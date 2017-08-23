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 Политика Украины
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 Незаконно осужденный оккупантами в Крыму активист Балух поблагодарил украинцев за поддержку. ДОКУМЕНТ

Украинский активист, крымчанин, политический узник Кремля Владимир Балух ответил на письма и слова поддержки всем неравнодушным к его судьбе людям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

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Приводим полный текст письма Владимира Балуха на языке оригинала:

Мої вітання, Україно!

Доброго часу доби всім, хто дописує мені в Фейсбуці, надсилає листи та просто молиться за мене!

Щиро дякую Вам за Вашу підтримку! Тут, за ґратами, в московитському полоні, важко переоцінити її значення. Нажаль, із великим запізненням і далеко не всі дописи дістаються адресата. Коли це сталося вперше, із запорошених архівів пам'яті на язик мимоволі лягли рядки української народної пісні:

Будуть пташки прилітати
Калиноньку їсти,
Будуть вони приносити
З України вісті…

Віками українці через зради князів та гетьманів змушені були терпіти наругу від чисельних загарбників, ласих до володіння родючою українською землею та панування над її розумним і працьовитим народом. Нас гонили в рабство, ми самі полишали рідну землю в пошуках кращої долі, подалі від катівень та репресій. Де в Світі є родюча земля, там є могили Українців і росте червона калина.

Бог дасть, до калиноньки на могилі в чужім краї цього разу не дійде. Запорукою тому є Ваші молитви, зусилля цивілізованого Світу та кропітка праця Кримської правозахисної групи.

Вірю: прийде час, і ми зустрінемось. Подивимось одне одному в очі; потиснемо міцно руки українським воякам; дамо по пиці олігархам; низько вклонимось могилам загиблих на війні із зовнішнім і внутрішнім ворогами; підтримаємо скалічених на цій війні, їхні родини і родини загиблих, продовжуючи при цьому розбудовувати по-справжньому ВІЛЬНУ Україну.

Ми приречені зробити все, щоб прийдешні покоління дякували нам за можливість жити в країні, де найвищою цінністю є культурна, освічена, чесна людина із відчуттям власної гідності і ревним ставленням до традицій предків. Як на мене, то саме таким Всевишній мріяв бачити цей світ, коли створював його.

Слава Україні!!!

Ваш друг і побратим Балух Володимир Григорович.

Незаконно осужденный оккупантами в Крыму активист Балух поблагодарил украинцев за поддержку 01

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Как сообщалось ранее, оккупационный "Раздольненский районный суд" вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

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Оккупационные власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
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Навіть нацистський суд виправдав Г.Дімітрова здавалось би у беззаперечному звинуваченні.
Я ця ординьска гидота виявляється гірше нацистів.
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Сили і мужності тобі,братику.Ти ще побачиш калину за своїм вікном на нашій рідній Україні
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Тримайся, брате!!!
Все буде гаразд, все буде Україна!!!
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Держись, земеля!!! Враг сильный, коварный, но трусливый "ихтамнет". А ты МОЛОДЕЦ, настоящий КОЗАК, и ты ещё увидишь униженного агрессора с извинениями у своих ног. Мужества тебе, дорогой, и силы духа!!!
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Сильна духом Людина. Справжній українець. Здоров'я Вам і вижити в цій боротьбі.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНезаконно осужденный оккупантами в Крыму активист Балух поблагодарил украинцев за поддержку. ДОКУМЕНТ
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