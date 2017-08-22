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Все про:дороги (1786) Жебривский (587) ремонт (825) Харьковщина (1294) Донецкая область (4613)

 Международную трассу М-03 отремонтируют в Донецкой и Харьковской областях, - Жебривский. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко дал старт ремонту дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

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По словам губернатора, работы будут проведены в том числе в Харьковской и Донецкой областях. На это из государственного бюджета будет выделено 200 млн грн: 86,9 млн получит Донецкая область, 113,1 млн - Харьковская.

"В Донецкой области капитально отремонтируем участок дороги, которая соединит Славянск и Изюм. Президент поставил задачу завершить работы до 20 октября и обещал приехать на открытие. Убежден, что с этой задачей мы справимся. Уже провели тендер - дорогу будет строить фирма из Донецкой области - Славдорстрой, которая хорошо себя зарекомендовала на ряде областных объектов, и надеемся, что и эту дорогу после их ремонта нам не стыдно будет показать Президенту", - написал Жебривский.

Международную трассу М-03 отремонтируют в Донецкой и Харьковской областях, - Жебривский 01

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Международную трассу М-03 отремонтируют в Донецкой и Харьковской областях, - Жебривский 02
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Так кто у нас главный по пиару на дорогах - Петя или Грося?
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Дурдом на выезде.
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Та да- вже влітку гроші дадуть на будівництво.
А от спічрайтеру за це- "двійка". Та й Порошенко, бо дурню сказав- взимку лише асфальт не кладуть, а от дороги будують.
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Саша, у нас ремонтируют а не строят - для начала.
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Капітальний ремонт теж взимку можна робити- приклад дорога Київ- Обухів.
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да надоели уже эти манипуляции, ремонтируют а не строят (ещё раз повторяю)
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То до більш раннього відкриття фінансування РЕМОНТУ доріг претензій немає?
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и надеемся, что и эту дорогу после их ремонта нам не стыдно будет показать Президенту", - написал Жебривский.
ссср у Жебривского в голове полный.
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А вы кто такие? Сказано же - Президенту. Что не понятно?
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Зачем? Главное - президенту показать, а уж потом катайтесь сколько душе угодно.
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Если президенту будет стыдно, он не приедет ленточку резать.
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Ему не бывает стыдно, так что тут без проблем.)))))
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Не будет . Кормить надо "кормильцев" . Религия у нас такая .
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А когда нибудь люди заселят Марс, и не факт что это не произойдет раньше
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не ну а как? Дорогу отремонтировать, это тебе не какой то там Марс заселить!
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І що спільного? По Марсу рашка попереду всієї планети- то й нехай.
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Та да- Рогозіна з батутом, в танку і польотами на Марс!
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Ось і спільне. Кацапи так на Марс летять, як наші дороги будують...
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Ну у нас Македонцы построили перед Евро, то еще куда ни шло, а как с тарссы свернешь, то либо селяни сами, за свой счет, либо никто!
https://www.5.ua/suspilstvo/dorohy-vlasnoruch-seliany-zakarpattia-zbuduvaly-sobi-dorohu-udvadtsiatero-deshevshe-za-ukravtodor-142483.html
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Кацапи вже Марс на православні приходи МП поділили .
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Лучше на Венере. Там для Максельського патриархата самые подходящие условия..
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"...По Марсу рашка попереду всієї планети..." - не кажи "гоп", ще не перестрибнули! Згадай епопею з Місяцем. Вже навіть пісні співали, що "на Луне первим будєт наш Ваня" та "на пильних тропінках дальокіх планет останутся наши слєди..." Вкотре згадую старий "націоналістичний" анекдот:
- Куме, чув? Кацапи у космос полетіли!
- Ти шо! Та невже, Богу дякувати, усі?!!
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А Порошенко уже открывать приехал! А они только планируют.
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Що ж це робиться, люди добрі- усе ремонтують та ремонтують...
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Що ж це робиться, люди добрі- ти все пишеш і пишеш, без перерви, без відпочинку...)))))
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Это таки да! Надо просить человека остановится, а то сгорит на "работе".
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Судьба такая...)))) За Родину же сгорит. Значит так надо.))))
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Заважаю "зраду" шукати? Ну вибач- я мовчати не збираюся.
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Это шедевр!!! Крещатик - Ну вибач- я мовчати не збираюся. А ты пробовал? Хотя бы 5 мин?






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Як тільки "зрадофіли" припинять свій флуд на Цензорі-- відразу замовчу.
От би ще припинили ресурс дурними малюнками перевантажувати...
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Ті, яким все не так. А як саме треба, аби було так, вони не знають.
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Ти не переймайся- воно тобі не треба. В тебе і так гарно виходить.
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Получается, что все критики Порошенко - зрадофилы? А я думала, что украинцы, со своей точкой зрения, со своим мнением. И для любой страны это плюс, когда не стадо, а думающие. Оказалось, я ошибалась... Опять в ссср?
Международную трассу М-03 отремонтируют в Донецкой и Харьковской областях, - Жебривский - Цензор.НЕТ 5899
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Днепра опять нет в планах ? Мы держимся , наши железные лошади хромают .
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Это еще одно маленькое доказательство того, что для бырыг войны нет. Во время войны строят рокады, а не ремонтируют трассы по вектору столица - кацапская граница. Это есть минимум вредительство, а скорее сговор с агрессором
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Продолжается капитальный ремонт трассы Харьков-Довжанский. Дорога не супер-пупер, как Харьковская объездная, чувствувуются иногда огрехи, но 5 лет гарантии "Автомагистраль" (подрядчик) дала.
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троллота и и всякие помоловы - дорога есть - есть ,мосты есть - есть - и так происходит по всей Украине - но для вас это конечно фигня - купите себе очки в конце концов - ну если со зрением проблемы))
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Дійсно! Україну потрібно любити! Процес іде, Україна переможе! Ви, як ті собаки, але коня історії вам не зупинити!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМеждународную трассу М-03 отремонтируют в Донецкой и Харьковской областях, - Жебривский. ФОТО
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