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 Вчера погиб командир БМП Денис Глова в результате вражеского минометного обстрела в зоне АТО. ФОТО

Уроженец Фастова во время минометного обстрела наших позиций врагом получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 72-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

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"Вчера погиб наш побратим, командир боевой машины пехоты Денис Игоревич Глова. Во время минометного обстрела наших позиций врагом он получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

"Денис родился 22 июля 1989 в г. Фастов Киевской области. Отслужил по мобилизации, и в конце марта 2017 года вернулся в бригаду на контракт: не мог оставить на произвол судьбы своих собратьев! Всегда был там, где опасно; всегда готов прийти товарищам на помощь. О месте и дате похорон сообщим позже. У Дениса осталась одинокой мама", - сообщили в пресс-службе бригады.

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Вчера погиб командир БМП Денис Глова в результате вражеского минометного обстрела в зоне АТО 01

Вчера погиб командир БМП Денис Глова в результате вражеского минометного обстрела в зоне АТО 02
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВчера погиб командир БМП Денис Глова в результате вражеского минометного обстрела в зоне АТО. ФОТО
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