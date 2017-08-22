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 Киевские новости
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Все про:задолженность (176) Киев (17949) Киевэнерго (242) электроэнергия (74)

 Киевляне задолжали "Киевэнерго" за электричество 353,4 млн грн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 августа задолженность столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед ПАО "Киевэнерго" составляет более 1,1 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на компанию, основными должниками остаются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, государственный бюджет и население. Так, предприятия жилкоммунхозяйства по итогам июля увеличили задолженность за электроэнергию на 12 млн грн, до 484,2 млн грн. Крупнейший должник - АК "Киевводоканал" - увеличил сумму долга до 217,8 млн грн, КП "Киевский метрополитен" - до 137,1 млн грн.

Долг населения Киева за потребленную электрическую энергию составил 353,4 млн грн. Крупнейшими должниками являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов. Их задолженность на 1 августа составила 50,3 млн грн, 41,4 млн грн и 40 млн грн соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 домов и торговый центр в столице обесточены из-за аварии, - "Киевэнерго"

Киевляне задолжали Киевэнерго за электричество 353,4 млн грн 01Киевляне задолжали Киевэнерго за электричество 353,4 млн грн 02

(Инфографика "Киевэнерго")
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Печерский и Подольский, вьі шо офигели?! Отстаете . Учиьесь у Дарницьі!
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в Печерском дохера депутатов и чиновников - за них держава платит
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готовимся к повышению тарифов "до уровня рентабельности" ПАТ Киевэнерго
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Ехала в направлении Броваров неделю назад - 2 часа дня - горят все фонари на трассе. Вопрос КТО ЗА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ ПЛАТИТ?
Уточню вопрос - облэнерго заинтересовано в большом потреблении, больше заработают. Может и фонари для этого горят?
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Если из Киева, то вся трасса до Броваров - черта города Киев
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фигня начало дела.
а чего там метрополитен морозится, тарифы же недавно подняли с....
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Руда гнида повинна висіти не на ліхтарі чи дереві, а виключно на високовольтному дроті.
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население жрет много, больше немцев.
поэтому на э.э. денег не остается...
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиКиевляне задолжали "Киевэнерго" за электричество 353,4 млн грн. ИНФОГРАФИКА
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