 Контактная группа на заседании в Минске обсудит экологическую ситуацию на Донбассе, - Зубко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
"Экологическая ситуация на Донбассе, которая остается проблемной как на подконтрольной территории, так и на временно оккупированной. Функционирование объектов водо-, газо-, электроснабжения, а также железнодорожного транспорта в Донецкой и Луганской областях. Восстановление инфраструктуры населенных пунктов на линии соприкосновения. Эти главные вопросы сегодня прорабатывали на рабочем совещании со всеми профильными ведомствами и представителями Трехсторонней контактной группы. Эти вопросы будут обсуждаться на заседании контактной группы", - написал он.
По словам Зубко, среди важных задач - обеспечение жителей населенных пунктов на линии соприкосновения теплом в зимний период: "Будут предложены все возможные варианты. Спасибо представителям Трехсторонней контактной группы Леониду Кучме, Игорю Веремию за последовательное отстаивание позиций Украины в противостоянии российскому агрессору".
Фото: Зубко/Facebook
Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что на Донбассе есть риски радиационного загрязнения, однако они меньше, чем риски обезвоженности региона.
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