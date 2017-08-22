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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:контрафакт (275) налоговая милиция (1563) спирт (246) Укрспирт (120) ГФС (3159) Белан (107)

 Спецоперация на спиртзаводах: изъято продукции более чем на 360 млн грн, - Белан. ФОТОрепортаж

В ходе обысков на спиртзаводах, не входящих в состав ГП “Укрспирт”, сотрудники налоговой милиции обнаружили и изъяли 1416 тонн спиртосодержащей продукции стоимостью более 360 миллионов гривен, что является наиболее значительным результатом в рамках спецоперации по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. Всего в ходе данной операции уже изъято такой продукции на сумму свыше 540 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ.

"По итогам вчерашних обысков на спиртзаводах, не входящих в состав ГП "Укрспирт", о которых я писал ранее, могу сообщить, что сотрудники налоговой милиции добились наиболее значительных результатов в рамках спецоперации по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. В общей сложности на заводах, расположенных в четырех областях, были обнаружены и изъяты 1416 тонн спиртосодержащей продукции стоимостью более 360 миллионов гривен", - написал он и добавил, что указанные заводы работают на территории Винницкой, Сумской, Тернопольской и Харьковской областей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецоперация налоговой милиции: На спиртзаводах обнаружено тысячу тонн неучтенного спирта. ФОТОрепортаж

Спецоперация на спиртзаводах: изъято продукции более чем на 360 млн грн, - Белан 01Спецоперация на спиртзаводах: изъято продукции более чем на 360 млн грн, - Белан 02Спецоперация на спиртзаводах: изъято продукции более чем на 360 млн грн, - Белан 03Спецоперация на спиртзаводах: изъято продукции более чем на 360 млн грн, - Белан 04Спецоперация на спиртзаводах: изъято продукции более чем на 360 млн грн, - Белан 05Спецоперация на спиртзаводах: изъято продукции более чем на 360 млн грн, - Белан 06

По его словам, в ходе документирования работы подпольных цехов по изготовлению ликероводочных изделий или фальсифицированного алкоголя, сотрудниками налоговой милиции часто фиксируются факты получения цехами неучтенного спирта, изготовленного на мощностях спиртовых заводов, который в дальнейшем используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки.

"Именно поэтому для нас важно отследить весь путь поставок или незаконного производства спирта", - подчеркнул Сергей Белан.

Он также напомнил, что данные мероприятия проводятся в рамках расследования ряда уголовных производств, открытых по нескольким статьям, в частности, и в отношении бывших руководителей ГП "Укрспирт". В рамках первого этапа крупной спецоперации были проведены обыски на 41 спиртзаводе. Тогда в целом на 15 заводах было изъято около 980 тонн спиртосодержащей жидкости стоимостью около 180 миллионов гривен, которая позже была арестована Шевченковским районным судом Киева. После этого, следуя по цепи поставок в результате мероприятий, проведенных на заводах - производителях алкоголя в 15 областях, было изъято 23310 литров водки на сумму свыше 3 миллионов гривен, разлитой по бутылкам, которые были или вообще без марок акцизного налога, или оклеены марками, на которых были указаны неактуальные ставки акцизного налога и находились на предприятиях без каких-либо документов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики проводят массовые обыски на заводах по производству алкоголя. ФОТОрепортаж

"Таким образом, с учетом вчерашних обысков, в рамках данной спецоперации из незаконного оборота уже изъято спиртосодержащих жидкостей на сумму свыше 540 миллионов гривен. И эту работу мы обязательно продолжим", - добавил первый заместитель председателя ГФС.

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Главный вопрос: КТО их всё это время КРЫШЕВАЛ ???
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Зараз прискочать гінці,внесуть енну суму в зелених американських грошах,і незаконний спирт чарівним образом перетвориться в законний. І так до слідуючого разу...
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дык утверждают, что спирт никому не нужен, а заводы надо порезать!
так надо задержанных приговорить к принудительному труду, а так говорящих - к ним в подчинение!
хай учатся работать!
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Так вроде налоговой милиции нет?
Куда изъяли спирт?
Всё это рекет.
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С повышением цен на алкоголь,чего ожидали то?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпецоперация на спиртзаводах: изъято продукции более чем на 360 млн грн, - Белан. ФОТОрепортаж
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