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 Украинец Беленюк признан лучшим борцом в мире по итогам 2016 года. ФОТО

Всемирный союз борьбы (United World Wrestling) назвал украинца Жана Беленюка лучшим борцом 2016 года.

Награду и чек на 10 тысяч долларов украинец получил на проходящем в Париже чемпионате мира по спортивной борьбе, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Спасибо UWW за признание меня лучшим борцом по итогам 2016-го года в мире. Спасибо всем кто способствовал моим достижениям в этом году! Хоть в 2017 году я все пропустил, планирую в 2018-м начать потихоньку возвращаться на лидирующие позиции европейских и мировых арен. Всем спасибо кто в меня верит и поддерживает", - написал украинский борец на странице в Instagram.

Украинец Беленюк признан лучшим борцом в мире по итогам 2016 года 01

Как известно Жан Беленюк выступает в греко-римском стиле борьбы. В 2016 украинский спортсмен с руандийскими корнями стал чемпионом Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр в Рио.
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Облажалися з заголовком теми.
Треба було тему назвати ;Украинец Беленюк признан лучшим борцом в мире по итогам 2016 года., Петр Порошенко наверное считает так же;.
І купа комментів була б гантована.
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Искренне радуюсь за этого украинского парня! Он большой трудяга и целеустремлённая личность. Новых ярких побед, ЖАН!!!
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинец Беленюк признан лучшим борцом в мире по итогам 2016 года. ФОТО
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