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Все про:армия РФ (6764) обстрел (6797) терроризм (20520) Марьинка (519)

 Террористы обстреляли жилые кварталы и школу Марьинки. ФОТОрепортаж

Российско-террористические войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия жилые кварталы Марьинки (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, вследствие попадания выстрела РПГ-7 повреждены две хозяйственные постройки по улице Героев Чернобыля. В зданиях осколками иссечены стены, повреждены крыши.

В результате попадания выстрела калибра 12,7 мм повреждены окна школы №2 по улице Дружбы.

Среди местных жителей пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли Зайцево: сгорели дома местных жителей. ФОТОрепортаж

Террористы обстреляли жилые кварталы и школу Марьинки 01Террористы обстреляли жилые кварталы и школу Марьинки 02Террористы обстреляли жилые кварталы и школу Марьинки 03

(Фото штаба АТО)
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Ну вот, что я и говорил вчера. А вы еще хотите туда детей на первое сентября повести и сделать братскую могилу. А Хуйла за ето пригласят на новые переговоры и будут упрашивать Украину уступить безумцу чтобы он успокоился и кровь не проливал...
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Результат сегодняшнего базара Курта и Суслика
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Пора уже привыкнуть,шо хуйло перед переговорами начинает дестабилизировать ситуацию принуждая идти на уступки, зная шо ответки не будет,просто нет яиц та и все
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Значит в Крыму они оккупанты. А в лугандоне- террористы? Одни и теже ? Цензор- прояви логическое мышление.
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А нельзя возить детей в школу в другой населенный пункт? Или это такой вид утилизации наших денег - сепары школу обстреливают, а мы ее восстанавливаем?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррористы обстреляли жилые кварталы и школу Марьинки. ФОТОрепортаж
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