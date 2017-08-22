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 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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 Контактная группа на заседании в Минске обсудит экологическую ситуацию на Донбассе, - Зубко. ФОТО

Трехсторонняя контактная группа по вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины в рамках заседания обсудит экологическую ситуацию на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Экологическая ситуация на Донбассе, которая остается проблемной как на подконтрольной территории, так и на временно оккупированной. Функционирование объектов водо-, газо-, электроснабжения, а также железнодорожного транспорта в Донецкой и Луганской областях. Восстановление инфраструктуры населенных пунктов на линии соприкосновения. Эти главные вопросы сегодня прорабатывали на рабочем совещании со всеми профильными ведомствами и представителями Трехсторонней контактной группы. Эти вопросы будут обсуждаться на заседании контактной группы", - написал он.

Контактная группа на заседании в Минске обсудит экологическую ситуацию на Донбассе, - Зубко 01

По словам Зубко, среди важных задач - обеспечение жителей населенных пунктов на линии соприкосновения теплом в зимний период: "Будут предложены все возможные варианты. Спасибо представителям Трехсторонней контактной группы Леониду Кучме, Игорю Веремию за последовательное отстаивание позиций Украины в противостоянии российскому агрессору".

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Контактная группа на заседании в Минске обсудит экологическую ситуацию на Донбассе, - Зубко 02
Фото: Зубко/Facebook

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что на Донбассе есть риски радиационного загрязнения, однако они меньше, чем риски обезвоженности региона.



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