 Обстрел Зайцево: дома и имущество мирных жителей на нескольких улицах поселка полностью сгорели, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра АТО в Facebook.
Сообщается, что вследствие попадания зажигательных боеприпасов произошел пожар в нескольких жилых домах по улицам Попова, Вернадского, Мануильского, Арсеньева и переулка Арсеньева. Дома и имущество сгорели. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Отмечается также, что ВС Украины на провокации не поддавались и огонь в ответ не открывали.
"Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО относительно обстрелов населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
Фото: пресс-центр АТО/Facebook
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