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 Ветеринарные чиновники на Черниговщине получили 6 и 5 лет за поборы с подчиненных. ФОТО

Апелляционный суд Черниговской области вынес приговор руководителю Главного управления ветеринарной медицины и начальнику одного из районных управлений, которые организовали схему поборов со своих подчиненных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, руководитель учреждения и его сообщник ежеквартально получали от районных управлений "дань" - от 40 до 50 тысяч гривен. Сбор средств по поручению должностного лица осуществляли руководители структурных подразделений.

Оперативники задержали чиновников в июле 2015 года при получении руководителем государственного учреждения очередной суммы.

Суд признал злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил им наказание в виде шести и пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.

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Ветеринарные чиновники на Черниговщине получили 6 и 5 лет за поборы с подчиненных 01Ветеринарные чиновники на Черниговщине получили 6 и 5 лет за поборы с подчиненных 02

(Фото СБУ)
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