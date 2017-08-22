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 Политика Украины
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 Установленные Россией ограничения для судов из-за Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

Из-за строительства арки Керченского моста Россия устанавливает ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, что противоречит Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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Высота арки, по российскому проекту, будет иметь ограничения в 33 метра над уровнем моря. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива было разрешено судам длиной до 200 метров, то теперь Россия заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров.

Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не соответствуют по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение прошлого года, что составляет 23 процента от общего количества. Именно на эти суда приходится 43 процента грузопереработки порта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный арбитражный суд рассмотрит жалобу Украины о компенсации Россией убытков от Керченского моста, - Омелян

Установлены ограничения приведут к тому, что к Мариупольскому морского порту смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тысяч тонн). Это, в свою очередь, будет влиять на конкурентоспособность порта, поскольку такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей. На другие континенты - в Азию, Африку и в американские страны перевозка осуществляется судами океанских классов. Поскольку больше по размеру судно позволяет уменьшить стоимость морской перевозки в расчете на одну тонну груза, сказано в сообщении.

Установленные Россией ограничения для судов из-за Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву, - МинВОТ 01



Согласно статьи 44 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, "государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого прекращения транзитного прохода".
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Кто вообще читает эти конвенции. Вон амеры не читают. Вторая авария с военным кораблем в этом году.
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лучше поведай кремлевская тварь еще не окочурилась?
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Украине следует будет подумать ,как убрать ограничительную арку
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У этих дикарей одно право - сильного ( как в джунглях). Вот и творят где-попало, что попало, пока не попало. А как встретят более сильного соперника, хвосты подожмут и скулить начнут
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Ну и что? Уже два года все известно про мост и пролет....
Педерация плевала на все и никто и ничего ей не сделает.
КоФылек, коФылек.. нет у Вас методов против Кости Сапрыкина ..

* вот только пустить под мостом баржу груженую динамитом.....
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Приведите хоть один факт, что во власти в нарассее есть хоть один не подонок.
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Скажите,а это точно президент ядерной державы,а не пациент психиатрической клиники на прогулке?!
Установленные Россией ограничения для судов из-за Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 9746

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Все смеются над Путиным, который тут корчит рожу, и не видят Медведева, который ничего не корчит, но на лице его крупно написано «ЗАПОЙ»
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Так это еще 3 года назад говорили.. где подачи заявлений в международные суды, не говоря уже о решениях по этому делу?
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ради партньоров потерпим. государство не обеднеет (с). а канхфеты можно и по-суху возить.
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ООН . Весь мир равнодушно наблюдает , что есть путло . А тут какая-то керченская протока ... Историю надо изучать . Мир и технологии меняются , а в политике ничего не меняется .
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По морскому праву, если украинский корабль или любой корабль , идущий в наш порт, чиркнет верхней частью хотя бы и флагштоком по мосту, кацапы обязаны его разобрать. И вообще, что это за позиция мокриц? Кацапы положили мост на украинскую суверенную территорию и в украинских территориальных водах. К чему эти жалобы?
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Так это же хитрый приемчик. Любому мацквареченскому придурку понятно, что ограничение Мариуполя, ключевого зернового порта, тут де делает выигрыш Новороссийску -ключевому зерновому порту России.
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Ну если идет война с РФ то довольно странно звучат такие ноты протеста, а на Гитлера тоже подавали протесты за то что он топит корабли? Хорошо что еще Керченский пролив не перекрыли.
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А если случайно его взорвать если вдруг случайно склепают лет через 100.
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для хуйла и его ватных дегенератов проще и дешевле вместо моста сразу дамбу насыпать. И дорога в оккупированный Крым и никаких претензий по судоходству. А природа? Да срать ватаны на природу хотели. Им что Азов, что Арал, что Байкал, что Волга - на словах одно, а на деле - после нас хоть потоп
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Мг.. І скільки км. цього моста-примари побудували？
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУстановленные Россией ограничения для судов из-за Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА
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