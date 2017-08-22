 Налоговики Херсонщины раскрыли схему незаконного оформления работников и уклонения от уплаты налогов - изъято 247 трудовых книжек и $ 24,3 тыс. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212-1 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые создали и использовали реквизиты трех предприятий, одно из которых является нерезидентом и зарегистрировано на Сейшельских островах. Компании реального сектора экономики, в первую очередь имеющие крупные рабочие коллективы, оформляли с их помощью своих работников как часть наемной рабочей силы указанного зарубежного предприятия. За свои услуги злоумышленники получали ежемесячное вознаграждение в размере 8-10% от общего фонда оплаты труда или 450 гривен за каждого человека.
Более 100 предприятий, оформивших работников таким образом, уклонились от уплаты единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и военного сбора на сумму более 10 миллионов гривен. Всего незаконно было оформлено более тысячи работников.
В результате проведенных трех обысков было обнаружено и изъято 24,3 тысячи долларов США наличными, печати компаний - нерезидентов, первичная бухгалтерская документация, 247 трудовых книжек граждан Украины, компьютерная техника и черновые записи, которые свидетельствуют о незаконной деятельности.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".
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Во-первых, ЕСВ не является налогом.
Во-вторых, чтобы говорить о недоплате как минзара, так и связанных с выплатой з/п платежей, надо устанавливать обстоятельства выполнения работниками нормы труда. Подняв минзар до 3200 грн, государство сделало этот индикатив зависимым от реальных результатов труда работникаю Скажет директор, что Иванов на 10% выполнил месячную норму труда, то и получит тогда Иванов 10% от своей з/п, даже если эти 10% меньше минзара.
Источник: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1774-19
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Счет мачта 0:0!
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этих ПИДАРОВ УМНЫХ.
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уже перед этим дежурили.
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На гром не похоже - вроде как где-то далеко что-то взрывалось...
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