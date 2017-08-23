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Все про:Россия (71961) убийство (5140) Чечня (557)

 Участник боевых действий в Чечне совершил тройное убийство на российском заводе "ГАЗ". ФОТО

В среду, 23 августа, в Нижнем Новгороде (Россия) на территории завода ГАЗ мужчина убил ножом трех человек и ранил еще двоих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Нижний Новгород.

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Трагедия произошла в третьем литейном цехе во время рабочей смены, около 7 часов утра, сообщил источник на предприятии. В социальных сетях сотрудники ГАЗа пишут, что подозреваемый 1976 года рождения. В то же время, по информации агентства, которое ссылается на сообщения сотрудников завода в соцсетях, конфликт произошел из-за того, что мужчине сообщили об увольнении. Также отмечается, что нападавший был участником боевых действий в Чечне.

Участник боевых действий в Чечне совершил тройное убийство на российском заводе ГАЗ 01

Участник боевых действий в Чечне совершил тройное убийство на российском заводе ГАЗ 02

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду по горячим следам установили местонахождение нападавшего. Он прятался на прилегающей к литейному цеху территории предприятия.

В ходе задержания подозреваемый, угрожая предметом похожим на нож, попытался на них напасть. Тогда полицейские применили табельное оружие, предварительно сделав предупредительный выстрел в воздух. Но мужчина не собирался сдаваться. Тогда его ранили. Подозреваемый был доставлен в лечебное учреждение.

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"Примерно в 6:20 в среду мужчина нанес смертельное ножевое ранение своей знакомой - лаборанту предприятия. Затем он убил еще двух случайных свидетелей преступления", - рассказала представитель Следкома РФ.

После совершения преступления мужчина пытался скрыться и ранил еще двух сотрудников предприятия. Сам преступник был подстрелен в плечо и ягодицы, он доставлен в больницу, где находится под охраной.
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колись - ты ватану писало одолжил?
а....у тебя же топор...
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А они так были рады крымнашу...Даже денег копили, чтобы там побывать...
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Ничего, скоро еще домой на Федерашку вернутся десятки тысяч участников боевых действий на даунбасе... Веселуха будет еще та.
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Ты смотри! Методички ИГИЛ таки находят путь к сердцу народному.
"Я не буду жить на коленях!"
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за Чечню эрефянам много придется расплачикатся как и за Украину с Грузией
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Шото цех завода ГАЗ в "процветающей" Роисе сильно напоминает распиленый и разворованный Луганский тепловозный завод в разбомбленном Лугандоне.
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Из жизни кацапа обыкновенного...рабочие будни...
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а был бы нормальным человеком, взорвал бы этот заводишко к е... мамочке и положил бы в руинах цеха больше кацапов
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Поверьте, оставшиеся в живых после заградотрядов ихтамнеты будут для мордора не просто бомбой замедленного действия, а детонатором, который всю эту срань взорвет в свое время
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Ничего, вот еще орки из Донбасса и Сирии в Россиюшку вернутся (не все, конечно). Вот там веселуха начнется!
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Та і хрін з ними.Баби еще нарожают.Можуть зразу раненимі в ягодіци...
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Только в заглавии стать правильно надо указывать: Соучастник военных преступлений в Чечне...
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Пацаки!
А где канонично-скрепное :-"Можем повторить!"...
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Знову спалити Москву? Можуть. Учора провели репетицію у Ростові.
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трудолюбивый ,падла...а то ишь,работы захотели лишить
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зате й звільнили "трудягу", шоб не було тисняви та глоти й кацапи не заважали один одному працювати. А цей взяв, та й теж трохи звільнив, двом вдалося втекти від звільнення
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Норм.Сразу 4 хороших москаля. Трое в морге, один на цугундере. Вот теперь Христос их любит.
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Проснулся утром на Россиюшке... первая мысль: "Может зарядку сделать или кофе попить?".. "Та неее! Лучше возьму нож и на работе в 06.20 сотрудников по чикаю".. Духовность, мля...
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поправлю """ какое нах.й кофе??? дерну поллитру и на работу!!!!!покаду кузькину мать сцукам!!!
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дурак, лучше бы завод подпалил, жертв было бы больше, да и матчасть бы долго восстанавливали
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Cледком РФ говорит, что резня на почве ревности. Якобы убитая лаборант была любовным интересом убийцы, и тот прирезал её и чувака, с которым она то ли обнималась, то ли еще что. Потом бросился к выходу и убил еще одного рабочего, пытавшегося его задержать (второй пытавшийся выжил вроде). С завода убежал домой, где его и приняли менты.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомУчастник боевых действий в Чечне совершил тройное убийство на российском заводе "ГАЗ". ФОТО
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