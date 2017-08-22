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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Враг продолжает использовать тактику "выжженной земли" на приморском направлении, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

На приморском направлении враг продолжает использовать тактику выжженной земли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"На Приморском направлении под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались наши укрепления в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки. Демонстрируя коварство и циничность, под покровом ночи, враг использует зажигательные боеприпасы различных калибров, обстреливает деревья и засохшую растительность на полях, а когда поднимается пожар, используя дымовую завесу, начинает бить по украинским позициям", - сказано в сообщении.

Враг продолжает использовать тактику выжженной земли на приморском направлении, - штаб АТО 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Террористы обстреляли жилые кварталы и школу Марьинки. ФОТОрепортаж

В штабе отметили, что с помощью тактики выжженной земли российские наемники пытаются уничтожить инфраструктуру населенных пунктов, урожай, загрязнить и отравить источники питьевой воды на подконтрольной Украине территории.

Враг продолжает использовать тактику выжженной земли на приморском направлении, - штаб АТО 02

"Тактика выжженной земли номинально считается международным правом военным преступлением", - добавили в ведомстве.

Враг продолжает использовать тактику выжженной земли на приморском направлении, - штаб АТО 03
Напомним, 21 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

Враг продолжает использовать тактику выжженной земли на приморском направлении, - штаб АТО 04
Фото: пресс-центр АТО/Facebook

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Знов зозулі голос чути в лісі
Кулемет захований у стрісі
А москаль дурний іде співає
Тьохнув постріл - москаля не має
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на то он и враг и его нужно уничтожать....иначе он нас уничтожит....
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Не, мы выйдем на акцию и развернем самый большой в мире флаг и споем!
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Свою землю шкода палити та нищити.Але який вихід?
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надо понять, что быть "терпилой" нашему презику не надоест никогда, он имеет от этого конкретную выгоду и заинтересованность. Пока путину лудят жопу на других направлениях, вполне можно адекватно отвечать сепарам и рашистам.
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Закон кармы никто не отменял,разжигают войну в Украине,горят в бурятии и Ростове и это только начало.За оккупированную Финляндию и Польшу в 39-ом захлебнулись кровью в 41-ом,ну когда два лепших друга - сталин и гитлер,два брата близнеца,в процессе братских обнимашек пустили друг другу кровь.
Кстати,интересную теорию,по поводу всех этих климатических катаклизмов накрывающих в последнее время "срепную" озвучил дядя Витя из Вата-ТВ сегодня,рекомендую ознакомится
Кто к России неприятности притягивает?
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Ну прям как ,,от савецкого информ бюро,,, левитаны
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Санек, мы уже поняли, шо ты героически, прибрался в логово врага, и рукожопо закурил...народный герой по тебе плачет
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"Демонстрируя коварство и циничность, под покровом ночи..." - Б-р-р!
- Пусть не пугают! Несмотря на всё их коварство, командование ВСУ не испугается и ВСУ на провокации не поддадутся,- пусть хоть Зайцево сожгут, хоть Гнутово, хоть Марьинку с Красногоровкой в придачу!
Мы все, как один, уверены в безальтернативности минских соглашений!
Мы не орки, которые используют оружие, СТРОЖАЙШЕ запрещённое минскими соглашениями (Так было в одной из информаций от штаба АТО), и которые нарушают даже УСИЛЕННОЕ ПЕРЕМИРИЕhttps://censor.net.ua/news/452435/obstanovka_v_zone_ato_serezno_obostrilas_vrag_bil_iz_122mm_artillerii_gradap_i_minometov_za_sutki_47
- Что такое "усиленное перемирие"? Извольте излагать свои мысли яснее! Ведь совершенно непонятно, что за этим скрывается.
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кто к нам с огнем придет от огня и погибнет, см. Ростов
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К сожалению все беды на Рашке в том числе и пожар в Ростове ни в коем случае с нами - Украиной никак не связаны!! и непонятно почему в 4 год войны на территорию врага нигде небыло перенесено никаких военных действий...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВраг продолжает использовать тактику "выжженной земли" на приморском направлении, - штаб АТО. ФОТОрепортаж
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