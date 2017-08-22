 Пожар в природном заповеднике на Житомирщине потушен: привлекался вертолет Ми-8. ФОТОрепортаж

По состоянию на 14:00 22 августа пожар на территории "Полесского природного заповедника" в Житомирской области ликвидировали, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Открытого горения не наблюдается, проводится проливка отдельных очагов тления (пеньков, валяжника, кустарников)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для тушения привлекали 223 пожарных и 41 единицу техники.
Вертолетом Ми-8 ГосЧС Украины на место пожара было сброшено 10 тонн воды.
721 3
"Стреляют осветительными минами, чтобы горел сухостой. Много улетело в село. Загорелось три дома", - российские террористы поджигают населенные пункты на Донбассе. ВИДЕО(18)
После пожара Ростове-на-Дону: за помощью обратились 470 человек(71)
Масштабные лесные пожары на Житомирщине, Луганщине и Днепропетровщине на общей площади 340 га локализовали, - ГСЧС(6)
4 машины горели ночью в столице. ФОТО(35)
Как по-настоящему живут люди в РФ. ВИДЕО(0)
Площадь возгорания на Житомирщине увеличилась вдвое: на 120 гектарах продолжают тушить огонь(5)
При пожаре на Херсонщине погибли три человека, среди них двое детей(2)
Ответить
Ответить
Вертолёт это понты просто. Бензина больше потратил...
Ответить