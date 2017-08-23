 Участник боевых действий в Чечне совершил тройное убийство на российском заводе "ГАЗ". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Нижний Новгород Трагедия произошла в третьем литейном цехе во время рабочей смены, около 7 часов утра, сообщил источник на предприятии. В социальных сетях сотрудники ГАЗа пишут, что подозреваемый 1976 года рождения. В то же время, по информации агентства, которое ссылается на сообщения сотрудников завода в соцсетях, конфликт произошел из-за того, что мужчине сообщили об увольнении. Также отмечается, что нападавший был участником боевых действий в Чечне.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду по горячим следам установили местонахождение нападавшего. Он прятался на прилегающей к литейному цеху территории предприятия.В ходе задержания подозреваемый, угрожая предметом похожим на нож, попытался на них напасть. Тогда полицейские применили табельное оружие, предварительно сделав предупредительный выстрел в воздух. Но мужчина не собирался сдаваться. Тогда его ранили. Подозреваемый был доставлен в лечебное учреждение."Примерно в 6:20 в среду мужчина нанес смертельное ножевое ранение своей знакомой - лаборанту предприятия. Затем он убил еще двух случайных свидетелей преступления", - рассказала представитель Следкома РФ.После совершения преступления мужчина пытался скрыться и ранил еще двух сотрудников предприятия. Сам преступник был подстрелен в плечо и ягодицы, он доставлен в больницу, где находится под охраной.