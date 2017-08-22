EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  1016  9
Материалы по теме:
Все про:взятка (4398) Днепр_город (2839) Нацполиция (8468)

 Двое полицейских попались в Днепре на взятке в 400 долларов. ФОТО

Деньги полицейские требовали за непривлечение гражданина к административной ответственности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Днепра, представители Нацполиции попались на взятке.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины по инициативе руководства ГУНП в Днепропетровской области, задокументирована противоправная деятельность двух младших инспекторов взвода сопровождения ГУНП", - сказано в сообщении.

Читайте также: Судья выманил у предпринимателя $16 тыс., пообещав помощь в принятии нужных решений, - ГПУ

В центре города Днепра старшие сержанты полиции получили от женщины неправомерное денежное вознаграждение в размере 400 долларов США. Деньги полицейские требовали за непривлечение гражданина к административной ответственности. Женщина была остановлена ​​за вождение автомобилем якобы с признаками алкогольного опьянения. Указанные денежные средства изъяты в служебном автомобиле "ВАЗ-2110". В настоящее время решается вопрос о задержании сотрудников в порядке ст. 208 УПК Украины.

Двое полицейских попались в Днепре на взятке в 400 долларов 01

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нда..надо бы поднять зарплаты..бо опять стали брать взятки!!. да?..авакян???)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В один екипаж садят старого мусора с погонами не меньше лейтенанта и капитана и молодого салагу из *новонабраных*, чтобы обучал сколько брать и как брать. Недавно такой екипаж с Боярского отделения остановил меня возле Киева, перед етим они сидели в кустах ночью с выключенными мигалками, за нарушение. И сразу началась практика у них. Молодой разводил меня на деньги играя доброго полицейского при етом поглядывая на рядом сидящего мордатого капитана который кивал, мол все правильно. Я чуть не заржал прям там, наблюдая етот спектакль, но за 200 гривень отпустили, хотели еще написать протокол для отвода глаз мол усное предупреждение, но я настоял что тогда ни копейки не дам и они успокоились.
 показать весь комментарий
Ответить
 
До речі,по мосту через Дніпро можна також проїхати за хабар( а він закритий на ремонт). Що ж ви,поліцейські,ганьбитее владу? Вона й сама себе доконає своїми зарплатами та бездіяльністю чиновників
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мудрі полісмени просто не хотіли, щоб жорстока пенітенціарна система зломала ще одну долю. )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот и вся рехформа МВд. Частные уходят - ни соц. пакета ни достойной зарплаты. Остается гопота - форма, ксива и полицейский автомобиль. И на хрена им та зарплата...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое полицейских попались в Днепре на взятке в 400 долларов. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти