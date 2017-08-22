 Международную трассу М-03 отремонтируют в Донецкой и Харьковской областях, - Жебривский. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
По словам губернатора, работы будут проведены в том числе в Харьковской и Донецкой областях. На это из государственного бюджета будет выделено 200 млн грн: 86,9 млн получит Донецкая область, 113,1 млн - Харьковская.
"В Донецкой области капитально отремонтируем участок дороги, которая соединит Славянск и Изюм. Президент поставил задачу завершить работы до 20 октября и обещал приехать на открытие. Убежден, что с этой задачей мы справимся. Уже провели тендер - дорогу будет строить фирма из Донецкой области - Славдорстрой, которая хорошо себя зарекомендовала на ряде областных объектов, и надеемся, что и эту дорогу после их ремонта нам не стыдно будет показать Президенту", - написал Жебривский.
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Двое гражданских подорвались на взрывном устройстве в серой зоне вблизи Березового, - Жебривский(0)
Террористы обстреляли из вооружения БМП штаб раздачи гуманитарной помощи в Зайцево, - Жебривский(16)
Путин будет лезть в Украину до тех пор, пока не получит по зубам, - Жебривский(87)
К 24 августа населенные пункты на контролируемой Украиной территории Донетчины станут энергонезависимыми от ОРДО, - Жебривский(40)
Генпрокурорская четверка, или Кто же станет новым генпрокурором(0)
30% жителей Донецкой области - сторонники вступления Украины в НАТО, 32% - в ЕС, - Жебривский(41)
"86 детей из прифронтовой зоны отправили на отдых в Хорватию", - Жебривский. ВИДЕО(34)
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А от спічрайтеру за це- "двійка". Та й Порошенко, бо дурню сказав- взимку лише асфальт не кладуть, а от дороги будують.
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ссср у Жебривского в голове полный.
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https://www.5.ua/suspilstvo/dorohy-vlasnoruch-seliany-zakarpattia-zbuduvaly-sobi-dorohu-udvadtsiatero-deshevshe-za-ukravtodor-142483.html
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- Куме, чув? Кацапи у космос полетіли!
- Ти шо! Та невже, Богу дякувати, усі?!!
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От би ще припинили ресурс дурними малюнками перевантажувати...
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