 Налоговый долг предприятий перед государством достиг рекордных 77,4 млрд грн: среди наибольших должников компании олигархов и нардепов. Список

10% доходов госбюджета. Этой отметки 1 июля 2017 достиг налоговый долг бизнеса перед государством. Если в абсолютном значении, то речь идет о рекордных 77,4 млрд грн. Для сравнения: еще в январе 2014 году этот показатель составлял 9,5 млрд грн. Среди должников государства - Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Григоришин, Ринат Ахметов, другие известные бизнесмены, нардепы, бывшие нардепы и госпредприятия, пишет издание Экономическая правда, передает Цензор.НЕТ.
Издание предлагает ознакомиться со списком 100 крупнейших должников, которые задолжали украинцам сумму, равную дефициту бюджета страны на 2017 год. Издание обратилось в Государственную фискальной службы с просьбой предоставить более подробные данные о налоговом долге на 1 июля 2017 года. Налоговики предоставили информацию по долгу на сумму 56,77 млрд грн. Здесь учтены долги компаний, которые проходят процедуру банкротства, и компаний, в отношении которых есть решение суда о приостановлении взыскания в госбюджет.
Исходя из данных ГФС, самый большой долг по уплате НДС - 21 млрд грн. На втором и третьем местах - рента (16 млрд грн) и налог на прибыль (13,7 млрд грн).
Налоговый долг в госбюджет, 1 июля 2017, млн грн
Тройка отраслей экономики, где сосредоточилось наибольшее количество должников, выглядит так: добыча нефти, денежное посредничество, добыча угля.
Воспользовавшись данным data.gov.ua, издание выделило сто крупнейших должников государства (Список). Наибольшим должником остается "Укрнафта", которой государство владеет вместе с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Последним принадлежат 42% акций компании.
Долг "Укрнафты" перед государством превысил 13,2 млрд грн. Перспективы его погашения туманны. За последний год он вырос на 2,5 млрд грн. Компания годами судится с государством. По информации источников издания, сейчас "Укрнафта" отказывается платить текущие обязательства по налогу на прибыль.
На втором месте разместилась одна из структурных единиц "Укрнафты" - нефтегазодобывающее управление "Полтаванафтогаз". Ее долг достигает 2,392 млрд грн. За год он вырос на 160 млн грн.
В списке также фигурируют другие компании группы "Приват" сеть АЗС "Авиас", НПЗ "Нефтехимик-Прикарпатье", футбольный клуб "Днепр". Вместе с "Укрнафтой" общий налоговый долг "приватовцев" достигает почти 17 млрд грн.
На третьем месте - "Дельта банк". Сумма долга - более 2 млрд грн. Банк принадлежал бизнесмену Николаю Лагуну. В марте 2015 года учреждение было признано неплатежеспособным и находится в стадии ликвидации. Основной долг сформировался за последний год и не касается предыдущего владельца. Состоит долг преимущественно из обязательств по уплате НДС по операциям по продаже имущества. По своей сути НДС - это налог, который начисляется к цене товара или услуги с целью получения прибыли. Однако, как пояснили в Фонде гарантирования вкладов, с начала процедуры ликвидации неплатежеспособного банка его деятельность не предусматривает получения прибыли. Мол, банки, которые находятся в процессе ликвидации, продают активы с целью удовлетворения требований кредиторов и не имеют цели заработать. Долги таких банков "мертвые", эти суммы можно только списать. Начисляются долги через законодательную коллизию. В общем вывод неплатежеспособных банков с рынка привел к накоплению большого налогового долга в финансовом секторе.
Среди крупнейших должников - 15 таких учреждений. К примеру, трио крупнейших банковских должников в процедуре ликвидации - "Дельта банк", "Пивденкомбанк" (пятое место топ 100) и "Банк финансы и кредит" (седьмое место топ 100) - не вернули государству более 3,6 млрд грн. На четвертой строчке топ 100 - ООО "Надра геоцентр", которое добывает газ. Компания задолжала государству около 1,5 млрд грн ренты за добычу. Как известно, "Надра геоцентр" принадлежит депутату Александру Онищенко, который в 2016 году бежал из страны. Сейчас Онищенко в розыске. По мнению правоохранителей, его компании незаконно получали рассрочку от налоговой. В незаконном предоставлении рассрочки обвиняется председатель ГФС Роман Насиров.
К группе неплательщиков ренты также принадлежат компании "ХАС", "Карпатнадраинвест" и "Пласт", которые также принадлежат Онищенко. Они задолжали более 600 млн грн.
Среди "рентных" должников - и ООО "Цефей" (291 млн грн), которое занимает 30 место в рейтинге. Ранее предприятие принадлежало председателю депутатской группы "Воля народа" Ярославу Москаленко. Сейчас депутат утверждает, что продал свою долю. Собеседники издания связывают "Цефей" с Онищенко.
На шестом месте с долгом 796 млн грн - ГП "Макеевуголь". Оно расположено на оккупированной территории, поэтому рассчитывать на возврат средств бесполезно.
ГП "Селидовуголь" также входит в десятку крупнейших должников ( девятое место). От этого предприятия, которое находится на контролируемой Украиной территории, государство недополучила 635 млн грн. "Сейчас за "Селидовуглем" следит Виталий Кропачев, которого называют куратором углепрома", - отмечает издание.
Всего в списке должников - 19 государственных шахт, общий налоговый долг которых составляет 5,3 млрд грн. Среди них немало объектов, которые остались в ОРДЛО.
"Конечно, на финансовом самочувствии рудников сказалась война, но, вместе с тем, государственные угольные предприятия превратились в кормушки для представителей власти. Деньги из государственных шахт вымываются через закупки товаров и услуг по обогащению угля по завышенным ценам", - отмечает издание.
На восьмом месте расположился некогда успешный агрохолдинг "Креатив" - детище Максима и Станислава Березкиных. Последний - член парламентской фракции "Возрождение". В сентябре 2015 семья продала основные активы компании малоизвестным бизнесменам Рысбеку Токтомушеву и Артуру Гранцу. "Гранц является партнером одного из главных функционеров "Народного фронта" Андрея Иванчука", - отмечает издание. По данным data.gov.ua, "Креатив" и еще одна его структурная единица - ЧП "Эллада" - задолжали государству почти 950 млн грн.
Десятую строчку с долгом 595 млн грн занимает ООО "Автосервис-Т", которое входит в один из крупнейших автомобильных холдингов - группы АИС. Владельцами холдинга считаются донецкий бизнесмен Василий Поляков и бывший "регионал" Дмитрий Святаш, ныне член депутатской группы "Возрождение".
По словам собеседников издания в ГФС, наиболее проблемные - государственные неплательщики. Чтобы не платить налоги, они используют бюрократические схемы. Взысканию мешают и процедуры банкротства и ликвидации. Так, "Центрэнерго", которое контролирует соратник президента Игорь Кононенко, задолжало государству 475 100 000 грн. Предприятие находится в процедуре банкротства, поэтому средства принудительного взыскания применить невозможно.
По словам собеседника и ГФС, не все в порядке и с ГП "Укрзализнычпостач". Предприятие ликвидируется, деятельности не ведет, активы переданы "Укрзализныци", не погашает 335,6 млн грн долга. Материалы переданы в прокуратуру.
Офис крупных плательщиков налогов обеспечивает до 80% всех налоговых поступлений в госбюджет. В общей цифре налогового долга наша доля, на мое счастье, меньше - 13,2 млрд грн или 23% от всего налогового долга, - рассказал глава офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов.
"Налоговый долг "Укрнафты" составляет 13 млрд грн, но офис крупных налогоплательщиков администрирует только 2 млрд грн. В основном это задолженность по налогу на прибыль. Львиная доля долга "Укрнафты" - рента, а ренту администрируют территориальные налоговые органы. Палитра налоговых должников разнообразна. Первая и самая проблемная группа должников - банки в стадии ликвидации. Их долг составляет 6 млрд грн и продолжают накапливаться. Причина - законодательная коллизия. Когда банк попадает в процедуру ликвидации, на него распространяется действие закона о гарантировании вкладов физлиц, который освобождает их от уплаты налогов. Однако поскольку банки продолжают формировать свои страховые резервы, то по Налоговому кодексу они продолжают начислять свои налоговые обязательства. Процедура ликвидации может растянуться на годы, и все это время может длиться формирования резервов и накопления налоговой задолженности. Мы предложили Минфину внести изменения в Налоговый кодекс: как только начинается процедура ликвидации банка, начисление налоговых обязательств прекращается. Перспектив уплаты этих обязательств не существует. Кабмин может подать эти изменения на рассмотрение парламента уже осенью 2017 года", - добавил он.
"Вторая большая категория налоговых должников - государственные предприятия. Они задолжали не налоги, а часть чистой прибыли на сумму более 1 млрд грн. Этот вид вклада не классифицируется как налоговый и на него не распространяются меры взыскания, которые можно применить к налоговым платежам. Мы ничего не можем сделать, можем взимать их только через суд. Просим Кабмин давить на эти предприятия, но, насколько я вижу, они рассчитывают именно на отсутствие у нас механизмов взыскания. У нас около пяти таких должников. В свое время статья 95 Налогового кодекса (относительно мер по погашению налогового долга) позволила нам списывать средства со счетов должников. Как только эту норму ввели, мы выставили 4 тыс. инкассовых поручений и списали с "Укрнафты" 170 млн грн. Всего с наших должников нам удалось взыскать около 0,5 млрд грн, но должники быстро научились обходить эту норму. Наши поручения касались взыскания средств в основное операционное время. Используя инструкцию НБУ №22, банки начали проводить операции своим клиентам - нашим должникам в неосновное операционное время. То есть до 16.00 никакие операции не проводятся, а с 16.00 до 18.00 осуществляются все транзакции. "Укрнафта" это практикует. За 2 часа они проводят все трансакции, и мы при этом не можем взыскать средства. Нужно менять инструкцию НБУ", - посетовали в ГФС.
"Третья группа должников - государственные предприятия в стадии ликвидации или банкротства (не банки), которым были насчитаны налоговые обязательства. Сложность в том, что у этих предприятий большая кредиторская задолженность, и мы - в седьмой очереди погашения, то есть долги перед государством погашаются в последнюю очередь. Четвертая группа - предприятия из зоны АТО. Они задолжали около 225 млн грн и их невозможно взыскать. Мы готовы взыскать 5,6 млрд грн налогового долга (это так называемый активный долг) и 2 млрд грн из этой суммы - это долги "Укрнафты", - констатировали в ГФС.
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Что было бы с простым человеком , после неуплаты налогов?
Как был произвол среди "неприкасаемых", так и остался.
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