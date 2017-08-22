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 Каннабис, ЛСД, кокаин: полицейские изъяли у киевлянина наркотики на 3 млн грн, а также оружие и боеприпасы. ФОТОрепортаж

Во время проведения санкционированного обыска у киевлянина изъяли около одного килограмма каннабиса, 1000 марок ЛСД, 250 граммов кокаина, оружие и боеприпасы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

Сообщается, что работники полиции получили оперативную информацию о том, что 27-летний киевлянин занимается продажей наркотических средств. Следователи Подольского управления полиции вместе с сотрудниками управления противодействия наркопреступности Киева провели мероприятия и договорились с мужчиной о покупке наркотиков. Во время встречи киевлянин занервничал и попытался скрыться, но правоохранители не предоставили ему такой возможности.

Каннабис, ЛСД, кокаин: полицейские изъяли у киевлянина наркотики на 3 млн грн, а также оружие и боеприпасы 01

При поверхностном осмотре у него изъяли два пакетика с белым порошкообразным веществом. Как пояснил сам задержанный, это - кокаин.

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Каннабис, ЛСД, кокаин: полицейские изъяли у киевлянина наркотики на 3 млн грн, а также оружие и боеприпасы 02

"В доме киевлянина при санкционированном обыске правоохранители нашли около одного килограмма каннабиса, 1000 марок ЛСД, 250 граммов кокаина, гранату РГД, запал, магазин с патронами к автомату, пистолет "SCHMEISER"с патронами, снаряженными резиновыми пулями, разрешение на который закончился в 2015 году, и патроны различных калибров. Мужчину доставили в управление полиции, изъятое направили на экспертизу. Стоимость изъятых наркотиков по розничным ценам черного рынка составляет около трех миллионов гривен", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Каннабис, ЛСД, кокаин: полицейские изъяли у киевлянина наркотики на 3 млн грн, а также оружие и боеприпасы 03

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство.

Каннабис, ЛСД, кокаин: полицейские изъяли у киевлянина наркотики на 3 млн грн, а также оружие и боеприпасы 04

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Готовятся материалы объявления о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Каннабис, ЛСД, кокаин: полицейские изъяли у киевлянина наркотики на 3 млн грн, а также оружие и боеприпасы 05

Каннабис, ЛСД, кокаин: полицейские изъяли у киевлянина наркотики на 3 млн грн, а также оружие и боеприпасы 06

Каннабис, ЛСД, кокаин: полицейские изъяли у киевлянина наркотики на 3 млн грн, а также оружие и боеприпасы 07
Фото: пресс-служба ГУ НП в г.Киеве
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКаннабис, ЛСД, кокаин: полицейские изъяли у киевлянина наркотики на 3 млн грн, а также оружие и боеприпасы. ФОТОрепортаж
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