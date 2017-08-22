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 Политика Украины
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Все про:Интер (507) Нацполиция (8472) расследование (2301) СМИ (3343) ТВ (2048) терроризм (20523) финансирование (1270)

 Нацполиция расследует дело против "Интера" по подозрению в финансировании терроризма. ДОКУМЕНТ

Главное следственное управление Национальной полиции проводит досудебное расследование по делу телеканала "Интер", связанному с финансированием терроризма.

Об этом Национальная полиция сообщила в ответ на запрос "Апострофа", передает Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что следствие ведется уже два месяца. В Единый реестр досудебных расследований производство было внесено по признакам нарушения статей Криминального кодекса о подделке документов (ст. 358, ч.1) и финансировании терроризма (ст. 258-5, ч.3).

В июне 2017 года Генеральная прокуратура Украины определила подследственность криминального производства Главному следственному управлению Национальной полиции.

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Расследование в указанном производстве, которое поручено следователям управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции, ведется по факту возможного финансирования терроризма путем перечисления значительной суммы денежных средств в качестве оплаты за приобретение части акций ЧАО "Телеканал Интер" в пользу субъекта хозяйствования из Российской Федерации. Перечисление средств было осуществлено через одну из офшорных компаний, к деятельности которой могут быть причастны украинские чиновники.

Также в сообщении указано, что идет расследование и других эпизодов возможной противозаконной деятельности должностных лиц указанной медиагруппы.

Нацполиция расследует дело против Интера по подозрению в финансировании терроризма 01

Расследованием о возможном финансировании террористов Донбасса собственниками телеканала "Интер" занимается управление расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции. Руководит данным подразделением заместитель начальника ГСУ Дмитрий Бут. Эту информацию изданию подтвердили в МВД.

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Дмитрий Бут на сегодняшний день занимает должность заместителя начальника Главного следственного управления. В разговоре с журналистами он отказался комментировать дело "Интера", сославшись на тайну следствия.

Бут получил известность в 2014 году, когда руководил арестом главы "Нафтогаза Украины" Евгения Бакулина по подозрению в причастности к коррупционным схемам по продаже газа, которые нанесли государству ущерб в 1,4 млрд гривен. Бакулин смог выйти из СИЗО под залог в 10 млн гривен и был избран в парламент как мажоритарщик от "Оппозиционного блока". Однако следствие продолжилось и в июле 2017 года Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готовит представление о снятии с Бакулина депутатской неприкосновенности.

В марте 2015 года Бут руководил еще одним громким арестом - прямо на заседании Кабмина по подозрению в коррупции были арестованы глава ГСЧС Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий. Им инкриминировалась закупка для госструктур топлива по завышенным ценам, причем эти операции проводились через офшорные компании. В настоящее время суд над Бочковским и Стоецким продолжается.

Нацполиция расследует дело против Интера по подозрению в финансировании терроризма 02

Дмитрий Бут во время ареста руководства ГСЧС в Кабмине, 25 марта 2015 года.
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все выльется в преследование свободы слова и перешкоджання бизнесу...
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Судя по приведенным фактам оно так и есть. И почерк знакомый - высосать из пальца нелепое обвинение и кошмарить. Накопать что-то существенное им страшно
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Да, да - и обязательно добавь про геноцид рускАговорящего телеканала
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Мне всё равно на каком там говорят, т.к. телеканал - гавно
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переключал ночью каналы и наткнулся на интер...фильмы на украинском!!!!!!!!!! на интере!!!!!!!!ночью!!!!!!!!! это так пидарасы решили квоту по языку выполнять!!!!!!!
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Здаэться такими справами повинно опікуватись СБУ. Черговий піар сєпара атброськіна
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Планують відібрати телеканал чи може закрити...
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Интер был и ранее частью российского ОРТ. Сейчас его пытаются маскировать под украинский канал.
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І ще. З яких таких причин кацапська компанія глорія джинс транслює в Україні по всіх каналах рекламу кацапським ізиком?
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да закройте эту муть уже - реклама их прокацапных концертиков без повода так задолбала...даже когда повод есть они свои балаганы под кацапстан снимают
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Ничего не скажу про "Интер", но при наличии гибридных войн должна быть уголовная статья об информационной поддержке терроризма или что-то подобное.
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О, нагода знову виступити на захист Інтеру для Тимошенко.
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Почему до сих пор не закрыли этот прокацапленный гадюшник?! ЗнамО почему... Шо б бабло було з кого потроху сосать, мля...
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Ой, а у нас уже определились, с какими террористами АТО идёт? Или будет как с Матолой?
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пора давно назріла перевірити цей канал, там тільки за програму передач судити потрібно з їхніми славянськими базарами та фейковими пожежами, ще канал україна невміняємий, але ж його нізя, там перша леді передачу веде
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нужно зарывать этот канал за антигосударственную деятельность и это будет совсем не наступление на журналистику а информационная защита государства
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНацполиция расследует дело против "Интера" по подозрению в финансировании терроризма. ДОКУМЕНТ
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