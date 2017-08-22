 Спецоперация на спиртзаводах: изъято продукции более чем на 360 млн грн, - Белан. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ.
"По итогам вчерашних обысков на спиртзаводах, не входящих в состав ГП "Укрспирт", о которых я писал ранее, могу сообщить, что сотрудники налоговой милиции добились наиболее значительных результатов в рамках спецоперации по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. В общей сложности на заводах, расположенных в четырех областях, были обнаружены и изъяты 1416 тонн спиртосодержащей продукции стоимостью более 360 миллионов гривен", - написал он и добавил, что указанные заводы работают на территории Винницкой, Сумской, Тернопольской и Харьковской областей.
По его словам, в ходе документирования работы подпольных цехов по изготовлению ликероводочных изделий или фальсифицированного алкоголя, сотрудниками налоговой милиции часто фиксируются факты получения цехами неучтенного спирта, изготовленного на мощностях спиртовых заводов, который в дальнейшем используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки.
"Именно поэтому для нас важно отследить весь путь поставок или незаконного производства спирта", - подчеркнул Сергей Белан.
Он также напомнил, что данные мероприятия проводятся в рамках расследования ряда уголовных производств, открытых по нескольким статьям, в частности, и в отношении бывших руководителей ГП "Укрспирт". В рамках первого этапа крупной спецоперации были проведены обыски на 41 спиртзаводе. Тогда в целом на 15 заводах было изъято около 980 тонн спиртосодержащей жидкости стоимостью около 180 миллионов гривен, которая позже была арестована Шевченковским районным судом Киева. После этого, следуя по цепи поставок в результате мероприятий, проведенных на заводах - производителях алкоголя в 15 областях, было изъято 23310 литров водки на сумму свыше 3 миллионов гривен, разлитой по бутылкам, которые были или вообще без марок акцизного налога, или оклеены марками, на которых были указаны неактуальные ставки акцизного налога и находились на предприятиях без каких-либо документов.
"Таким образом, с учетом вчерашних обысков, в рамках данной спецоперации из незаконного оборота уже изъято спиртосодержащих жидкостей на сумму свыше 540 миллионов гривен. И эту работу мы обязательно продолжим", - добавил первый заместитель председателя ГФС.
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Спецоперация налоговой милиции: На спиртзаводах обнаружено тысячу тонн неучтенного спирта. ФОТОрепортаж(66)
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так надо задержанных приговорить к принудительному труду, а так говорящих - к ним в подчинение!
хай учатся работать!
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Куда изъяли спирт?
Всё это рекет.
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