 Двое полицейских попались в Днепре на взятке в 400 долларов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Днепра, представители Нацполиции попались на взятке.
"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины по инициативе руководства ГУНП в Днепропетровской области, задокументирована противоправная деятельность двух младших инспекторов взвода сопровождения ГУНП", - сказано в сообщении.
В центре города Днепра старшие сержанты полиции получили от женщины неправомерное денежное вознаграждение в размере 400 долларов США. Деньги полицейские требовали за непривлечение гражданина к административной ответственности. Женщина была остановлена за вождение автомобилем якобы с признаками алкогольного опьянения. Указанные денежные средства изъяты в служебном автомобиле "ВАЗ-2110". В настоящее время решается вопрос о задержании сотрудников в порядке ст. 208 УПК Украины.
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