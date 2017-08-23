 Украинец Беленюк признан лучшим борцом в мире по итогам 2016 года. ФОТО

Награду и чек на 10 тысяч долларов украинец получил на проходящем в Париже чемпионате мира по спортивной борьбе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Спасибо UWW за признание меня лучшим борцом по итогам 2016-го года в мире. Спасибо всем кто способствовал моим достижениям в этом году! Хоть в 2017 году я все пропустил, планирую в 2018-м начать потихоньку возвращаться на лидирующие позиции европейских и мировых арен. Всем спасибо кто в меня верит и поддерживает", - написал украинский борец на странице в Instagram.
Как известно Жан Беленюк выступает в греко-римском стиле борьбы. В 2016 украинский спортсмен с руандийскими корнями стал чемпионом Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр в Рио.
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Треба було тему назвати ;Украинец Беленюк признан лучшим борцом в мире по итогам 2016 года., Петр Порошенко наверное считает так же;.
І купа комментів була б гантована.
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