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 "Россия - Дружба - Ракушка": агитационные плакаты от кандидата в "губернаторы" Севастополя. ФОТО

Кандидат в "губернаторы" оккупированного Севастополя от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Илья Журавлев разместил в городе агитационные плакаты с надписью "Россия - Дружба - Ракушка".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", предвыборный плакат стал поводом для насмешек в Интернете. Как оказалось, последний пункт - это летняя площадка в городе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предателя, экс-"регионала" Колесниченко оккупанты не допустили на "выборы" в Севастополе

Напомним, "выборы губернатора" Севастополя состоятся 10 сентября.

Россия - Дружба - Ракушка: агитационные плакаты от кандидата в губернаторы Севастополя 01

(Фото "Сегодня")
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