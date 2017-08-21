 "Россия - Дружба - Ракушка": агитационные плакаты от кандидата в "губернаторы" Севастополя. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", предвыборный плакат стал поводом для насмешек в Интернете. Как оказалось, последний пункт - это летняя площадка в городе.
Напомним, "выборы губернатора" Севастополя состоятся 10 сентября.
(Фото "Сегодня")
412 9
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Крымские татары готовы бежать от российского призыва и служить в ВСУ, - Джемилев(31)
Крымчанин Зейтуллаев может объявить новую голодовку, - жена(4)
"Заявление Гауланда вряд ли можно превзойти в цинизме", - посол Украины о высказывании кандидата от "правых" на должность канцлера ФРГ про Крым(21)
Вынуждены направлять бюджет только на "прорывные проекты" - Крымский мост, Олимпиаду, - Минтранс РФ предложил заморозить строительство омского метро(119)
Новости Крымнаша. Выпуск "Саморабовладельческий строй"(0)
Если европейские политики считают, что могут безнаказанно ездить в Крым для сотрудничества с оккупантами, то они ошибаются, - Логвинский(22)
"То, что произошло в 2014-м году - это просто восстановление исторической справедливости", - Путин об оккупации Севастополя(287)
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Xe2eEzKeB1A
https://www.youtube.com/watch?v=Ilbs5qza830
https://www.youtube.com/watch?v=BGkTBORwdEo
https://www.youtube.com/watch?v=6FUg8pPQsBc
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить