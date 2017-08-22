 Капитан полиции Ковальский погиб из-за ДТП в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, около 1:30 на автодороге Запорожье - Орехов водитель Ford 1985 года рождения, житель Ореховского района, в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ-21063 под управлением 32-летнего полицейского.
Временно исполняющий обязанности начальника следственного отделения Ореховского отделения полиции капитан Игорь Ковальский погиб на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся.
В настоящее время подозреваемый задержан.
(Фото полиции Запорожской области)
2019 10
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