EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  2019  10
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6015) Нацполиция (8474) пьянство (812) жертва (233)

 Капитан полиции Ковальский погиб из-за ДТП в Запорожской области. ФОТОрепортаж

В Запорожской области столкнулись два автомобиля. В результате погиб капитан полиции Игорь Ковальский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, около 1:30 на автодороге Запорожье - Орехов водитель Ford 1985 года рождения, житель Ореховского района, в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ-21063 под управлением 32-летнего полицейского.

Временно исполняющий обязанности начальника следственного отделения Ореховского отделения полиции капитан Игорь Ковальский погиб на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся.

В настоящее время подозреваемый задержан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель спровоцировал на Киевщине ДТП, в котором погибла 3-летняя девочка. ФОТОрепортаж

Капитан полиции Ковальский погиб из-за ДТП в Запорожской области 01Капитан полиции Ковальский погиб из-за ДТП в Запорожской области 02Капитан полиции Ковальский погиб из-за ДТП в Запорожской области 03

(Фото полиции Запорожской области)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну и харя!!! Ясно что с таким лицом человек пьет только сельтерскую!
 показать весь комментарий
Ответить
 
свою покажи, может твоя не лучше а ты тут петухаришься
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да он не покажет.это вафел кацапский под прокси.срать сюда прискакал,сын коровы.в спаме теперь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
П'яним було чмо на фордові, а не поліцейський. Читай перш ніж какати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так кто 1985 года рождения Форд или водитель?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
немного по-дебильному написано, это точно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ковальський-прізвище типового полісмена в американській літературі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
небесного нет скорее всего а вот земные царства были и есть, в общем не повезло ему
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияКапитан полиции Ковальский погиб из-за ДТП в Запорожской области. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти