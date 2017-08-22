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Все про:взятка (4400) земля (1554) Киевская область (1682) сельсовет (58)

 Председатель сельсовета и частный землеустроитель задержаны на взятке 250 тысяч в Киевской области, - прокуратура. ФОТО

Киевской местной прокуратурой №5 совместно с ГВ БКОП Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области 22 августа задержаны на получении неправомерной выгоды председатель одного из сельсоветов в Киевской области и посредник.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-служба прокуратуры города Киева.

В сообщении отмечается: "Чиновник, действуя совместно с частным землеустроителем, требовал от гражданина 250 тыс. гривен за изготовление технической документации и принятия решения сессией сельского совета об изменении целевого назначения земельных участков площадью почти 2,8 га.

Злоумышленники задержаны во время получения ими второй части неправомерной выгоды в размере 7500 долларов США, что эквивалентно 190 тысячам гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время по месту работы и жительства фигурантов уголовного производства продолжаются обыски".

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а говорят, что сельские головы в Украине бедствуют, И чуть ли не крапиву с огорода селян жрут и кашу с одуванчиков варят. НЕ-ВЕ-РЮ
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В селах Украины нет даже кандидатов на голов сельсоветов, неговоря уже о депутатах, зато в Киевской области кандидаты на голов сельсоветов устраивают такие предвыборные кампанию, что некие кандидаты в президенты не могут похвастатся.

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вот такая новая власть, такие казнокрады и взяточники никакой революции не по зубам. И не надо говорить, что прокуратура стала кого-то ловить и так далее. Бороться с последствиями - это неэффективно, а с причинами никто бороться не будет.!
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мало того, основная борьба идет против "посредников", но никак не против "заказчиков" и вообще направлена против бытовой корупции, которую можно побороть поднятием уровня жизни людей в стране.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПредседатель сельсовета и частный землеустроитель задержаны на взятке 250 тысяч в Киевской области, - прокуратура. ФОТО
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