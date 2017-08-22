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Все про:Херсонщина (756) ГФС (3161)

 Налоговики Херсонщины раскрыли схему незаконного оформления работников и уклонения от уплаты налогов - изъято 247 трудовых книжек и $ 24,3 тыс. ФОТОрепортаж

В Херсонской области сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по незаконному оформлению работников на предприятия и уклонению от уплаты единого социального взноса и других обязательных платежей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212-1 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые создали и использовали реквизиты трех предприятий, одно из которых является нерезидентом и зарегистрировано на Сейшельских островах. Компании реального сектора экономики, в первую очередь имеющие крупные рабочие коллективы, оформляли с их помощью своих работников как часть наемной рабочей силы указанного зарубежного предприятия. За свои услуги злоумышленники получали ежемесячное вознаграждение в размере 8-10% от общего фонда оплаты труда или 450 гривен за каждого человека.

Более 100 предприятий, оформивших работников таким образом, уклонились от уплаты единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и военного сбора на сумму более 10 миллионов гривен. Всего незаконно было оформлено более тысячи работников.

В результате проведенных трех обысков было обнаружено и изъято 24,3 тысячи долларов США наличными, печати компаний - нерезидентов, первичная бухгалтерская документация, 247 трудовых книжек граждан Украины, компьютерная техника и черновые записи, которые свидетельствуют о незаконной деятельности.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".

Налоговики Херсонщины раскрыли схему незаконного оформления работников и уклонения от уплаты налогов - изъято 247 трудовых книжек и $ 24,3 тыс 01

Налоговики Херсонщины раскрыли схему незаконного оформления работников и уклонения от уплаты налогов - изъято 247 трудовых книжек и $ 24,3 тыс 02

Налоговики Херсонщины раскрыли схему незаконного оформления работников и уклонения от уплаты налогов - изъято 247 трудовых книжек и $ 24,3 тыс 03

Налоговики Херсонщины раскрыли схему незаконного оформления работников и уклонения от уплаты налогов - изъято 247 трудовых книжек и $ 24,3 тыс 04

Налоговики Херсонщины раскрыли схему незаконного оформления работников и уклонения от уплаты налогов - изъято 247 трудовых книжек и $ 24,3 тыс 05

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...угодили мытари шоколадным.Хорошо прогнулись.А счетчик щелкает себе ...да щелк и щелк ....в конце пути прийдется ращитаться. В.Высоцкий.
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А нахрена трудовые книжки изымать? Какое они отношение имеют к налогам?

Во-первых, ЕСВ не является налогом.

Во-вторых, чтобы говорить о недоплате как минзара, так и связанных с выплатой з/п платежей, надо устанавливать обстоятельства выполнения работниками нормы труда. Подняв минзар до 3200 грн, государство сделало этот индикатив зависимым от реальных результатов труда работникаю Скажет директор, что Иванов на 10% выполнил месячную норму труда, то и получит тогда Иванов 10% от своей з/п, даже если эти 10% меньше минзара.

Источник: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1774-19
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Что изьяли 247 трудовых книжек это хорошо. Теперь на 247 пенсионеров меньше будет. А что тех что эти книжки химичили не посадили это плохо.
Счет мачта 0:0!
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А потім оці всі "трудяги" хитро-пороблені будуть волати про : "Де наша пенсія, чому не виплачують, я все життя працював!!!" І шо головне, багато хто буде їм співчувати та проклинати законодавство і тих, хто його придумав.
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А если это условие работодателя? Человеку надо детей кормить-одевать-учить. Да и самому жить. Жить? Существовать.
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Бывают такие ситуации. Сам был в такой. 2 года без трудовой работал. Но у меня и без них стажа хватало с лихвой. Здесь уже надо избирать по ситуации и не слушать
этих ПИДАРОВ УМНЫХ.
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ну главное вас волнует, что только "трудяги" виноваты в данном случае, "работодатели" не при чём значит
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я тоже не уверен, - сарказм, понимаете ли - как есть.
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Не слышал! Если бы было , включи 112 и ньюс гомно-ван и там ихние кореспонденты
уже перед этим дежурили.
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На Голосеевском раз 5-6 глухо гупнуло - стекла на балконе дрогнули.
На гром не похоже - вроде как где-то далеко что-то взрывалось...
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Вообще то данное действие фирмы на которую наехали мусора называется Аутстаффингом.Это совершенно законно.Как в Украине так и во всем цивилизованном мире.А мусора прицепились к налу,который отжали.Так что у правоохранителей никаких перспектив.Фирма в суде все отобъет даже не проплачивая судье
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики Херсонщины раскрыли схему незаконного оформления работников и уклонения от уплаты налогов - изъято 247 трудовых книжек и $ 24,3 тыс. ФОТОрепортаж
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