 На взятке в 96 тысяч задержан начальник Департамента полиции охраны генерал Будник, - Луценко. ФОТО

Он отметил: "

Сотрудники ГПУ совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили на взятке начальника Департамента полиции охраны Украины, генерала третьего ранга Будника, который через посредника требовал кроме официальных платежей более 80 тыс гривен ежемесячно за предоставление услуг по физической охране.

Сотрудники спецслужбы задержали начальника департамента при получении взятки в размере девяносто шесть тысяч гривен.