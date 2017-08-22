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 Обстрел Зайцево: дома мирных жителей на нескольких улицах поселка cгорели, - СЦКК. ФОТОрепортаж

21 августа, около 15 часов во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Зайцево, под огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и РПГ НВФ ОРДО также попали в дома мирных жителей населенного пункта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Сообщается, что вследствие попадания зажигательных боеприпасов произошел пожар в нескольких жилых домах по улицам Попова, Вернадского, Мануильского, Арсеньева и переулка Арсеньева. Дома и имущество сгорели. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Обстрел Зайцево: дома мирных жителей на нескольких улицах поселка cгорели, - СЦКК 01

Отмечается также, что ВС Украины на провокации не поддавались и огонь в ответ не открывали.

Обстрел Зайцево: дома мирных жителей на нескольких улицах поселка cгорели, - СЦКК 02

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО относительно обстрелов населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники обстреляли окраины Зайцево - сгорели пять нежилых домов, - Жебривский

Обстрел Зайцево: дома мирных жителей на нескольких улицах поселка cгорели, - СЦКК 03

Напомним, 21 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

Обстрел Зайцево: дома мирных жителей на нескольких улицах поселка cгорели, - СЦКК 04

Обстрел Зайцево: дома мирных жителей на нескольких улицах поселка cгорели, - СЦКК 05
Фото: пресс-центр АТО/Facebook
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Україна проводить антитерористичну операції і не признає денери терористичними організації _НОНСЕНС
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Жаль людей, куда теперь им деваться, может многие из них и не поддерживают сепаров и рашу, а приходиться страдать.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОбстрел Зайцево: дома мирных жителей на нескольких улицах поселка cгорели, - СЦКК. ФОТОрепортаж
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