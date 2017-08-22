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 На взятке в 96 тысяч задержан начальник Департамента полиции охраны генерал Будник, - Луценко. ФОТО

22 августа при получении взятки был задержан начальник Департамента полиции охраны Украины, генерал третьего ранга Будник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил: "Сотрудники ГПУ совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили на взятке начальника Департамента полиции охраны Украины, генерала третьего ранга Будника, который через посредника требовал кроме официальных платежей более 80 тыс гривен ежемесячно за предоставление услуг по физической охране.

Сотрудники спецслужбы задержали начальника департамента при получении взятки в размере девяносто шесть тысяч гривен.

Всего с июня текущего года злоумышленник успел получить более ста семидесяти тысяч гривен".

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На взятке в 96 тысяч задержан начальник Департамента полиции охраны генерал Будник, - Луценко 01

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Взятку в пакете с логотипом полиции принесли?
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Даст Бог, его будут охранять бесплатно и круглосуточно лет пять
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Практически все генералы (как паркетные генералы в Генштабе, так и ментовские генералы), являются коррупционерами и ворами. Школа Порошенко.
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Когда они уже ПОДАВЯТСЯ ? Этой "бедный" хенерал скопил "непосильным трудом" много бабла, но именно 96 тысяч ему не хватало.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке в 96 тысяч задержан начальник Департамента полиции охраны генерал Будник, - Луценко. ФОТО
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