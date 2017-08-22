 Ветеринарные чиновники на Черниговщине получили 6 и 5 лет за поборы с подчиненных. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, руководитель учреждения и его сообщник ежеквартально получали от районных управлений "дань" - от 40 до 50 тысяч гривен. Сбор средств по поручению должностного лица осуществляли руководители структурных подразделений.
Оперативники задержали чиновников в июле 2015 года при получении руководителем государственного учреждения очередной суммы.
Суд признал злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил им наказание в виде шести и пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.
(Фото СБУ)
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