleQ
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