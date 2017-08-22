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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Житомирщина (669) заповедник (104) пожар (3497)

 Пожар в природном заповеднике на Житомирщине потушен: привлекался вертолет Ми-8. ФОТОрепортаж

С помощью вертолета с воздуха сбросли 10 тонн воды.

По состоянию на 14:00 22 августа пожар на территории "Полесского природного заповедника" в Житомирской области ликвидировали, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабные лесные пожары на Житомирщине, Луганщине и Днепропетровщине на общей площади 340 га локализовали, - ГСЧС

"Открытого горения не наблюдается, проводится проливка отдельных очагов тления (пеньков, валяжника, кустарников)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для тушения привлекали 223 пожарных и 41 единицу техники.

Вертолетом Ми-8 ГосЧС Украины на место пожара было сброшено 10 тонн воды.

Пожар в природном заповеднике на Житомирщине потушен: привлекался вертолет Ми-8 01

Пожар в природном заповеднике на Житомирщине потушен: привлекался вертолет Ми-8 02

Пожар в природном заповеднике на Житомирщине потушен: привлекался вертолет Ми-8 03

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Да, реально пожарный вертолёт это понты.. За три дня десять тон. Люоая водовозка бльше за раз довезёт. А в лесах у нас просеки везде.
Вертолёт это понты просто. Бензина больше потратил...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПожар в природном заповеднике на Житомирщине потушен: привлекался вертолет Ми-8. ФОТОрепортаж
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