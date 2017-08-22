 Киевляне задолжали "Киевэнерго" за электричество 353,4 млн грн. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на компанию, основными должниками остаются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, государственный бюджет и население. Так, предприятия жилкоммунхозяйства по итогам июля увеличили задолженность за электроэнергию на 12 млн грн, до 484,2 млн грн. Крупнейший должник - АК "Киевводоканал" - увеличил сумму долга до 217,8 млн грн, КП "Киевский метрополитен" - до 137,1 млн грн.
Долг населения Киева за потребленную электрическую энергию составил 353,4 млн грн. Крупнейшими должниками являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов. Их задолженность на 1 августа составила 50,3 млн грн, 41,4 млн грн и 40 млн грн соответственно.
(Инфографика "Киевэнерго")
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Уточню вопрос - облэнерго заинтересовано в большом потреблении, больше заработают. Может и фонари для этого горят?
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а чего там метрополитен морозится, тарифы же недавно подняли с....
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поэтому на э.э. денег не остается...
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