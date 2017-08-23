 Украинский гимнаст Верняев завоевал "золото" Универсиады. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, с результатом 88,300 балла украинский спортсмен оставил позади конкурентов из Японии. Тем самым он завоевал третье "золото" для украинской сборной.
Еще один украинец - Евгений Юденков - стал шестым, набрав в многоборье 85,525 балла.
(Скриншот с сайта Универсиады)
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