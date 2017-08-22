 Враг продолжает использовать тактику "выжженной земли" на приморском направлении, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"На Приморском направлении под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались наши укрепления в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки. Демонстрируя коварство и циничность, под покровом ночи, враг использует зажигательные боеприпасы различных калибров, обстреливает деревья и засохшую растительность на полях, а когда поднимается пожар, используя дымовую завесу, начинает бить по украинским позициям", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что с помощью тактики выжженной земли российские наемники пытаются уничтожить инфраструктуру населенных пунктов, урожай, загрязнить и отравить источники питьевой воды на подконтрольной Украине территории.
"Тактика выжженной земли номинально считается международным правом военным преступлением", - добавили в ведомстве.
Напомним, 21 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
Фото: пресс-центр АТО/Facebook
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Кулемет захований у стрісі
А москаль дурний іде співає
Тьохнув постріл - москаля не має
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Кстати,интересную теорию,по поводу всех этих климатических катаклизмов накрывающих в последнее время "срепную" озвучил дядя Витя из Вата-ТВ сегодня,рекомендую ознакомится
Кто к России неприятности притягивает?
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- Пусть не пугают! Несмотря на всё их коварство, командование ВСУ не испугается и ВСУ на провокации не поддадутся,- пусть хоть Зайцево сожгут, хоть Гнутово, хоть Марьинку с Красногоровкой в придачу!
Мы все, как один, уверены в безальтернативности минских соглашений!
Мы не орки, которые используют оружие, СТРОЖАЙШЕ запрещённое минскими соглашениями (Так было в одной из информаций от штаба АТО), и которые нарушают даже УСИЛЕННОЕ ПЕРЕМИРИЕhttps://censor.net.ua/news/452435/obstanovka_v_zone_ato_serezno_obostrilas_vrag_bil_iz_122mm_artillerii_gradap_i_minometov_za_sutki_47
- Что такое "усиленное перемирие"? Извольте излагать свои мысли яснее! Ведь совершенно непонятно, что за этим скрывается.
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