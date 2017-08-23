 "Поздравляем нашу Украину с Днем Флага и Днем Независимости! С тобой в сердце": в оккупированном Севастополе устроили патриотический флешмоб. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала фотограф из Севастополя Татьяна Москаленко, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляем нашу Украину с Днем Флага и Днем Независимости!!! С тобой в сердце", - подписала она фото.
"Украина! Искренние патриоты из Севастополя приветствуют тебя с Днем Государственного Флага и Днем Независимости! Между собой мы называли это флешмобом, ну а попросту позвонили друзьям, друзьям друзей и их знакомым и предложили сфотографироваться в центре Севастополя, чтоб показать, что в Крыму есть настоящие патриоты Украины и что нельзя материковыми украинцам отказываться от Крыма. Многие познакомились прямо на месте, многие хотели, но и не смогли прийти по ряду жизненных обстоятельств, были и такие, кто откровенно побоялся, хоть и болеет душой, были и такие, кто позже сокрушался, что не знали о флешмобе. Мы обсудили между собой, что если кто-то опасается преследования со стороны властей, то лица можно заретушировать, однако никто не высказал такого желания. Большинство флешмобовцев пришли на место встречи уже в соответствующей экипировке, некоторые переоделись уже на месте. Подобное скопление сине-желтых цветов вызывали в окружающих неоднозначную реакцию в диапазоне от одобрительных улыбок до ненависти и панического страха, когда в глазах читался неозвученный вопрос: "Не пора ли паковать чемоданы?". Один зевака не удержался и спросил: "Это у вас здесь митинг?", на что мы добродушно рассмеялись и ответили, что просто общаемся. И да, мы просто общались, но энергетика позитива от единения просто зашкаливала. На глаза наворачивались слезы, когда внезапно оказывалось, что не видевшиеся почти четыре года люди вдруг узнавал во вновь прибывших людей из "наших"! Но факт остается фактом, - нас много и мы не боимся демонстрировать свою позицию, потому, что знаем - ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!", - рассказала участница акции Lara Mos
Вместе с тем, и другие жители оккупированного Севастополя сегодня отметили публичными поступками День Флага Украины.
"Это моя кума так сегодня утром поехала на работу - сделала подарок себе и встречным. Представляю драйв, если учесть, что это - Севастополь!))", - рассказал Павел Жовниренко и опубликовал соответствующее фото.
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Смерть ворогам!!!
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им бы всё про Зраду
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АП(Администрация Президента) - топ верхушка коррупции и залог гарантий картелей украины.
Суперкоррупционеры ап Райнин,Днепров,В.Кононенко,Мойсеев(дальше Тахтай,Руснак,Севостьянова - они же избавлялись от страшного для них Саакашвилли), достойная смена ложкина, 4 года дули в уши через своих ботов крещатиков, что один оплот обходится 30 булатам по цене.
Так сколько сделано булатов за 4 года ВОЙНЫ? ЖИРНЫЙ ЕПАНЫЙ НОЛЬ.
64 Булата, которые сделали еще при януковиче(когда хуйло кричал к какой войне готовится украина), за 4 года это пидары проганяли 2 раза по ремонту, потому что на ремонте можно больше украсть("менять" запчасти на бумаге, а в реале скорее всего рыхтовка и подкраска).
Вот почему они все так ремонтируют и не делают ничего нового - на ремонте легче и больше красть(хотя ремонтовать тоже надо, но больше делать нового).
Достижение этих коррупционной пидарасни это 150 выпусков "в украине ничего не делается" старых полудостижений и толпы вновь набранных после ложкина блядоботов, которые так сильно борются со зрадой, которые засрали своей борьбой со "зрадофилией" весь интернет. Ну чтобы легче и больше воровать и народ тихо им не мешал.
Ну и обеспечить безоблачное небо для воровства на будущее.
Петя должен убрать всю питарсню, которая стажировалась у ложкина и которая достойно его сменила по основному предназначению АП президента это тотальная коррупцизация и картелизация украины - цены ростут на все, новой техники не производится,внешкредиты увеличиваются, ввп и внешторгбалланс застыл как вкопанный.
Все журналисты должны проверять этих пидаров днем и ночью - чем занимаются, чем живут, кроме тяжелого труда в АП по распределения коррупционных потоков.
Журнашлюхи, которые не отчитываются о проверках и зраде в тотально коррумпированной АП подлежат утилизации за доведение до войны войны, через
уничтожения армии и разворовыванию народа.
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Хотя бы ради ради этих единиц Крым нужно спасать и очищать от ватной мрази.
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СЛАВА УКРАИНЕ!
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Дай Бог вам всем здоровья и терпения!
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Слава Украине!
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