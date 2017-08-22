 Установленные Россией ограничения для судов из-за Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.Высота арки, по российскому проекту, будет иметь ограничения в 33 метра над уровнем моря. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива было разрешено судам длиной до 200 метров, то теперь Россия заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров.Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не соответствуют по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение прошлого года, что составляет 23 процента от общего количества. Именно на эти суда приходится 43 процента грузопереработки порта.Установлены ограничения приведут к тому, что к Мариупольскому морского порту смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тысяч тонн). Это, в свою очередь, будет влиять на конкурентоспособность порта, поскольку такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей. На другие континенты - в Азию, Африку и в американские страны перевозка осуществляется судами океанских классов. Поскольку больше по размеру судно позволяет уменьшить стоимость морской перевозки в расчете на одну тонну груза, сказано в сообщении.

Согласно статьи 44 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, "государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого прекращения транзитного прохода".