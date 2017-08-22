EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  1003  14
Все про:КНДР (297) ракеты (581) Геращенко_Антон (948)

 "Эксперт" по ракетам КНДР Эллеман принимал участие во встрече с начальником ГРУ Генштаба РФ, - Геращенко. ФОТО

Так называемый эксперт, сообщивший американскому изданию New York Times о причастности Украины к поставкам двигателей для ракет КНДР, ранее принимал участие во встрече с начальником Главного разведывательного управления Генерального Штаба Российской Федерации Иваном Сергуном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook советник главы МВД, нардеп (НФ) Антон Геращенко.

Также читайте: Статья в The New York Times - элемент информационного прикрытия возможного участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ, - Турчинов

"История одной провокации. Когда влиятельная газета "New York Times" неделю назад опубликовала мнение "эксперта" Майкл Эллемана, о том, что якобы Украина причастна к поставкам ракетных технологий в Северную Корею, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Недруги Украины во главе с Юлией Тимошенко принялись посыпать голову пеплом и злорадствовать: мол, теперь-то уж Запад точно откажется от поддержки Украины. При этом все думающие люди понимали, что это заявления так называемого "эксперта" - абсолютная чушь. Государство Украина выполняет взятые на себя международные обязательства и строго соблюдает режим санкций, введённый Советом Безопасности ООН против Северной Кореи", - написал он.

"Волна общественного возмущения была так велика, что газета "New York Times" фактически отказалась от этой публикации, указав на то, что это частное мнение самого "эксперта". А на следующий день и сам "эксперт" отказался от своего мнения, заявив в Twitter, что он не располагает никакими фактами причастности Украины к поставкам ракетных технологий в Северную Корею. История окончилась плачевно для тех, кто ожидал получить от неё политические дивиденды, как в Украине, так и в РФ", - отметил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поручил МИД инициировать рассмотрение на Совбезе ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе КНДР

"Но остаётся вопрос - что же заставило американского "эксперта" сделать такое провокационное заявление? Ответ прост - "скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу тебе, кто ты". На фото, которое я сейчас публикую, скандальный американский "эксперт" запечатлен на встрече с участием Начальника Главного разведывательного управления Генерального Штаба Российской Федерации Иваном Сергуном. Судя по всему мотивация "эксперта" была простой - желание быть полезным своим русским друзьям. Возможно, не бесплатно", - подчеркнул нардеп.


Эксперт по ракетам КНДР Эллеман принимал участие во встрече с начальником ГРУ Генштаба РФ, - Геращенко 01

"Думаю, что американским ФБР, ЦРУ и АНБ, стоит поставить господина Эллемана на контроль и проверить его банковские счета. Не исключаю, что господин Майкл Эллеман, мог получать деньги от русских по такой же схеме, как и уволенный с позором советник Трампа по Национальной безопасности Майкл Флинн - за чтение лекций на мероприятиях рупора российской пропаганды "Russia Today", и ассистента ФСБ по контролю за умами россиян в Интернете "Лаборатории Касперского".Такая вот история ещё одной неудачной российской провокации против нашей страны", - констатировал Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мировое сообщество должно совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за разработку ракетной программы КНДР, - Климкин

"Да, чуть не забыл. Партия "Батькивщина" позднее заявила, что ее сайт был взломан и предательское провокационное заявление есть дело рук неизвестных злоумышленников. Только вот беда, никаких заявлений ни в "Киберполицию", ни в СБУ по данному факту подано не было. Чему верить, а чему не верить из заявлений на сайте "Батькившины" даже и не знаю. Вам решать. Но случайности - не случайны", - резюмировал нардеп.

Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.

Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.

В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXczVRekV3V1VSUmMwNUhTakJNV0ZGMlpFTTJNRXcxWmpCS1JGRjJaRWRETUV3M1VYWlRPSFl3V1VSUmMwNUROakJNV0ZKbmRFZE1aazVEWVRCS00xRnNUa05u
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да был бы он там - молчала бы! А так - одна хитрость и изворотливость. Да, и жадность! того - не отнимешь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
a у експерда есть собака собака....
т. е две собаки и обе собаки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЇЇ на фото просто не видно, десь в кутку посадили .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну зачем опять это мусолить? У власти есть шанс обратить это в свою пользу. Настоять на создании международной следственной комиссии и подтвердить участие рашки. Вам в руки дается такой шанс доказательства для Гааги, а вы болтологией занимаетесь. Працюйте, курви!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, вообще-то - власть как-то шевелится, если быть справедливым!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эти курвы только бырыжить за счет страны профессионально умеют а в остальном прекрасная маркиза...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Господи)))Да смилостивись ты уже над бабой Жулей!!!)))
По ее декларации...так я по сравнению с ней ОЛИГАРХ!!!)))
У нее же ничего нет))))Ну прям голый и босый БОМЖ!!!))))))))
Все в аренде....дом...машина....и даже муж))))))
Ну юродивая тебе и все!!!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Эксперт" по ракетам КНДР Эллеман принимал участие во встрече с начальником ГРУ Генштаба РФ, - Геращенко. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти