 Террористы обстреляли жилые кварталы и школу Марьинки. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, вследствие попадания выстрела РПГ-7 повреждены две хозяйственные постройки по улице Героев Чернобыля. В зданиях осколками иссечены стены, повреждены крыши.
В результате попадания выстрела калибра 12,7 мм повреждены окна школы №2 по улице Дружбы.
Среди местных жителей пострадавших нет.
(Фото штаба АТО)
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