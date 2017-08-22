 Председатель сельсовета и частный землеустроитель задержаны на взятке 250 тысяч в Киевской области, - прокуратура. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в п

В сообщении отмечается: "Чиновник, действуя совместно с частным землеустроителем, требовал от гражданина 250 тыс. гривен за изготовление технической документации и принятия решения сессией сельского совета об изменении целевого назначения земельных участков площадью почти 2,8 га.

Злоумышленники задержаны во время получения ими второй части неправомерной выгоды в размере 7500 долларов США, что эквивалентно 190 тысячам гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.