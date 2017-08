 "Эксперт" по ракетам КНДР Эллеман принимал участие во встрече с начальником ГРУ Генштаба РФ, - Геращенко. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поручил МИД инициировать рассмотрение на Совбезе ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе КНДР

Как передает Цензор.НЕТ , об этом написал на странице в Facebook советник главы МВД, нардеп (НФ) Антон Геращенко."История одной провокации. Когда влиятельная газета "New York Times" неделю назад опубликовала мнение "эксперта" Майкл Эллемана, о том, что якобы Украина причастна к поставкам ракетных технологий в Северную Корею, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Недруги Украины во главе с Юлией Тимошенко принялись посыпать голову пеплом и злорадствовать: мол, теперь-то уж Запад точно откажется от поддержки Украины. При этом все думающие люди понимали, что это заявления так называемого "эксперта" - абсолютная чушь. Государство Украина выполняет взятые на себя международные обязательства и строго соблюдает режим санкций, введённый Советом Безопасности ООН против Северной Кореи", - написал он."Волна общественного возмущения была так велика, что газета "New York Times" фактически отказалась от этой публикации, указав на то, что это частное мнение самого "эксперта". А на следующий день и сам "эксперт" отказался от своего мнения, заявив в Twitter, что он не располагает никакими фактами причастности Украины к поставкам ракетных технологий в Северную Корею. История окончилась плачевно для тех, кто ожидал получить от неё политические дивиденды, как в Украине, так и в РФ", - отметил Геращенко."Но остаётся вопрос - что же заставило американского "эксперта" сделать такое провокационное заявление? Ответ прост - "скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу тебе, кто ты". На фото, которое я сейчас публикую, скандальный американский "эксперт" запечатлен на встрече с участием Начальника Главного разведывательного управления Генерального Штаба Российской Федерации Иваном Сергуном. Судя по всему мотивация "эксперта" была простой - желание быть полезным своим русским друзьям. Возможно, не бесплатно", - подчеркнул нардеп."Думаю, что американским ФБР, ЦРУ и АНБ, стоит поставить господина Эллемана на контроль и проверить его банковские счета. Не исключаю, что господин Майкл Эллеман, мог получать деньги от русских по такой же схеме, как и уволенный с позором советник Трампа по Национальной безопасности Майкл Флинн - за чтение лекций на мероприятиях рупора российской пропаганды "Russia Today", и ассистента ФСБ по контролю за умами россиян в Интернете "Лаборатории Касперского".Такая вот история ещё одной неудачной российской провокации против нашей страны", - констатировал Геращенко."Да, чуть не забыл. Партия "Батькивщина" позднее заявила, что ее сайт был взломан и предательское провокационное заявление есть дело рук неизвестных злоумышленников. Только вот беда, никаких заявлений ни в "Киберполицию", ни в СБУ по данному факту подано не было. Чему верить, а чему не верить из заявлений на сайте "Батькившины" даже и не знаю. Вам решать. Но случайности - не случайны", - резюмировал нардеп.Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250. Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.